10 телеграм-каналов, которые помогут вам отдохнуть после тяжелого дня

Производительность игровых компьютеров ушла далеко вперед, а смартфоны не смогут ее достигнуть ни при каких обстоятельствах просто из-за особенностей своей конструкции. Мобильные устройства по понятным причинам делаются компактными, поэтому запихнуть туда RTX 4090 и сопутствующую систему охлаждения не представляется возможным. Тем не менее, уже сейчас каждый из вас может играть с ПК на телефоне, причем это касается не какого-нибудь порта GTA III, а самых последних проектов наподобие Cyberpunk 2077 и The Last of Us Part I.