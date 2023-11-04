10 телеграм-каналов, которые помогут вам отдохнуть после тяжелого дня

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Герман Вологжанин

В Telegram есть как новостные, так и развлекательные каналы. Правда, отыскать последние — не самая простая задача, но мы справились. Если вы устали от бесконечного потока информации и просто хотите отдохнуть после тяжелого рабочего дня, подпишитесь на несколько телеграм-каналов из этой подборки. Здесь вы найдете мемы, забавные видео, интересные факты и многое другое, что помогает хотя бы на время забыть о рутине.

10 телеграм-каналов, которые помогут вам отдохнуть после тяжелого дня. Переключайте каналы в Telegram, а не на телевизоре. Фото.

Переключайте каналы в Telegram, а не на телевизоре

Телеграм-канал с мемами

Телеграм-канал с мемами. Держите смартфон крепче, чтобы он не выпал из рук от смеха. Фото.

Держите смартфон крепче, чтобы он не выпал из рук от смеха

EVOLUTION в Telegram

Хочется от души посмеяться? Тогда вы попали по адресу, ведь в телеграм-канале EVOLUTION собраны отборные мемы из жизни, которые рассмешат вас куда сильнее, чем сотый подряд просмотр монолога про шпингалеты. Познавайте границы юмора вместе с редакцией EVOLUTION и делитесь картинками со своими друзьями.

Смешные видео с животными в Telegram

Смешные видео с животными в Telegram. Не показывайте эти видео домашнему питомцу, а то еще подумает, что он не самый глупый. Фото.

Не показывайте эти видео домашнему питомцу, а то еще подумает, что он не самый глупый

ЖЮ в Telegram

Ваша жизнь настолько сурова, что над ней не удается смеяться даже при всем желании. Тогда ваш выбор — ЖЮ. Это канал в Телеграме, где выкладываются забавные видео с животными. Коты, псы и котопсы собраны в одном месте и ждут вашей реакции на очередной уморительный пост.

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Интересный канал про технику

Интересный канал про технику. Современные технологии будут удивлять вас каждый день. Фото.

Современные технологии будут удивлять вас каждый день

Кобура от Теслы в Telegram

Забавными бывают не только животные, но и технологии, уж в такое время мы живем. Как насчет беспилотника, который разносит напитки в баре? Если не посмеетесь, то по крайней мере удивитесь, а удивление — это хорошая эмоция, которой вы вдоволь наберетесь в телеграм-канале Кобура от Теслы.

Картинки, нарисованные нейросетью

Картинки, нарисованные нейросетью. Посмотрите, какие шедевры рисует нейросеть. Фото.

Посмотрите, какие шедевры рисует нейросеть

Regenson в Telegram

Вызвать удивление помогут и нейросети, рисующие картинки. Ведь порой искусственный интеллект выдает такие шедевры, что лучше сразу присесть. Лучшие картинки, нарисованные ИИ, собирает телеграм-канал Regenson. Также здесь выкладываются работы обычных пользователей, которые вы сможете оценить вместе с другими участниками сообщества.

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Телеграм-канал про технологии

Телеграм-канал про технологии. Лучший телеграм-канал для гиков. Фото.

Лучший телеграм-канал для гиков

Технокот в Telegram

Хотите научиться пользоваться нейросетями и познать мир технологий? В таком случае обязательно подпишитесь на телеграм-канал Технокот. Здесь вы найдете всю актуальную информацию об искусственном интеллекте и технике, а через пару месяцев уже и сами будете готовы давать уроки. Так что смех смехом, но провести свободное время с пользой тоже не помешает.

Интересные факты в Telegram

Интересные факты в Telegram. Вы не перестанете удивляться, подписавшись на телеграм-канал По фактам. Фото.

Вы не перестанете удивляться, подписавшись на телеграм-канал По фактам

По Фактам в Telegram

Если вы еще не устали удивляться, загляните в телеграм-канал По Фактам. Его редакция ежедневно собирает интересные факты и выкладывает их на всеообщее обозрение. Понравилась находка — ставьте лайк, не зашло — со всей силы жмите на дизлайк, чтобы админы в следующий выложили что-то по-настоящему удивительное.

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Как настроить Android-смартфон

Как настроить Android-смартфон. С этим телеграм-каналом вы узнаете все о своем Android-смартфоне. Фото.

С этим телеграм-каналом вы узнаете все о своем Android-смартфоне

AndroidInsider.ru в Telegram

Как ни странно, много всего интересного можно найти в самом обычном смартфоне, который вы держите в руках. Если вы привыкли использовать его исключительно для общения и потребления контента, то самое время подписаться на AndroidInsider.ru в Telegram, чтобы расширить свой кругозор. Здесь вы найдете лайфхаки, подборки и полезные советы, которые помогут выжать максимум из любого устройства на Android.

Интересный канал про Apple

Интересный канал про Apple. Альтер-эго AndroidInsider.ru для любителей Apple. Фото.

Альтер-эго AndroidInsider.ru для любителей Apple

AppleInsider.ru в Telegram

Пользуетесь техникой Apple? Тогда лучше сразу заглянуть в телеграм-канал AppleInsider.ru. Админы приготовили для вас опросы, викторины и, конечно же, кучу полезных материалов, помогающих обойти ограничения Apple и начать получать удовольствие от взаимодействия со своим iPhone или MacBook.

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Фильмы на вечер в Telegram

Фильмы на вечер в Telegram. Эти тематические подборки обязательно помогут выбрать кино на вечер. Фото.

Эти тематические подборки обязательно помогут выбрать кино на вечер

Фильмы на вечер в Telegram

Смех, удивление, сожаление, ликование и несколько десятков других эмоций помогут вам получить фильмы. Но какое кино посмотреть? На этот вопрос ежедневно отвечает телеграм-канал Фильмы на вечер, где выкладываются визуализированные подборки с кратким описанием картин. Выбор есть всегда, даже если кажется, что уже все посмотрели.

Товары со скидками на AliExpress

Товары со скидками на AliExpress. Только самые интересные товары с хорошими отзывами. Фото.

Только самые интересные товары с хорошими отзывами

Сундук Али-Бабы в Telegram

Наконец, не забывайте о таком способе отдыха, как шопинг, ведь современные технологии позволяют нам покупать товары, не вставая с дивана. Уж в чем в чем, а в этом админы телеграм-канала Сундук Али-Бабы знают толк. Иначе как объяснить, что каждый день они выкладывают классные находки, от покупки которых не может отказаться даже самый расчетливый человек? Самое время подписаться, ведь совсем скоро начнется распродажа 11.11 на AliExpress.

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