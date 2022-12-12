10 крутых Телеграм-каналов, в которых всегда есть что-нибудь интересное

Давно ли вы заходили в классические социальные сети по типу того же “Вконтакте”? Скорее всего, ответ будет очень простой — давно. А все потому, что в Телеграме можно найти абсолютно всю интересующую вас информацию. Причем под информацией я подразумеваю не только новости, но и различный развлекательный контент, начиная от обычных мемов и заканчивая фильмами и сериалами. Причем это все не вываливается на вас единой лентой, а благодаря отдельным каналам аккуратно структурируется в приложении.

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Но со временем любой контент может надоесть, и листание каналов превращается в скучное времяпрепровождение. Чтобы у вас всегда была возможность посмотреть что-нибудь новое и интересное, мы собрали для вас десять крутых Телеграм-каналов в которых всегда есть отборный и качественный контент.

Телеграм-канал про технологии

Так как я пишу про разные технологии, то предпочитаю узнавать обо всем новом одним из первых. Ребята из Телеграм-канала “Кобура от Теслы” мне очень хорошо в этом помогают. Там всегда можно найти всю самую свежую и актуальную информацию про современные технологии и разные интересные решения со всего света. Например, посмотрите, как элегантно подошли в Будапеште к включению новогодней иллюминации. Чтобы увидеть красивую подсветку, необходимо перед этим как следует покрутить педали. Оригинальное и очень веселое приспособление.

Канал про технологии

Канал Новосибирского зоопарка

Я живу в Новосибирске, и в моем городе не так много достопримечательностей. Но есть одна, которая известна на всю Россию. Это наш зоопарк. Здесь очень здорово работают с животными и создают им все условия для комфортной жизни. Подписаться на этот канал стоит всем, кто любит животных. Ведь регулярно там рассказывают про разных зверей, выкладывают шикарные фотографии питомцев и проводят интересные викторины. Если вам это все интересно или просто хочется регулярно узнавать что-то новое, то не проходите мимо и обязательно подпишитесь.

Канал Новосибирского зоопарка

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Телеграм-канал про Английский футбол

Любите Английский футбол, но кроме счета хотите узнавать больше новостей и смотреть хайлайты? Тогда вам обязательно нужно подписаться на Телеграм-канал “PRO Английский футбол”. Здесь вы всегда найдете всю самую актуальную информацию про АПЛ и не только про нее. Плюс к этому ребята еще и освещают прямо сейчас Чемпионат мира по футболу в Катаре. Поэтому вам не придется подписываться еще на другие каналы. Все можно будет найти в одном месте.

Канал про Английский футбол

Телеграм-канал портала Чемпионат.com

Если же вы просто хотите быть в курсе всех новостей из мира спорта, а не только футбола, то советую обратить внимание на Телеграм-канал портала Чемпионат.com. Тут, помимо футбола, вы сможете найти и хоккей, и биатлон, и различные единоборства. Все будет доступно в одном месте, без необходимости оформлять лишние подписки. А самое главное, что все новости появляются здесь очень оперативно и позволяют быть в курсе всего самого интересного одним из первых.

Канал портала Чемпионат.com

Канал с отличными товарами с AliExpress

Если вы что-то хотя бы раз заказывали на АлиЭкспресс, то точно знаете, как сложно там самостоятельно найти достойные товары. Чтобы не попасться на откровенную подделку или просто на недобросовестного продавца, обязательно надо подписаться на Телеграм-канал “Сундук Али-Бабы”. Там вы всегда найдете только топовые товары с отличным рейтингом и от хороших продавцов. А некоторые их них обнаружить здесь у нас в простой рознице может быть либо проблематично, либо стоить они будут значительно дороже. Я вот никогда не встречал в продаже сетевой фильтр без провода. Очень удобное решение. Сразу же заказал себе такой.

Канал с товарами с AliExpress

Канал про Санкт-Петербург

Если вы хотя бы раз были в Санкт-Петербурге то прекрасно знаете, как этот город может поразить. Никто из тех, кто туда приезжает, не остается равнодушным. Меня он зацепил так, что я с радостью подписался на Телеграм-канал GradSPb и любуюсь красотами города и области. Если же в самом Питере вы уже все посмотрели, то здесь же можно найти интересные маршруты или места, о которых вы никогда не знали.

Канал про Питер

Телеграм-канал сервиса MovieLab

Совсем недавно мы рассказывали про онлайн сервис для просмотра фильмов MovieLab. Помимо сайта, ребята ведут еще и Телеграм-канал где регулярно рассказывают о новинках, которые появляются в сервисе. Но самое интересное — это не новинки, а советы, что посмотреть вечером под чашечку вкусного чая. В их рекомендациях всегда можно найти что-нибудь классное и приятно провести вечер после работы.

Канал MovieLab

Телеграм-канал про Android

Владеете смартфоном на Андроиде и часто возникают проблемы с настройками или самим телефоном? Вам обязательно надо подписаться на Телеграм-канал Androidinsider.ru. Ребята знают об Андроиде абсолютно все и всегда помогут решить практически любую проблему. Здесь же вы всегда сможете найти свежие новости об устройствах на этой операционной системе и определиться с тем, что стоит покупать, а мимо каких аппаратов лучше проходить не глядя. Например, можно найти вот такую инструкцию по отключению карусели обоев на Сяоми. Знаю лично несколько владельцев, которые не смогли сделать этого самостоятельно. А вы теперь сможете.

Канал про Android

Телеграм-канал с крутыми обоями

Как только большинство смартфонов получили большие сочные экраны, менять на них обои стало отдельным удовольствием. Но в этой ситуации главное — иметь достаточный запас хороших изображений. В Телеграм-канале “Wallpapers HD 4k 8k 3D” можно найти огромное количество классных картинок в отличном качестве. Можно подобрать новые обои не только для смартфона, но и планшета, и даже компьютера.

Канал с обоями

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Канал с фотографиями старой Москвы

Я не большой фанат Москвы, но очень люблю старые фотографии. Ведь это так интересно — посмотреть, как люди жили раньше. В Телеграм-канале “Старая Москва” можно найти большое количество архивных фотографий нашей столицы из прошлого века. Например, вот так в 70-х годах выглядел зимний вечер на Красной площади. Практически нет людей и ощущение полного спокойствия. Очень сильно контрастирует с тем, что происходит там сегодня.

Канал с фотографиями старой Москвы