Моя корзина на AliExpress уже давно перестала быть просто списком желаний — это полноценный вишлист, из которого рано или поздно всё уходит в заказы. А еще его можно смело подкидывать друзьям перед днем рождения! На этот раз собрал 10 крутых находок с Алика из совершенно разных категорий: от зубной щётки до планшета. Некоторые товары на АлиЭкспресс уже давно и пользуюсь каждый день, что-то только присматриваю. В общем, смотрите сами — вдруг что-то зацепит и вас.

Электрическая щетка Xiaomi с экраном

Долго откладывал переход на электрическую зубную щётку — казалось, что Oral-B и Philips это единственный адекватный выбор, а платить за них как за смартфон не хотелось. Щетка от MIJIA закрыла вопрос: разные режимы помогают выбрать интенсивность, таймер на две минуты отучает чистить зубы наспех, а заряда хватает на несколько недель. Xiaomi умеет делать вещи, которые работают без лишних слов — и это один из таких случаев.

Цена: 3900 рублей (с купоном)

Ортопедическая подушка для руки под голову

Главный минус этой ортопедической подушки с памятью — первые пару ночей она кажется странной: непривычная высота, непривычная плотность, и ты лежишь и думаешь, зачем вообще это купил. А потом на третье утро просыпаешься и понимаешь, что шея не болит. Да и вообще — спать на руке стало удобно. Совсем. И всё — обратного пути нет, обычная подушка для сна уже не заходит.

Цена: 1766 рублей

IP-камера камера наблюдения для дома

Поставил эту камеру наблюдения для дома и теперь периодически открываю трансляцию просто потому что могу — и это, пожалуй, единственный реальный минус. Картинка чёткая, ночной режим наблюдения работает без вопросов, подключение занимает минут пять, а сама камера такая маленькая, что гости её не замечают. Последнее — одновременно плюс и повод немного задуматься.

Цена: 930 рублей

Маленький недорогой повербанк

Vention давно заслужил репутацию бренда, который делает вещи без выпендрёжа — берёшь и пользуешься. Этот компактный повербанк влезает в карман куртки, поддерживает быструю зарядку в обе стороны по USB-C и держит 10 000 мАч, которых хватает на два полных цикла айфона. Никаких нареканий — просто хорошая рабочая штука, которая не пытается казаться больше чем есть.

Цена: 1140 рублей (с купоном)

Набор губок в виде хлеба

Формально это обычные кухонные губки для посуды, но в форме батона — и именно это меняет всё. Моют нормально, не разваливаются, справляются с жиром без претензий. Главный плюс — каждый, кто первый раз заходит на кухню, берёт их в руки и смотрит с таким выражением лица, будто увидел что-то незаконное. Ради одного этого момента уже стоило брать. Да и функционально губки для посуды топ, так что, не вижу причин не порекомендовать их вам.

Цена: 105 рублей

Складной штатив для телефона

Думал, что беспроводная селфи-палка это не про меня — пока не начал снимать вертикальное видео на улице и не понял, что одной рукой это делать неудобно от слова совсем. Модель от Ulanzi раскладывается в полноценный штатив, пульт Bluetooth работает стабильно, фиксация телефона надёжная. Минус один — после покупки начинаешь снимать значительно больше, чем планировал.

Цена: 1390 рублей

Подставка для телефона

Эта подставка для смартфона от UGREEN — это один из тех товаров, про которые думаешь «зачем мне это» ровно до момента, когда она появляется на столе. Угол наклона регулируется, телефон сидит плотно, не елозит и не падает. Теперь смотрю видео и созваниваюсь без того чтобы держать аппарат в руках — и уже не понимаю как жил без этого раньше.

Цена: 670 рублей

Дешевый, но мощный планшет на Андроид

У любого Android-планшета есть один существенный минус — после нескольких дней использования становится сложно объяснить себе, зачем вообще нужен ноутбук для базовых задач. Lenovo Xiaoxin предлагает IPS-экран на 11 дюймов с хорошей цветопередачей, нормальный процессор, адекватная автономность и цена, которая не вызывает желания закрыть страницу сразу. Lenovo тихо делает один из лучших планшетов в среднем сегменте — и мало кто об этом говорит. А зря!

Цена: 9400 рублей

Водонепроницаемая ветровка

Главное, что нужно знать про эту клевую ветровку — она реально сделана для езды, а не просто выглядит спортивно. Полиэстер не парит, влагу отводит, светоотражающие элементы есть там где надо, карман сзади удобный. Минус — в ней немного странно смотришься вне велосипеда, но это история про все ветровки для спорта, а не только про эту.

Цена: 1420 рублей

Туристический рюкзак на 35 литров

Собрались в поход? Вам понадобится добротный походный рюкзак. Например, такой. У этой модели система 25+10 литров — основной отсек плюс раскладная секция сверху, которая увеличивает объём когда нужно. Спинка с вентиляцией не прилипает к спине на жаре, лямки с регулировкой, крепления для треккинговых палок на месте. Минус — при полной загрузке 35 литров это уже серьёзный вес, и лучше заранее думать что берёшь.

Цена: 2920 рублей

Легкий походный топорик

Я не охотник и не выживальщик, но когда увидел этот туристический топорик — рука сама потянулась к кнопке «в корзину». Стальное лезвие, прорезиненная рукоятка, чехол в комплекте — выглядит серьёзно и в руке сидит уверенно. На даче точно пригодится: дрова порубить, ветки убрать, ну и просто повесить на стену и чувствовать себя немного увереннее в жизни. Точно подойдет тем, у кого дома не хватает молотка или кирпичей для закваски капусты.

Цена: 815 рублей

