10 лучших подарков на 8 марта, от которых любая женщина будет в восторге

До Международного женского дня остается совсем немного времени, и чем ближе праздничная дата, тем сложнее купить подарок на 8 марта. Если отложить выбор презента в долгий ящик, ваша девушка, дочка, мама или коллега рискует получить очередную банку геля для душа из супермаркета, а вы — формальную улыбку и новую пару носков в качестве ответной меры. Согласитесь, каждый человек любит интересные, а главное — полезные подарки. Поэтому мы собрали для вас лучшие идеи для 8 марта, чтобы оставить неизгладимые впечатления у любимых женщин.

Карта желаний — отличный подарок коллеге на 8 марта

В любой работе важна целеустремленность, а потому хорошим подарком на 8 марта коллеге может стать карта желаний. Это небольшой набор, заставляющий свою обладательницу поставить цель и начать движение на пути к ее достижению.

Цена: от 436 ₽

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Набор включает в себя карту с описанием целей, а также 270 стикеров, помогающих визуализировать желания. Кроме того, в комплекте лежит подробная инструкция, так что ваша коллега или другая женщина, которая получит этот подарок на 8 марта, точно не запутается.

Стоимость товаров из подборки может отличаться в зависимости от региона доставки.

Детский подарок на 8 марта

В качестве подарка для девочки на 8 марта можно купить красиво оформленный набор, включающий в себя косметичку-кошелек, ручку-помаду, переводные тату с единорогами и еще несколько позиций.

Цена: от 664 ₽

Купить подарочный набор для девочек

С помощью этого набора девочка научится ухаживать за собой, и определенно не будет против такого детского подарка на 8 марта. Так что поторопитесь его заказать.

Подарочный чай на 8 марта

Универсальный подарок на 8 марта женщине — чайный набор. Но не обычный, а с красивым оформлением в честь праздника. Обладательница подарка получит красивую коробку с поздравлениями, а внутри ее будет ждать сразу два пакета свежайшего листового чая.

Цена: от 688 ₽

Купить подарочный чай

Помимо чая и декоративных украшений в упаковке лежит сладкий презент: вишня в шоколадной глазури. И какая девушка откажется от такого подарочного набора на 8 марта?

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Повербанк с функцией грелки и ночника

Как ни странно, повербанк тоже можно подарить на 8 марта, и его обладательница даже останется в восторге. Мало того, что с внешним аккумулятором она сможет полностью восстановить энергию своего смартфона, так еще и будет согреваться теплом в приятной атмосфере.

Цена: от 888 ₽

Купить повербанк для девушки

Это не просто повербанк, а грелка для рук, поддерживающая температуру 45°C или 60°C. Кроме того, внешний аккумулятор в стиле Пикачу выполняет роль ночника, создавая уютную атмосферу вечером. Так что скорее заказывайте, если хотите преподнести хороший подарок на 8 марта.

Подарок маме на 8 марта

Маму можно порадовать особым подарком на 8 марта: красивым набором с вниманием к деталям. В изрядно украшенной коробке ее ждут клубника и вишня в шоколаде, крем-мед, нуга, черный чай, кружка с теплыми пожеланиями и бомбочка для ванны.

Цена: от 1 521 ₽

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Такой подарок маме на 8 марта станет залогом хорошего настроения на несколько дней, после чего вам следует продолжать одаривать ее своим теплом, чтобы Международный женский день не остался единственным поводом для поздравлений.

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Украшения на 8 марта

8 марта — лишний повод напомнить возлюбленной о своих чувствах. Сделать это получится при помощи этой красивой коробки, где лежат украшения в обрамлении декоративных и ароматных роз.

Цена: от 1 924 ₽

Купить подарочную коробку с украшениями

Вы можете выбрать состав набора, а также оформление коробки среди предложенных вариантов. В качестве подарка будет предложена либо подсвеска, либо подвеска в комплекте с серьгами.

Фен для волос в подарок девушке на 8 марта

Ни одна девушка не откажется от хорошего фена на 8 марта. Тем более, если он выглядит так же стильно, как эта модель, которая обладает высокой мощностью 2500 Вт и поддерживает 4 режима нагрева.

Цена: от 2 795 ₽

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Помимо самого прибора в комплекте лежит внушительный набор насадок, и такой фен с технологией восстановления волос Heat Protection оставит у девушки самые искренние впечатления от подарка на 8 марта.

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Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 8

Вне зависимости от возраста представительницы прекрасного пола, которой вы хотите преподнести подарок на 8 марта, она точно будет рада получить фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 8.

Цена: от 2 845 ₽

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Гаджет поможет следить за женским здоровьем, мониторить уровень стресса и уровнем кислорода в крови, а еще станет универсальным аксессуаром и показателем вашего внимания к деталям, ведь неслучайно модель имеет восьмерку в названии, которую можно трактовать как знак бесконечной любви.

Недорогой робот-пылесос для сухой и влажной уборки

Любая женщина будет не против раз и навсегда отказаться от рутинной работы по дому, в чем ей поможет робот-пылесос Coolfort CF-3205. Он самостоятельно уберет пыль, а еще отмоет пол, ведь для него заявлена функция влажной уборки.

Цена: от 5 990 ₽

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Этот недорогой робот-пылесос работает в связке с голосовым ассистентом Алиса, а еще управляется Марусей — аналогом Алисы от VK. От такого полезного подарка на 8 марта его обладательница точно будет в восторге, так что не тяните с покупкой Coolfort CF-3205.

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Женский смартфон — лучший подарок на 8 марта

Самые щедрые мужчины могут подарить смартфон на 8 марта. Но какой? Infinix ZERO 30 — идеальный вариант. Это сравнительно недорогая модель в ценовом диапазоне до 20 тысяч рублей, полностью соответствующая званию красивого женского смартфона.

Цена: от 18 600 ₽

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Спинка устройства в зеленой версии выполнена из экокожи, а спереди красуется изогнутый экран с высокой яркостью и частотой обновления 120 Гц. Также обладательницу не разочарует камера на 108 МП и процессор Helio G99, который является одним из лучших в 2024 году.