10 полезных каналов в Telegram на все случаи жизни

В отличие от большинства других платформ для общения и потребления контента, Telegram лишен рекомендательной ленты. Это значит, что вам нужно самостоятельно выискивать интересные каналы и подписываться на них. С учетом того, сколько откровенного мусора содержится на платформе, найти что-то полезное бывает очень сложно. Но мы решили эту задачу за вас, выбрав 10 классных каналов в Телеграме, которые пригодятся каждому.
Содержание
- 1 Лайфхаки для Айфона и новости Apple
- 2 Канал про автопром с тестами ПДД
- 3 Каталог крутых товаров с AliExpress
- 4 Современные технологии в Telegram
- 5 Что посмотреть на Кинопоиске
- 6 Как пользоваться Андроидом
- 7 Смешные видео про животных
- 8 Новости науки и техники
- 9 Все самое интересное о технологиях
- 10 Канал про современную архитектуру
Лайфхаки для Айфона и новости Apple
Если в вашей семье есть владельцы гаджетов Apple, или вы просто любите следить за тем, какие инновации внедряет компания из Калифорнии, вам обязательно пригодится телеграм-канал сайта AppleInsider.ru. В одном месте собраны новости и слухи о новых iPhone, iPad и MacBook, а также полезные советы, помогающие использовать все возможности техники Apple.
Канал про автопром с тестами ПДД
Телеграм-канал За рулем — идеальное место для автолюбителей. Хотя его можно отнести к числу развлекательных ресурсов, помимо забавных роликов и новостей автопрома вы найдете здесь тесты на знание ПДД, позволяющие проверить свои знания. Как говорится, развлекаясь — учимся.
⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым
Каталог крутых товаров с AliExpress
Товары для своего автомобиля и массу других полезных вещей вы обязательно найдете на AliExpress. Чтобы не запутаться в миллионах однотипных товаров и не попасться на уловки недобросовестных продавцов, подпишитесь на канал Сундук Али-бабы. Здесь размещаются ссылки на самые интересные находки от честных продавцов с высоким рейтингом. Все лучшее спрятано в Сундуке Али-Бабы.
Современные технологии в Telegram
Современные технологии сделали нашу жизнь намного комфортнее, а создатели телеграм-канал Кобура от Теслы ежедневно рассказывают нам, насколько удивительными бывают некоторые устройства. Машина для выворачивания джинсов, велосипед с квадратными колесами, четвероногие роботы-полицейские — это лишь малая часть того, о чем узнали подписчики канала за последние пару дней. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе новостей современных технологий.
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Что посмотреть на Кинопоиске
Кинопоиск — самый популярный онлайн-кинотеатр в России, занимающий почти четверть нашего рынка. На этой платформе размещено огромное количество фильмов и сериалов, а находить все самое интересное помогает телеграм-канал Плюс Кинопоиск. Здесь публикуются анонсы крутых новинок, доступных подписчикам онлайн-кинотеатра.
Как пользоваться Андроидом
Знаете, сколько секретов таит в себе операционная система Android и устройства, работающие под ее управлением? Нет? А вот подписчики телеграм-канала AndroidInsider.ru уже знают, какие настройки Андроид помогают сохранить зрение, можно ли заряжать смартфон неродной зарядкой и как настроить VPN без помощи приложений. Эти и другие секреты, а также все актуальные новости из мира умных устройств собраны именно здесь.
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Смешные видео про животных
Все люди разные, но каждого из нас объединяет то чувство умиления, которое мы испытываем, глядя на забавных животных. Лучшие видео с четвероногими друзьями и обитателями дикой природы собраны в телеграм-канале Live Nature. Подпишитесь на него, чтобы отвлечься от насущных проблем и поднять себе настроение.
Новости науки и техники
В телеграм-канале Hi-News.ru друг с другом соседствуют рассказы об археологических находках и возможностях нейросетей. Если вы хотите знать все о современной науке, то это — идеальный источник информации. Самые резонансные исследования, подтвержденные фактами, и новости космических программ — только на канале Hi-News.ru.
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Все самое интересное о технологиях
Если вы не хотите распылять свою энергию на десятки телеграм-каналов, посвященных Android, Apple, современным технологиям, науке и криптовалютам, то вам обязательно стоит подписаться на Технокот в Телеграме. Это универсальный канал медиагруппы i10.ru, рассказывающий только о самом важном и сэкономит ваше драгоценное время.
Канал про современную архитектуру
Современная архитектура в Telegram
Думаете, что современная архитектура — это многоэтажные человейники и стеклянные торговые центры? Ох, как вы заблуждаетесь… Телеграм-канал Современная архитектура постоянно рассказывает о новых зданиях, в чье существование порой бывает сложно поверить, а также об интересных решениях, которые войдут в историю и станут памятниками наравне с Колизеем, египетскими пирамидами и афинским Акрополем.