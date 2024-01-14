10 телеграм-каналов, на которые нужно подписаться в 2024 году

Начало нового года — прекрасное время для преображения. И это в том числе касается вашей ленты в Telegram, где за прошедшие 12 месяцев наверняка накопилось много мусора, который стоит почистить. Но чем восполнить пробел, чье возникновение неизбежно после глобальной чистки? Чтобы не остаться в информационном вакууме и в то же время не засорить ленту откровенным мусором, подпишитесь на лучшие телеграм-каналы 2024 года по версии AndroidInsider.ru.

Телеграм-канал для пользователей Android

AndroidInsider.ru в Telegram

Прежде всего хочется напомнить, что самый удобный способ следить за обновлениями на нашем сайте — подписаться на AndroidInsider.ru в Telegram. Здесь мы выкладываем ссылки на все материалы, посвященные миру Android, а также эксклюзивные заметки. Вы в свою очередь можете принять участие в горячих обсуждениях новостей, интересных викторинах и опросах.

Все о современных технологиях в Telegram

Технокот в Telegram

Наш сайт — малая часть медиагруппы i10.ru, объединяющей людей, которые любят все, что связано с современными технологиями. Если ваши интересы не ограничиваются происходящим на рынке Android-устройств, подпишитесь на телеграм-канал Технокот. Здесь выкладываются лучшие материалы наших коллег, пишущих о новинках Apple, научных исследованиях и криптовалютах доступным языком.

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Интересная инфографика и статистика

Рациональные числа в Telegram

Интересными могут быть не только современные технологии, но и статистика. В этом почти ежедневно нас убеждают авторы телеграм-канала Рациональные числа. Они регулярно делятся статистическими выкладками, рассказывая, в частности, сколько солнечных дней было в Москве за 2023 год, какие социальные сети популярны в разных странах мира, и как изменился список государств-экспортеров техники за последние 20 лет (спойлер: США откатились с 1-го места на 7-е). Никаких интерпретаций — только сухие, но интересные цифры.

Новости Apple и полезные советы

AppleInsider.ru в Telegram

Несмотря на падение доли экспорта и впечатляющий рост КНР, США остаются главной технологической державой, что постоянно доказывает компания Apple. Ежегодно компания показывает порцию новых устройств, которые китайцы только пытаются скопировать, но не могут превзойти. Обо всех новинках и слухах вам расскажут в телеграм-канале сайта AppleInsider.ru. Также авторы медиаресурса поделятся лайфхаками, а вы сможете обсудить самые резонансные материалы и поставить свой любимый эмодзи коричневого цвета.

Самые важные лайфхаки для тех, кто пользуется Telegram на Android

Телеграм-канал с удивительными новинками техники

Кобура от Теслы в Telegram

Apple, конечно, периодически удивляет, но индустрия технологий намного шире. Все самые интересные разработки показывает телеграм-канал Кобура от Теслы, чьи авторы не стесняются в формулировках, а подписчики улыбаются, глядя на то, как испанская художница живет с голограммой. О дивный новый мир.

Лингвистические мемы и шутки

Лингвошутки в Telegram

Что-то мы засиделись в телеграм-каналах о технологиях, поэтому самое время как следует повеселиться, изучив ленту Лингвошуток. В этом канале собраны мемы и другие шутки, наглядно показывающие многогранность русского языка. Хотите увидеть, как сидит пуховик в буквальном смысле? Тогда вам точно сюда!

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Хорошая музыка в Telegram

Indie Music в Telegram

Отдохнуть можно иначе, просто включив хорошую музыку. О горячих новинках за пределами мира инстасамок и маканов вам расскажут авторы телеграм-канала Indie Music. Они освещают индустрию независимой музыки, очищенной от кальянного рэпа и поп-композиций сомнительного качества. И это то, что должно вам понравиться.

Скидки на туры и авиабилеты

Самокатус в Telegram

Слушая хорошую музыку, так и хочется отправиться в путешествие. Сделать это как можно дешевле поможет телеграм-канал Самокатус. Здесь публикуются скидки на авиабилеты и прочие радости вроде горящих туров. Так, подписчики канала на этой неделе могли урвать билеты из Москвы до Гонконга всего за 9,5 тысяч рублей, а до Кубы — менее чем за 15!

Лучшие товары с AliExpress

Сундук Али-Бабы в Telegram

Устроить свой Гонконг можно и дома, если хорошенько закупиться на AliExpress. Найти диковинные вещи или купить новый смартфон с чумовыми характеристиками помогут авторы Сундука Али-Бабы. Они ежедневно делятся лучшими предложениями от надежных продавцов, а вы всегда можете поделиться своим мнением о товаре или попросить совет в открытых комментариях.

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Промокоды на скидку в Мегамаркете

Промокоды Мегамаркет в Telegram

AliExpress — классика жанра, но в прошедшем 2023 году мощно выстрелил маркетплейс Мегамаркет. Его главной фишкой является сумасшедший кэшбэк, порой доходящий до 98%. Но мало кто знает, что на покупках можно сэкономить еще больше, если при оформлении заказа ввести промокод Мегамаркета. Секретными комбинациями делится автор одноименного телеграм-канала, с помощью которого вы обманете систему и забудете про AliExpress.