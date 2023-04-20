10 полезных каналов в Telegram на все случаи жизни

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Герман Вологжанин

В отличие от большинства других платформ для общения и потребления контента, Telegram лишен рекомендательной ленты. Это значит, что вам нужно самостоятельно выискивать интересные каналы и подписываться на них. С учетом того, сколько откровенного мусора содержится на платформе, найти что-то полезное бывает очень сложно. Но мы решили эту задачу за вас, выбрав 10 классных каналов в Телеграме, которые пригодятся каждому.

10 полезных каналов в Telegram на все случаи жизни. Помогаем собрать идеальную ленту. Фото.

Помогаем собрать идеальную ленту

Лайфхаки для Айфона и новости Apple

Лайфхаки для Айфона и новости Apple. Все фанаты Apple тут! Фото.

Все фанаты Apple тут!

AppleInsider.ru в Telegram

Если в вашей семье есть владельцы гаджетов Apple, или вы просто любите следить за тем, какие инновации внедряет компания из Калифорнии, вам обязательно пригодится телеграм-канал сайта AppleInsider.ru. В одном месте собраны новости и слухи о новых iPhone, iPad и MacBook, а также полезные советы, помогающие использовать все возможности техники Apple.

Канал про автопром с тестами ПДД

Канал про автопром с тестами ПДД. Есть машина или нет — За рулем всегда пригодится. Фото.

Есть машина или нет — За рулем всегда пригодится

За рулем в Telegram

Телеграм-канал За рулем — идеальное место для автолюбителей. Хотя его можно отнести к числу развлекательных ресурсов, помимо забавных роликов и новостей автопрома вы найдете здесь тесты на знание ПДД, позволяющие проверить свои знания. Как говорится, развлекаясь — учимся.

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Каталог крутых товаров с AliExpress

Каталог крутых товаров с AliExpress. Хотите что-нибудь заказать на AliExpress? Тогда вам сюда! Фото.

Хотите что-нибудь заказать на AliExpress? Тогда вам сюда!

Сундук Али-Бабы в Telegram

Товары для своего автомобиля и массу других полезных вещей вы обязательно найдете на AliExpress. Чтобы не запутаться в миллионах однотипных товаров и не попасться на уловки недобросовестных продавцов, подпишитесь на канал Сундук Али-бабы. Здесь размещаются ссылки на самые интересные находки от честных продавцов с высоким рейтингом. Все лучшее спрятано в Сундуке Али-Бабы.

Современные технологии в Telegram

Современные технологии в Telegram. В Кобуре от Теслы скрывается все самое интересное. Фото.

В Кобуре от Теслы скрывается все самое интересное

Кобура от Теслы в Telegram

Современные технологии сделали нашу жизнь намного комфортнее, а создатели телеграм-канал Кобура от Теслы ежедневно рассказывают нам, насколько удивительными бывают некоторые устройства. Машина для выворачивания джинсов, велосипед с квадратными колесами, четвероногие роботы-полицейские — это лишь малая часть того, о чем узнали подписчики канала за последние пару дней. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе новостей современных технологий.

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Что посмотреть на Кинопоиске

Что посмотреть на Кинопоиске. Фильм на вечер или прямая трансляция футбольного матча — решайте сами. Фото.

Фильм на вечер или прямая трансляция футбольного матча — решайте сами

Плюс Кинопоиск в Telegram

Кинопоиск — самый популярный онлайн-кинотеатр в России, занимающий почти четверть нашего рынка. На этой платформе размещено огромное количество фильмов и сериалов, а находить все самое интересное помогает телеграм-канал Плюс Кинопоиск. Здесь публикуются анонсы крутых новинок, доступных подписчикам онлайн-кинотеатра.

Как пользоваться Андроидом

Как пользоваться Андроидом. Новости, лайфхаки и не только. Фото.

Новости, лайфхаки и не только

AndroidInsider.ru в Telegram

Знаете, сколько секретов таит в себе операционная система Android и устройства, работающие под ее управлением? Нет? А вот подписчики телеграм-канала AndroidInsider.ru уже знают, какие настройки Андроид помогают сохранить зрение, можно ли заряжать смартфон неродной зарядкой и как настроить VPN без помощи приложений. Эти и другие секреты, а также все актуальные новости из мира умных устройств собраны именно здесь.

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Смешные видео про животных

Смешные видео про животных. Пора отвлечься от дел и посмеяться над представителями фауны. Фото.

Пора отвлечься от дел и посмеяться над представителями фауны

Live Nature в Telegram

Все люди разные, но каждого из нас объединяет то чувство умиления, которое мы испытываем, глядя на забавных животных. Лучшие видео с четвероногими друзьями и обитателями дикой природы собраны в телеграм-канале Live Nature. Подпишитесь на него, чтобы отвлечься от насущных проблем и поднять себе настроение.

Новости науки и техники

Новости науки и техники. Научные исследования понятным языком. Фото.

Научные исследования понятным языком

Hi-News.ru в Telegram

В телеграм-канале Hi-News.ru друг с другом соседствуют рассказы об археологических находках и возможностях нейросетей. Если вы хотите знать все о современной науке, то это — идеальный источник информации. Самые резонансные исследования, подтвержденные фактами, и новости космических программ — только на канале Hi-News.ru.

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Все самое интересное о технологиях

Все самое интересное о технологиях. Интересное об Android, Apple, науке и технике. Фото.

Интересное об Android, Apple, науке и технике

Технокот в Telegram

Если вы не хотите распылять свою энергию на десятки телеграм-каналов, посвященных Android, Apple, современным технологиям, науке и криптовалютам, то вам обязательно стоит подписаться на Технокот в Телеграме. Это универсальный канал медиагруппы i10.ru, рассказывающий только о самом важном и сэкономит ваше драгоценное время.

Канал про современную архитектуру

Канал про современную архитектуру. Насладитесь красотой зданий по всему миру. Фото.

Насладитесь красотой зданий по всему миру

Современная архитектура в Telegram

Думаете, что современная архитектура — это многоэтажные человейники и стеклянные торговые центры? Ох, как вы заблуждаетесь… Телеграм-канал Современная архитектура постоянно рассказывает о новых зданиях, в чье существование порой бывает сложно поверить, а также об интересных решениях, которые войдут в историю и станут памятниками наравне с Колизеем, египетскими пирамидами и афинским Акрополем.

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