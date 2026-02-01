10 телеграм-каналов про технологии и не только. Все из личной подборки

Невзирая на вводимые со стороны Роскомнадзора ограничения, каналы в Telegram продолжают жить и процветать. Они до сих пор намного популярнее своих аналогов в MAX, и их читают миллионы людей. Но вершина айсберга — это далеко не всегда лучшие каналы. Как правило, в топе рейтинга находятся раскрученные и в то же время не самые качественные медиа. Мы же собрали самые интересные каналы о технологиях, которые вы долгое время не замечали.

Авторский телеграм-канал о технологиях

Автор телеграм-канала Технокот регулярно делится последними событиями из мира технологий и сопровождает их своим мнением. Читая его, можно всегда оставаться в курсе событий. А если захочется углубиться в тему — достаточно будет открыть прикрепленную ссылку.

Технокот в Telegram

Канал с веселыми видео о технологиях

Кобура от Теслы тоже посвящена технологиям. Но здесь события индустрии рассматриваются с немного иной точки зрения. Контент исключительно развлекательный, но позволяющий оставаться в курсе трендов и находить то, чем захочется поделиться с друзьями в Telegram.

Кобура от Теслы в Telegram

Лайфхаки по работе с нейросетями

Более серьезный телеграм-канал, помогающий осваивать нейросети. Нейробаза постоянно публикует лайфхаки по работе с ChatGPT и другими ИИ-шками, но пригодится этот источник не только тем, кто использует нейронки как профессиональный инструмент. Любителям контент тоже зайдет.

Нейробаза в Telegram

Бесплатные образовательные видео

Пожалуй, самый серьезный канал из нашей подборки, позволяющий выйти за рамки технологий и при этом обогатить багаж знаний. Бесплатное образование публикует лекции по самым интересным темам. И это — одно из лучших занятий на вечер в качестве альтернативы просмотру сериалов.

Бесплатное образование в Telegram

Телеграм-канал про Android

Все самое интересное, что происходит в мире Android, попадает в телеграм-канал AndroidInsider.ru. Авторы сайта делятся новостями и шутками, а пользователи — обсуждают все это в комментариях, принимая участие в интерактивных опросах и викторинах.

AndroidInsider.ru в Telegram

Бесплатные приложения в Telegram

Телеграм-канал APK GEEK также пригодится пользователям Android. Но здесь публикуются не новости и лайфхаки, а самые полезные приложения. Причем все из них доступны бесплатно. Нужно лишь загрузить и установить APK-файл приглянувшейся программы.

APK GEEK в Telegram

Канал про российский смартфон Р-ФОН

Параллельно с миром Android разворачивается история Р-ФОН — российского смартфона, который все никак не появится на прилавках отечественных магазинов электроники. Но тут изредка рассказывают о подвижках в разработке инновационного продукта. Получится ли у создателей что-то сделать — узнаете из Р-ФОН Медиа.

Р-ФОН Медиа в Telegram

Новости Apple в Telegram

Обойти стороной мир Apple мы тоже не можем, а потому советуем телеграм-канал AppleInsider.ru. Здесь авторы одноименного сайта рассказывают о новостях и делятся лайфхаками, сопровождая свои посты интеррактивом. Все, как в телеграм-канале AndroidInsider.ru, но только про Apple.

AppleInsider.ru в Telegram

Лучшие товары с AliExpress

Вне зависимости от того, к какому лагерю вы принадлежите, вы точно совершаете покупки на AliExpress. А телеграм-канал Сундук Али-Бабы поможет сделать их выгодными и интересными, ведь здесь публикуются самые необычные находки, которые так и хочется заказать.

Сундук Али-Бабы в Telegram

Новости Центробанка России

После активного шоппинга на AliExpress самое время заглянуть в телеграм-канал Банка России, чтобы узнать о происходящем в мире финансов. Какая ключевая ставка, что будет с накоплениями — на эти и другие вопросы регулярно отвечают авторы канала в своих постах.

Банк России в Telegram