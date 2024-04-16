10 Телеграм-каналов, в которых вы всегда найдете топовый контент

Телеграм из обычного мессенджера уже давно превратился в полноценную социальную сеть. Поймал себя на мысли, что захожу читать новости именно в детище Павла Дурова. Достаточно просто было подписаться на нужные каналы, и другие приложения и сайты мне стали просто не нужны. Хотите попробовать, как я? Тогда готов с радостью поделиться с вами теми Телеграм-каналами, на которые сам подписан, и где всегда нахожу интересный контент. Переходите по ссылкам, оцениваете содержимое и обязательно подписывайтесь. Уверен, что вы не пожалеете и сможете не только как следует развлечься, но и почерпнуть для себя много всего полезного.

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Научный Телеграм-канал

Если наука всегда казалась для вас чем-то недостижимым и жутко непонятным, то самое время подписаться на Телеграм-канал сайта Hi-News.ru. У вас появится шанс узнать много всего интересного простым и понятным языком. Например, узнаете, как обратить старение мышц вспять, почему в 1816 году не наступило лето, сможете посмотреть на город Иерихон и многое другое. Самое главное, что все термины и заумные слова будут объяснены, и у вас не останется ощущения непонимания интересной для вас темы.

Телеграм-канал Hi-News.ru

Где скачать обои на телефон

Как только смартфоны получили практически безрамочные OLED-экраны, многие стали часто менять заставки на своих аппаратах. Вот только различные приложения из Google Play зачастую предлагают одни и те же картинки и не отличаются разнообразием. Поэтому обязательно подпишитесь на канал Cinquetacche. Там вы найдете самые топовые обои в высоком разрешении, которые вы не повстречаете на каких-то сайтах и сторонних приложениях.

Телеграм-канал с обоями

Последние новости про Apple

Одним Андроидом мир не ограничивается, а значит, всегда надо быть в курсе того, что происходит в стане конкурентов из Apple. Подписавшись на Телеграм-канал сайта AppleInsider.ru, вы всегда будете знать, когда выйдет новый Айфон, какие характеристики у него будут, и сможете оценить нововведения, которые через полгода будут копировать все производители Андроид-смартфонов и планшетов. Все-таки Apple продолжает задавать тренды.

Телеграм-канал AppleInsider.ru

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Новости Андроид-телефонов

Для фанатов Андроида обязательной является подписка на Телеграм-канал сайта AndroidInsider.ru. Здесь вы найдете огромное количество инструкций, которые позволят вам настроить ваш смартфон или планшет под свои потребности, одним из первых узнаете о различных проблемах, с которыми вы можете столкнуться, и прочитаете об их решении. К тому же вы всегда будете в курсе обо всех новинках из мира операционной системы Android и легко сможете подобрать для себя новые гаджеты.

Телеграм-канал AndroidInsider.ru

Читаем интересные книги

Помимо листания социальных сетей, необходимо регулярно читать книги. Они позволят вам расширять кругозор и тренировать память. Если же вы не знаете, что почитать, то однозначно стоит подписаться на Телеграм-канал “Прочитано Книжные отзывы”. Во-первых, здесь вы сможете найти интересные книги на все случаи жизни. А во-вторых, автор этого канала проводит совместные чтения с подписчиками. После их окончания вы все вместе обсуждаете прочитанное, высказывая свое мнение и проясняя непонятные моменты. Советую попробовать. Уверен, что вы не пожалеете.

Прочитано Книжные отзывы

Новости науки и технологий

Если же длинные научные статьи — это не для вас, то вам стоит обратить внимание на Телеграм-канал Кобура от Теслы. Именно здесь вы сможете узнать, как делается рожок для мороженого, посмотрите на полное солнечное затмение с орбиты Земли и даже оцените самый длинный автомобиль в мире. Рекомендую подписаться, и все самые важные научные новости, видео и фотографии будут прямо у вас в смартфоне.

Телеграм-канал Кобура от Теслы

Скидки на заказ АлиЭкспресс

Хоть в России появилось большое количество маркетплейсов, но АлиЭкспресс не теряет популярность. Все дело в том, что именно там можно найти товары по таким ценам, которые другим магазинам даже не снились. Ну а чтобы все самые крутые вещи вам не пришлось искать самим, подпишитесь на Телеграм-канал Сундук Али-Бабы. Все лучшие товары собраны именно там. Ребята рекомендуют только самые топовые вещи, которые пригодятся каждому.

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Новости мира технологий

У медиагруппы i10.ru в арсенале есть большое количество ресурсов, на которых вы можете найти разный контент, начиная от обзоров на смартфоны и заканчивая научными статьями на разные темы. Если вы хотите быть в курсе их всех, то обязательно подпишитесь на Телеграм-канал Технокот. Здесь собрано лучшее из всех каналов медиагруппы i10.ru, что позволит вам быть в курсе всего самого интересного. Если вы считаете себя разносторонним человеком, то такой контент точно вас заинтересует.

Технокот

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Юмор в Телеграме

В наше время никак нельзя обойтись без юмора. Все-таки стрессовых факторов вокруг огромное количество, и от них надо каким-то образом отвлекаться. Для этого обратите внимание на канал “Пикабу развлекательный”. Здесь вы найдете прикольные картинки, мемы и смешные видео. Обязательно подписывайтесь и очищайте голову от дурных мыслей благодаря хорошим шуткам.

Пикабу развлекательный

Телеграм-канал про хоккей

Я давно являюсь фанатом хоккея и поэтому не могу не посоветовать вам Телеграм-канал “PRO наш Хоккей”. Подписавшись на него, вы всегда будете в курсе последних результатов, трансферных слухов, сможете посмотреть опасные моменты и обзоры матчей. Однозначный мастхэв для любителей хоккея.

PRO наш Хоккей