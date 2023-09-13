10 товаров, которые надо купить для любого автомобиля. Я уже многое заказал

Автомобиль занимает второе место после смартфона по уровню желания людей прикупить для него что-то новенькое. Некоторые скажут, что его опережает еще геймерский компьютер, а другие возразят, что автомобиль опережает смартфон. В любом случае для него есть огромное количество гаджетов, аксессуаров и просто приятных мелочей, которые можно и нужно купить. Многие из них продаются на AliExpress, и в этой подборке мы аккуратной стопочкой сложим то, на что действительно стоит обратить внимание настоящему любителю своего автомобиля. Поэтому усаживайтесь поудобнее и выбирайте на здоровье.

Наклейки на зеркала от дождя и грязи

Как же часто я оказывался в ситуации, когда машина даже с хорошей аэродинамикой просто не позволяла посмотреть назад из-за забрызганных боковых зеркал. Конечно, можно их протереть или включить подогрев, если это просто вода, но в этом случае остаются разводы или налет. С такими наклейками проблема не решится полностью, но жизнь станет немного легче. Просто клеите их на зеркала, и вода с них будет стекать быстрее, чтобы картинка в этой области всегда была более четкой. Это просто мастхэв для осени.

Цена: 90 рублей

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Органайзер для автомобиля

Крутые товары с хорошими отзывами, которые стоит купить на АлиЭкспресс.

Не знаю, как у вас, а у меня в машине все всегда лежит непонятно где, хотя сам я амбассадор перфекционизма и для меня важно, чтобы все было на своем месте. Поэтому я уже заказал такой кошелек. Он крепится на солнцезащитный козырек, а в него можно вставлять пропуска, банковские карты, визитки или парковочные талоны, которые всегда некуда положить. А еще не этот аксессуар можно закрепить очки, когда надо их быстро куда-то убрать. В общем, это очень удобная штука в машину для всяких мелочей.

Цена: 115 рублей (+270 рублей доставка)

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Универсальный крючок на подголовник

Крутые товары с АлиЭкспресс, которые помогут навести порядок.

Это не просто крючок для вещей, но еще и держатель для телефона. Просто крепите его на стойку подголовника, фиксируете при помощи специального механизма и можете вешать на него вещи, чтобы не валялись на полу и не катались по всему салону. А если кто-то заскучает на заднем сидении, просто откидываете держатель для телефона из нижней части, и пусть смотрит кино, не досаждая вам лишними разговорами.

Цена: 95 рублей (+270 рублей доставка)

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Щетка для чистки салона автомобиля

Этот аксессуар отлично подойдет для чистки автомобиля, который ездит в пыльных местах. То есть для любого. Это щетка с тройной насадкой, которая позволяет чистить труднодоступные места и даже дефлекторы системы вентиляции. Обратная сторона пригодится для того, чтобы вычистить пыль из углов и других подобных мест. Как бонус, ее можно использовать дома. Например, для очистки клавиатуры.

Цена: 135 рублей

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Сменные форсунки с распылителем

Часто форсунки стеклоомывателя даже на относительно новых автомобилях работают не очень хорошо. Или, например, они брызгают струей, а не распыляют жидкость. Чтобы решить эту проблему, можно купить такие форсунки. Заявлено, что они подойдут к разным моделям Пежо, но они более универсальные, и если внешне они вам подходят, то с установкой проблем, скорее всего, не будет.

Цена: 200 рублей

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Лента для защиты автомобиля

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Эта лента, похожая на скотч, может защитить кузов автомобиля от сколов и царапин. Надо только наклеить ее на проблемные места. Это могут быть двери, которые царапаются при открывании, пороги, которые царапаются каблуками, и даже зеркала и бамперы, на которые летит большое количество камней и песка. Конечно, без ленты машина будет смотреться лучше, но это как телефон без чехла. Без него лучше, но риск повреждения существенно выше.

Цена: 380 рублей

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Защита для колесных арок

Колесные арки часто страдают от летящих камней. Особенно часто это бывает на кроссоверах и внедорожниках с большим просветом между колесом и аркой. Эти накладки клеятся на кузов и защищают его. Так же они смогут защитить от ударов в это место открывающейся дверью соседней машины. Цвет только черный и особенно хорошо будет смотреться на темных машинах. Но и светлые не будут испорчены, ведь заводская защита, вне зависимости от цвета машины, всегда делается черной.

Цена: 1000 рублей

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Накладка на сиденье автомобиля

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Иногда полноценные чехлы просто не нужны. Например, если вы возите спокойных животных, кладете на сиденье вещи, возите в салоне коробки или у вас есть ребенок. Для этих случаев можно использовать такие накладки. В комплект входит широкая накладка на задний диван и две накладки на передние кресла. Крепятся они вокруг подушки и выпускаются в огромном количестве цветов и текстур. Выбрать будет из чего.

Цена: 1720 рублей

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Сменные резинки для бескаркасных щеток

Тут все просто: покупаете резинки, вставляете их в свои щетки и пользуетесь дальше. Хорошие дворники стоят больше тысячи рублей, а за оригинальные просят не меньше нескольких тысяч. То есть эти резинки — отличный способ сэкономить. Судя по отзывам, они довольно высокого качества и полностью соответствуют своей цене. В комплекте две резинки, а размер можно выбрать при заказе.

Цена: 310 рублей

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Кейс для багажника автомобиля

Десяток полезных товаров с AliExpress для всех и на все случаи жизни.

Посмотрите в свой багажник и скажите, есть ли там вещи, которые стоит сложить более аккуратно. Думаю, почти все дадут положительный ответ. Салфетки, щетки, пузырьки и другие мелочи лучше собрать в отдельную сумку, чтобы они не валялись везде. Мне такая точная нужна, хотя мой багажник почти всегда пуст.

Цена: 1830 рублей

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