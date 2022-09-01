10 лучших каналов в Telegram, на которые вы еще не подписались, а надо бы

Уже не первый год Telegram является не просто мессенджером, а площадкой, где каждый может поделиться своим мнением со всем миром и рассказать что-то интересное. Все это стало возможным благодаря телеграм-каналам, превратившимся за несколько лет в самодостаточные медиаплатформы. Среди тысяч однотипных СМИ нашлось место и узкоспециализированным ресурсам, ежедневно рассказывающим о вещах и фактах, которые редко встречаются даже на тематических сайтах. Сейчас лучшее время, чтобы найти интересный телеграм-канал и добавить его в свою ленту, а мы вам в этом поможем.

Словарный запас — словарь неологизмов

Ничто не стоит на месте, и даже наш с вами русский язык меняется, обрастая новыми словами. Чтобы не отставать от времени и регулярно пополнять багаж знаний, настоятельно рекомендую подписаться на канал Словарный запас. В нем автор рассказывает о новых и уже давно забытых словах, которыми вы можете блеснуть в компании друзей, знакомых или коллег.

Словарный запас в Telegram

Как это переводится, Чувак? — английский сленг

После знакомства с каналом Словарный запас вам может показаться, что русский язык самый сложный на планете, но это не так. Даже в английском встречаются такие нормы и правила, способные заставить начинающего лингвиста опустить руки.

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Если вы заглянете в телеграм-канал «Как это переводится, Чувак?», то изучение иностранного языка станет для вас любимым занятием. Да, здесь нет рассказа о сложных правилах, зато есть масса языковых особенностей, поданных в шутливой форме, и это отличный шанс заинтересоваться английским.

Как это переводится, Чувак? в Telegram

Кобура от Теслы — новые технологии

Сложными и изменчивыми бывают не только языки, но и весь мир, который уже несколько десятилетий развивается благодаря высоким технологиям. В телеграм-канале Кобура от Теслы авторы собирают самые интересные факты и делятся ими со своими читателями. Не стоит пугаться сложных терминов, потому что здесь о технологиях рассказывают популярным языком, и вы точно поймете, в чем суть.

Кобура от Теслы в Telegram

AndroidInsider — новые смартфоны

Если вы все равно почувствуете, что далеки от высоких технологий, и вас интересуют только смартфоны, то вы просто обязаны подписаться на Androidinsider в Телеграм. Здесь собраны актуальные новости из мира Андроид, полезные советы, инструкции и авторские материалы, над которыми день и ночь пыхтят наши эксперты и авторы. Подписывайся, будет интересно!

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Киношка — интересные факты о кино

Не ошибусь, если предположу, что вы часто смотрите фильмы, но не уверен, знаете ли вы о том, как они снимались, и на какие риски приходится идти съемочной команде во время работы над картиной. Об этом и других фактах из мира кино вы можете узнать в телеграм-канале Киношка. Автор каждый день выкладывает эксклюзивные кадры и просто интересные детали, которые не заметны во время просмотра фильма. Подпишитесь, чтобы убедиться, что кино — больше чем искусство.

Киношка в Telegram

Красивые места России — что посетить

Поверьте, красивая картинка есть не только в фильмах, но и за вашим окном. Если вы считаете иначе, то, возможно, просто мало знаете о своей стране. Чтобы восполнить этот пробел и выбрать, куда поехать отдыхать, подпишитесь на канал Красивые места России. Несколько раз в день здесь выкладываются фото и видео из интересных локаций, которые можно посетить без загранпаспорта. Кроме того, авторы указывают точные координаты, поэтому вы не заблудитесь даже в том случае, если решите отправиться в самую далекую точку страны.

Красивые места России в Telegram

Вагон скидок — скидки РЖД

Насмотревшись на красоты России, самое время спланировать оптимальный маршрут поездки. Сейчас как никогда актуальны поезда, но, в отличие от авиабилетов, скидки на железнодорожный транспорт редко встречаются в интернете. Впрочем, недавно у РЖД появился свой телеграм-канал, который называется Вагон скидок. Здесь публикуются специальные предложения на поездки как по России, так и за рубеж. Подписавшись на канал, вы сможете в числе первых узнавать информацию о новых маршрутах и акциях, а также участвовать в розыгрышах.

Вагон скидок в Telegram

Яндекс Музыка — музыкальные новинки

В дороге вам наверняка понадобится плейлист, идеально подходящий для поезда. Если вас не впечатляют попсовые музыкальные новинки, играющие по ТВ и на радио, то обязательно подпишитесь на канал Яндекс Музыки в Telegram. Команда стримингового сервиса еженедельно публикует подборку музыкальных находок, устраивает розыгрыши билетов на концерты, а еще периодически для ведения телеграм-канала приглашает известных музыкантов. Почему вы еще не там?

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Яндекс Музыка в Telegram

Сундук Али-Бабы — скидки на Алиэкспресс

Помочь выбрать что-нибудь интересное для поездки или дома поможет канал Сундук Али-Бабы. Его авторы каждый день публикуют удивительные находки, а также самые горячие скидки на АлиЭкспресс. Причем размещаются только проверенные товары от надежных продавцов, в чем вы сами можете убедиться. Я вот, например, присмотрелся к беспроводным наушникам Lenovo. За 600 рублей — это ТОП.

Сундук Али-Бабы в Telegram

ЛАЙФХАКИ — полезные советы

А еще в Telegram можно найти полезные советы, которых нет на других сайтах в интернете. Команда канала ЛАЙФХАКИ / LIFEHACK VIDEO рассказывает о необычных, но в то же время очень примечательных лайфхаках. Допустим, вы знали, как сделать так, чтобы кафельные швы не желтели со временем? Когда я увидел этот способ, то очень удивился. Надо будет обязательно попробовать.

ЛАЙФХАКИ в Telegram