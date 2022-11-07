10 крутых Телеграм-каналов на которые стоит подписаться

За последний год Телеграм превратился из обычного классического мессенджера в популярную социальную сеть с огромным количеством различного контента. Причем можно не только зайти прочитать какие-то интересные статьи или записи, но и даже посмотреть видео, а в каких-то случаях и целые фильмы. Давно уже за собой заметил, что даже перестал заходить в обычные соцсети по типу ВКонтакте, чтобы посмотреть там что-нибудь интересное. Все давным-давно переместилось в Телеграм. Причем благодаря сквозному пролистыванию можно спокойно перемещаться между новыми постами в Телеграм-каналах и смотреть то, что действительно интересно.

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Но с качественным контентом появляется и огромное количество откровенно проходного. Чтобы вам не пришлось тратить время на поиск чего-то интересного, мы собрали для вас десять классных Телеграм-каналов на которые однозначно стоит подписаться.

Телеграм-канал про технологии

Если вы любите технологии и хотите всегда быть в курсе того, до чего дошел прогресс, то следует подписаться на Телеграм-канал “Кобура от Теслы”. Здесь вы всегда сможете узнать все самое интересное и актуальное самым первым. Например, посмотреть, как тренируются нейрохирурги делать операции или оценить последние возможности 3D-рекламы. В этом канале каждый сможет найти для себя что-то интересное и познавательное. Действительно, одна из самых полезных подписок.

Канал про технологии

Телеграм-канал с котиками

Уровень стресса последнее время у всех зашкаливает, а в аптеках даже какое-то время в дефиците были успокоительные. Но что лучше всего успокаивает даже самую расшатавшуюся нервную систему? Правильно! Видео с котиками. Эти милые зверушки могут помочь в два счета отключиться от реальности и погрузиться в спокойствие. Главное — не потерять счет времени. Обязательно подпишитесь, если любите животных. Ведь это реально помогает перестать думать о плохом и переключиться на позитивный лад.

Канал про котиков

Канал с прикольными картинками

Но, может быть, животные — не ваша тема и хочется просто какого-нибудь качественного юмора. Тогда стоит подписаться на канал “Пикабу Развлекательный”. Здесь вы всегда найдете свежие шутки и мемы. Причем некоторые очень жизненные и актуальные. Даже здесь в шуточной форме обыграли покупку Илоном Маском одной популярной социальной сети. Обязательно заходите и посмейтесь от души.

Канал с классными мемами

Канал с отличными товарами с AliExpress

Найти на АлиЭкспресс что-то стоящее с каждым днем становится все сложнее и сложнее. Мало того, что продавцы иногда отправляют не то, что заявлено, так еще и из многообразия товаров очень сложно выбрать действительно хорошие вещи. Телеграм-канал “Сундук Али-Бабы” позволит не попасться мошенникам и купить то, что вам действительно надо. Например, можно урвать вот такую классную Bluetooth-колонку с аккумулятором для самых крутых вечеринок.

Канал с товарами с AliExpress

Телеграм-канал популярных комиков

Наверняка все знают телеканал “ТНТ” и их знаменитых комиков из различных передач. Так вот, они создали юмористический Телеграм-канал “Круги на полях”, где общаются исключительно видеосообщениями в кружочках. Если вы хотите расслабиться, то обязательно подпишитесь, наденьте наушники, запустите воспроизведение видео по порядку и наслаждайтесь юмором. Если вы фанат юмористических программ, которые представляют участники этого канала, то вам однозначно зайдет все происходящее там.

Телеграм-канал с юмором

Канал с обзорами фильмов

Любите кино, но не знаете, что посмотреть? Попадается всякая ерунда, а чтение отзывов не помогает выбрать, чем скрасить вечер? Тогда вам необходимо обратиться к обзорам фильмов от BadComedian и его одноименному Телеграм-каналу. Здесь вы всегда найдете не только интересные фильмы, но и качественное мнение о том, что стоит смотреть, а к чему лучше не прикасаться.

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Телеграм-канал про фильмы

Телеграм-канал про Android

Фанатеете от Андроида и не хотите переплачивать за яблочные огрызки с непонятными функциями? Тогда вам однозначно нужно подписаться на Телеграм-канал сайта Androidinsider.ru. Ребята знают все про Андроид, всегда смогут рассказать, куда делась какая-либо папка и почему не приходят уведомления. А самое главное — здесь вы всегда сможете узнать свежие новости из мира Андроида и ознакомиться с самыми новыми и актуальными устройствами. Обязательно подписывайтесь, и вы не пожалеете.

Канал про Android

Телеграм-канал Павла Дурова

Если вы всегда хотите быть в курсе того, что происходит с Телеграмом, то обязательно подпишитесь на канал его создателя Павла Дурова. Здесь вы всегда сможете прочитать все о последних обновлениях и посмотреть на качественный троллинг Apple. С учетом того, как сильно мессенджер упирается в ограничения со стороны компании из Купертино и что Дуров собирается с ними бороться, то лучше наблюдать за дальнейшими событиями из первого ряда.

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Телеграм-канал Павла Дурова

Телеграм-канал с интересными фактами

Наш мир очень многообразен, и большинства фактов о нем мы не знаем. Чтобы постоянно расширять свой кругозор, стоит подписаться на Телеграм-канал “По фактам”. Там вы сможете узнать, что такое спрайтовая молния, что можно найти на дне Северного ледовитого океана и чем хороша овечья шерсть. О многом из этого вы даже не догадывались. Отличный канал, чтобы с пользой провести время.

Телеграм-канал с интересными фактами

Телеграм-канал про хоккей

Если вы также как и я, любите хоккей, то искренне советую подписаться на Телеграм-канал Павла Лысенкова. Это один из самых популярных обозревателей этого вида спорта, мнение которого всегда очень интересно послушать. Плюс ко всему, у него на канале можно найти свежие разборы недавних матчей и последние новости из мира хоккея.

Телеграм-канал Павла Лысенкова