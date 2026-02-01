10 телеграм-каналов про технологии и не только. Все из личной подборки

Невзирая на вводимые со стороны Роскомнадзора ограничения, каналы в Telegram продолжают жить и процветать. Они до сих пор намного популярнее своих аналогов в MAX, и их читают миллионы людей. Но вершина айсберга — это далеко не всегда лучшие каналы. Как правило, в топе рейтинга находятся раскрученные и в то же время не самые качественные медиа. Мы же собрали самые интересные каналы о технологиях, которые вы долгое время не замечали.
Содержание
- 1 Авторский телеграм-канал о технологиях
- 2 Канал с веселыми видео о технологиях
- 3 Лайфхаки по работе с нейросетями
- 4 Бесплатные образовательные видео
- 5 Телеграм-канал про Android
- 6 Бесплатные приложения в Telegram
- 7 Канал про российский смартфон Р-ФОН
- 8 Новости Apple в Telegram
- 9 Лучшие товары с AliExpress
- 10 Новости Центробанка России
Авторский телеграм-канал о технологиях
Автор телеграм-канала Технокот регулярно делится последними событиями из мира технологий и сопровождает их своим мнением. Читая его, можно всегда оставаться в курсе событий. А если захочется углубиться в тему — достаточно будет открыть прикрепленную ссылку.
Канал с веселыми видео о технологиях
Кобура от Теслы тоже посвящена технологиям. Но здесь события индустрии рассматриваются с немного иной точки зрения. Контент исключительно развлекательный, но позволяющий оставаться в курсе трендов и находить то, чем захочется поделиться с друзьями в Telegram.
Лайфхаки по работе с нейросетями
Более серьезный телеграм-канал, помогающий осваивать нейросети. Нейробаза постоянно публикует лайфхаки по работе с ChatGPT и другими ИИ-шками, но пригодится этот источник не только тем, кто использует нейронки как профессиональный инструмент. Любителям контент тоже зайдет.
Бесплатные образовательные видео
Пожалуй, самый серьезный канал из нашей подборки, позволяющий выйти за рамки технологий и при этом обогатить багаж знаний. Бесплатное образование публикует лекции по самым интересным темам. И это — одно из лучших занятий на вечер в качестве альтернативы просмотру сериалов.
Телеграм-канал про Android
Все самое интересное, что происходит в мире Android, попадает в телеграм-канал AndroidInsider.ru. Авторы сайта делятся новостями и шутками, а пользователи — обсуждают все это в комментариях, принимая участие в интерактивных опросах и викторинах.
Бесплатные приложения в Telegram
Телеграм-канал APK GEEK также пригодится пользователям Android. Но здесь публикуются не новости и лайфхаки, а самые полезные приложения. Причем все из них доступны бесплатно. Нужно лишь загрузить и установить APK-файл приглянувшейся программы.
Канал про российский смартфон Р-ФОН
Параллельно с миром Android разворачивается история Р-ФОН — российского смартфона, который все никак не появится на прилавках отечественных магазинов электроники. Но тут изредка рассказывают о подвижках в разработке инновационного продукта. Получится ли у создателей что-то сделать — узнаете из Р-ФОН Медиа.
Новости Apple в Telegram
Обойти стороной мир Apple мы тоже не можем, а потому советуем телеграм-канал AppleInsider.ru. Здесь авторы одноименного сайта рассказывают о новостях и делятся лайфхаками, сопровождая свои посты интеррактивом. Все, как в телеграм-канале AndroidInsider.ru, но только про Apple.
Лучшие товары с AliExpress
Вне зависимости от того, к какому лагерю вы принадлежите, вы точно совершаете покупки на AliExpress. А телеграм-канал Сундук Али-Бабы поможет сделать их выгодными и интересными, ведь здесь публикуются самые необычные находки, которые так и хочется заказать.
Новости Центробанка России
После активного шоппинга на AliExpress самое время заглянуть в телеграм-канал Банка России, чтобы узнать о происходящем в мире финансов. Какая ключевая ставка, что будет с накоплениями — на эти и другие вопросы регулярно отвечают авторы канала в своих постах.