10 телеграм-каналов, ради которых я отказался от WhatsApp

WhatsApp изо всех сил старается наверстать упущенное, каждый месяц внедряя множество новых функций. Но время безвозвратно ушло, и, к примеру, я уже давно решил пересесть на Telegram. Одной из основных причин перехода в соседний лагерь стали интересные телеграм-каналы, позволяющие не только получать новости, но и заниматься саморазвитием, а еще совершать выгодные покупки в интернете. Хотите так же? Сейчас научу!

Бесплатные лекции в Telegram

Бесплатное образование в Telegram

Кто-то до сих пор продолжает считать социальные сети клоакой, в которой люди неминуемо деградируют. Вынужден не согласиться, потому что существуют телеграм-каналы с лекциями, помогающими освоить много нового. Один из них — Бесплатное образование. Здесь выкладывают обучающие ролики по самым разным тематикам, благодаря чему можно научиться программированию, рисованию и многим другим ремеслам.

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Как пользоваться телефоном на Андроид

AndroidInsider.ru в Telegram

Чего вам не расскажут в телеграм-канале с бесплатными лекциями, так это о настройках Андроид, хотя смартфон для каждого из нас — незаменимое устройство, которым важно правильно пользоваться, чтобы решать повседневные задачи быстро и с комфортом. Если вы хотите знать все о своем гаджете, подпишитесь на AndroidInsider.ru в Telegram. Здесь публикуются полезные инструкции, а также информация обо всех новинках из мира Android.

Что нового появилось у Apple

AppleInsider.ru в Telegram

Если вы далеки от мира Android или параллельно пользуетесь Айфоном, то ни в коем случае нельзя обойти стороной телеграм-канал AppleInsider.ru. Незаменимые лайфхаки, экспертные мнения и, конечно же, новинки Apple — обо всем этом вы узнаете, подписавшись на наших коллег. Скучно точно не будет!

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Интересные факты обо всем

Факт Дня в Telegram

Мы живем на прекрасной планете, где всегда есть место удивительным открытиям. А чтобы каждый день узнавать что-то новое, не тратя при этом много времени, достаточно подписаться на телеграм-канал с интересными фактами. Тогда вы поймете, что такое гимнофобия и как темный шоколад влияет на наш организм.

Канал про необычную технику

Кобура от Теслы в Telegram

Живя в век высоких технологий, глупо оставаться в стороне от новинок. Тем более, что многие из них буквально взрывают мозг. Взять хотя бы прогноз погоды на индийском ТВ в исполнении нейросетей, о котором рассказали ребята из телеграм-канала Кобура от Теслы. Они наглядно показывают, как меняется мир в эпоху искусственного интеллекта, и какие невероятные вещи, оказывается, существуют на нашей планете.

Научные факты для каждого

Hi-News.ru в Telegram

Никогда бы не подумал, что в Антарктиде можно выращивать арбузы, а прыгающая толпа людей способна вызвать землетрясение, но теперь я об этом знаю. Все благодаря сайту Hi-News.ru, чей телеграм-канал активно наращивает аудиторию, ежедневно рассказывая об интересных открытиях и исследованиях. Думаю, вам тоже стоит подписаться, чтобы удивить себя и своих знакомых.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Лучшие товары с AliExpress по низким ценам

Сундук Али-Бабы в Telegram

Из телеграм-канала Сундук Али-Бабы я узнал о существовании вечного мыла для удаления неприятных запахов и об умной скакалке Xiaomi. Скажу больше: с его помощью я даже смог приобрести некоторые из этих товаров. Все потому, что авторы Сундука Али-Бабы рассказывают о крутых находках, которые продаются на AliExpress и зачастую стоят меньше шаурмы в сырном лаваше.

Нескучное изучение русского языка

Дерзкий репетитор в Telegram

Каждый, кто является носителем русского языка, должен знать его если не в идеале, то хотя бы на уровне, достаточном для грамотного изложения своих мыслей в телеграм-чате AndroidInsider.ru. А то, знаете ли, приходят люди за помощью и никак не могут объяснить, в чем проблема. Беру на себя ответственность за искоренение безграмотности и предлагаю подписаться на телеграм-канал Дерзкий репетитор. Здесь вам объяснят, когда нужно ставить дефис, и почему всего одна орфографическая ошибка может перевернуть все с ног на голову. Причем сделают это доходчиво, как мы любим.

Главный канал о технике и современных технологиях

Технокот в Telegram

Если вам нравится все, что связано с современными технологиями от крипты до инноваций Google, то я не понимаю, почему вы до сих пор не подписались на телеграм-канал Технокот. Давайте-ка исправляться! Вместе узнаем, как на Android удалить людей с фото, когда покажут iPhone 15, а заодно разберемся, могут ли законы физики объяснить устройство вселенной.

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Самые крутые места для путешествий

OneTwoTrip в Telegram

А чтобы вовремя отвлечься от смартфона, я предлагаю подписаться на телеграм-канал сервиса OneTwoTrip, который занимается поиском путешествий. Здесь вы не только найдете самые выгодные путевки, но и узнаете об удивительных местах России и других стран, которые обязательно нужно посетить, пока не остановился таймер.