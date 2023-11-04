10 телеграм-каналов, которые помогут вам отдохнуть после тяжелого дня

В Telegram есть как новостные, так и развлекательные каналы. Правда, отыскать последние — не самая простая задача, но мы справились. Если вы устали от бесконечного потока информации и просто хотите отдохнуть после тяжелого рабочего дня, подпишитесь на несколько телеграм-каналов из этой подборки. Здесь вы найдете мемы, забавные видео, интересные факты и многое другое, что помогает хотя бы на время забыть о рутине.

Телеграм-канал с мемами

EVOLUTION в Telegram

Хочется от души посмеяться? Тогда вы попали по адресу, ведь в телеграм-канале EVOLUTION собраны отборные мемы из жизни, которые рассмешат вас куда сильнее, чем сотый подряд просмотр монолога про шпингалеты. Познавайте границы юмора вместе с редакцией EVOLUTION и делитесь картинками со своими друзьями.

Смешные видео с животными в Telegram

ЖЮ в Telegram

Ваша жизнь настолько сурова, что над ней не удается смеяться даже при всем желании. Тогда ваш выбор — ЖЮ. Это канал в Телеграме, где выкладываются забавные видео с животными. Коты, псы и котопсы собраны в одном месте и ждут вашей реакции на очередной уморительный пост.

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Интересный канал про технику

Кобура от Теслы в Telegram

Забавными бывают не только животные, но и технологии, уж в такое время мы живем. Как насчет беспилотника, который разносит напитки в баре? Если не посмеетесь, то по крайней мере удивитесь, а удивление — это хорошая эмоция, которой вы вдоволь наберетесь в телеграм-канале Кобура от Теслы.

Картинки, нарисованные нейросетью

Regenson в Telegram

Вызвать удивление помогут и нейросети, рисующие картинки. Ведь порой искусственный интеллект выдает такие шедевры, что лучше сразу присесть. Лучшие картинки, нарисованные ИИ, собирает телеграм-канал Regenson. Также здесь выкладываются работы обычных пользователей, которые вы сможете оценить вместе с другими участниками сообщества.

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Телеграм-канал про технологии

Технокот в Telegram

Хотите научиться пользоваться нейросетями и познать мир технологий? В таком случае обязательно подпишитесь на телеграм-канал Технокот. Здесь вы найдете всю актуальную информацию об искусственном интеллекте и технике, а через пару месяцев уже и сами будете готовы давать уроки. Так что смех смехом, но провести свободное время с пользой тоже не помешает.

Интересные факты в Telegram

По Фактам в Telegram

Если вы еще не устали удивляться, загляните в телеграм-канал По Фактам. Его редакция ежедневно собирает интересные факты и выкладывает их на всеообщее обозрение. Понравилась находка — ставьте лайк, не зашло — со всей силы жмите на дизлайк, чтобы админы в следующий выложили что-то по-настоящему удивительное.

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Как настроить Android-смартфон

AndroidInsider.ru в Telegram

Как ни странно, много всего интересного можно найти в самом обычном смартфоне, который вы держите в руках. Если вы привыкли использовать его исключительно для общения и потребления контента, то самое время подписаться на AndroidInsider.ru в Telegram, чтобы расширить свой кругозор. Здесь вы найдете лайфхаки, подборки и полезные советы, которые помогут выжать максимум из любого устройства на Android.

Интересный канал про Apple

AppleInsider.ru в Telegram

Пользуетесь техникой Apple? Тогда лучше сразу заглянуть в телеграм-канал AppleInsider.ru. Админы приготовили для вас опросы, викторины и, конечно же, кучу полезных материалов, помогающих обойти ограничения Apple и начать получать удовольствие от взаимодействия со своим iPhone или MacBook.

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Фильмы на вечер в Telegram

Фильмы на вечер в Telegram

Смех, удивление, сожаление, ликование и несколько десятков других эмоций помогут вам получить фильмы. Но какое кино посмотреть? На этот вопрос ежедневно отвечает телеграм-канал Фильмы на вечер, где выкладываются визуализированные подборки с кратким описанием картин. Выбор есть всегда, даже если кажется, что уже все посмотрели.

Товары со скидками на AliExpress

Сундук Али-Бабы в Telegram

Наконец, не забывайте о таком способе отдыха, как шопинг, ведь современные технологии позволяют нам покупать товары, не вставая с дивана. Уж в чем в чем, а в этом админы телеграм-канала Сундук Али-Бабы знают толк. Иначе как объяснить, что каждый день они выкладывают классные находки, от покупки которых не может отказаться даже самый расчетливый человек? Самое время подписаться, ведь совсем скоро начнется распродажа 11.11 на AliExpress.