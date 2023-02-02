10 телеграм-каналов, на которые срочно надо подписаться

Обратили внимание, как незаметно для многих из нас новости и многие популярные странички из привычных социальных сетей переместились в Телеграм? Что уж тут говорить, если я могу по несколько дней подряд не заходить ни в ВК, ни на какие-то новостные сайты и получаю всю информацию исключительно из Телеграма. В этой ситуации самое главное — правильно подобрать каналы, на которые можно подписаться. Потому что некоторые выкладывают откровенную ерунду, а другие просто забрасываются авторами в пользу других социальных сетей.

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Если по какой-то причине вам больше нечего почитать среди ваших подписок, то предлагаем вам десять классных телеграм-каналов на которые срочно надо подписаться и наслаждаться качественным контентом, который в них регулярно появляется.

Телеграм-канал про Андроид

Если вы являетесь фанатом операционной системы Андроид и не представляете свою жизнь с Айфоном, то вам обязательно надо подписаться на телеграм-канал Androidinsider.ru. Ребята четко отслеживают все новинки и рассказывают о них одни из первых. А если вам нужен какой-то совет или помощь в решении проблемы, то здесь вам гарантированно помогут. Здесь вы найдете огромное количество различных инструкций и полезных лайфхаков для вашего смартфона.

Подписаться на Androidinsider.ru

Последние новости НХЛ

Для тех, кто любит хоккей также, как его люблю я, однозначно стоит подписаться на телеграм-канал NHL.online. Там вы найдете обзоры свежих матчей, которые прошли в NHL, результаты игрового дня и прочитать актуальные новости. А для тех, кто интересуется переходами, то там можно найти даже свежие инсайды и информацию о подписанных контрактах.

Подписаться на NHL.online

Интересное про Санкт-Петербург

Кто бы что не говорил, но Санкт-Петербург самый красивый город в России. Только здесь можно восхищаться обычным подъездом или как его называют в Питере — парадной. Если вы тоже любите Питер, то обязательно подпишитесь на телеграм-канал GradSPb. Здесь вы найдете огромное количество классных мест, в которые вы бы не попали, просто гуляя по улицам. Да и просто можете полюбоваться красивыми фотографиями прекрасного города.

Подписаться на GradSPb

Новости мира технологий

Лично мне всегда были интересны все технологии, которые делают наш мир лучше. Вот только на обычных новостных сайтах подробности про такие вещи найти очень сложно. Но если подписаться на телеграм-канал Кобура от Теслы, то можно узнавать все новое самым первым. Например, именно из этого канала я узнал, что в Китае выпустили первый пассажирский водородный поезд. Такой вид транспорта абсолютно безопасен для экологии, ведь после него остается только пар.

Подписаться на Кобуру от Теслы

Телеграм-канал Новосибирского зоопарка

Я живу в Новосибирске, и в моем городе не так много достопримечательностей, куда не стыдно привести туристов из других городов. Но наш зоопарк — это особенная гордость. Самое удивительное, что у него есть свой телеграм-канал на который можно подписаться, даже если вы никогда не были у нас в городе, но любите животных. Разве узнали бы вы откуда-то еще, что 2 февраля отмечается День ежа? А вот если бы подписались, то точно знали бы.

Подписаться на канал Новосибирского зоопарка

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Телеграм-канал с прикольными видео

Чем мне нравится Телеграм, так это тем, что среди потока различных новостей и другой полезной информации можно найти и отличные юмористические каналы. Например, в телеграм-канале Убойный юмор есть прикольные видео, которые всегда поднимут вам настроение и не дадут заскучать на работе или вечером дома.

Подписаться на канал Убойный юмор

Канал с мемами

А если вы, как и я, не очень любите смотреть видео, то вполне можно подписаться на телеграм-канал Yaplakal.com. Здесь вы найдете отличные картинки, которые занимают значительно меньше времени на просмотр, а заодно и памяти в смартфоне. Посмеяться от души у вас точно получится, а юмор в любое время продлевает жизнь.

Подписаться на Yaplakal.com

Лучшие товары с АлиЭкспресс

Каждый из нас хотя бы раз заказывал что-нибудь на АлиЭкспресс. Вот только найти там качественные вещи очень не просто. Для этого необходимо изучать отзывы и просматривать рейтинги всех понравившихся товаров. Но можно не тратить на это время и подписать на телеграм-канал Сундук Али-Бабы. Ребята точно знают толк в качественных вещах и умеют находить их на Алишке. Вам остается только заказать понравившуюся вещь и ждать доставки.

Подписаться на Сундук Али-Бабы

Канал про историю живописи

Если вы интересуетесь живописью, то в телеграм-канале История одной картины можно найти большое количество разных интересных картин. Причем это будет не просто фотография, а еще и история ее создания. Очень интересно, глядя на какой-то шедевр, узнать, что происходило с его автором в процессе создания. Ведь благодаря таким описаниям любая картина легко может ожить.

Подписаться на Историю одной картины

Самые дешевые авиабилеты

Все знают сайт по подбору недорогих авиабилетов Aviasales.ru. У них есть еще и свой телеграм-канал в котором, помимо новостей о проводимых распродажах, можно найти и сообщения, полезные для путешественников. Так, именно отсюда я узнал, что без специальной медицинской страховки стало невозможно въехать в Катар с 1 февраля. Если вы любите путешествовать, то обязательно подпишитесь. Сможете узнать много интересного.

Подписаться на Aviasales.ru