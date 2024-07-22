10 товаров с AliExpress по фиксированной цене 299 рублей

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Кирилл Пироженко

На маркетплейсе АлиЭкспресс практически всегда проходит акция «Одна цена». В рамках нее можно заказать определенные товары по фиксированной цене 189, 299 или 399 рублей. Чтобы получить такую цену, необходимо перейти на промо-страницу по этой ссылке, положить не менее трех и не более десяти товаров в корзину и оформить заказ. Ну а чтобы вам было легче сориентироваться во всех предложениях на этой странице, мы сразу отобрали для вас десятку отличных товаров. Здесь вы найдете необычный ночник, электронный комнатный термометр, несколько полезных переходников и многое другое.

10 товаров с AliExpress по фиксированной цене 299 рублей. На АлиЭкспресс можно покупать с большими скидками и вне распродаж. Фото.

На АлиЭкспресс можно покупать с большими скидками и вне распродаж

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Шар ночник с планетой

Шар ночник с планетой. Шар может светиться разным цветом. Фото.

Шар может светиться разным цветом

Иногда не только детям, но и взрослым тяжело уснуть в полной темноте. В такой ситуации всерьез выручают ночники. Одним из таких вариантов является вот такой необычный ночник в форме хрустального шара, внутри которого располагается какая-либо планета. Вам остается только выбрать интересующий вас рисунок, подключить его и наслаждаться мягким светом. Самое крутое, что такой шар не займет много места из-за своих небольших габаритов.

Цена без акции: 710 рублей

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Электронный комнатный термометр

Электронный комнатный термометр. Это устройство покажет всю нужную информацию на экране. Фото.

Это устройство покажет всю нужную информацию на экране

До рождения ребенка я даже не предполагал, насколько важно контролировать в комнате температуру и влажность воздуха, чтобы вовремя включить увлажнитель или кондиционер. В этом нелегком деле поможет вот такой электронный термометр с функцией гигрометра. На большом экране он показывает температуру воздуха и влажность, а вам остается только вовремя среагировать на эти значения.

Цена без акции: 540 рублей

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Термос из нержавеющей стали

Термос из нержавеющей стали. Можно выбрать термос в красном цвете. Фото.

Можно выбрать термос в красном цвете

Любите вкусный и горячий чай? Значит у вас должна быть возможность взять любимый напиток с собой в дорогу и не потерять его вкусовые качества. Для этого вам потребуется специальный термос из нержавеющей стали. Он выглядит как банка кока-колы и может похвастаться встроенной трубочкой, благодаря которой пить напиток будет намного проще. Термос держит температуру от 12 до 24 часов, так что с ваш чай или другое питье не потеряет своих вкусовых качеств.

Цена без акции: 590 рублей

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Набор прецизионных отверток

Набор прецизионных отверток. Насадки в комплекте идут на все случаи жизни. Фото.

Насадки в комплекте идут на все случаи жизни

Обращали внимание, какими мелкими болтиками оснащают современными игрушки? Даже замена батарейки или подзарядка аккумулятора превращается в откровенное испытание. Именно поэтому лучше заранее обзавестись набором прецизионных отверток. Здесь вы найдете сразу 26 насадок, среди которых вы точно подберете нужную в конкретной ситуации: кресты, звездочки, прямые биты, шестигранники и многое другое. Отдельно отмечу футляр, в котором все это хранится. С ним вы точно не потеряете ни одну насадку и легко сможете взять набор с собой.

Цена без акции: 630 рублей

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Электронная доска для рисования

Электронная доска для рисования. Рисовать на доске можно все, что угодно. Фото.

Рисовать на доске можно все, что угодно

Если ваш ребенок проявляет таланты художника с раннего детства, то не ждите, пока он начнет рисовать на обоях, стенах и мебели. Лучше сразу приобретите ему электронную доску для рисования диагональю 12 дюймов. На ней можно изобразить все, что душе угодно, а потом нажатием одной кнопки стереть нарисованное и начать заново. Работает доска от одной батарейки CR2025, а значит, хватит ее действительно надолго. Самое крутое, что ни мебель, ни стены при этом не пострадают.

Цена без акции: 630 рублей

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Подставка для телефона

Подставка для телефона. Подставка надежная и удержит даже планшет. Фото.

Подставка надежная и удержит даже планшет

Согласитесь, что во время работы фоном хочется включить какой-нибудь фильм или ролик на Ютубе. Это позволяет немного расслабиться и делать работу более качественно. В такой ситуации вам поможет специальная подставка для планшета или смартфона. Установите ее на столе, разместите в ней устройство, запустите видео и наслаждайтесь просмотром. Даже если вы не хотите отвлекаться на какие-либо видеоролики, можете все равно установить смартфон в подставку. Тогда экран будет у вас перед глазами, и вы не пропустите ни одного уведомления.

Цена без акции: 510 рублей

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Органайзер для проводов и зарядок

Органайзер для проводов и зарядок. Сюда вы можете собрать нужные вам зарядные устройства и кабели. Фото.

Сюда вы можете собрать нужные вам зарядные устройства и кабели

Когда вы собираетесь в поездку, то зарядные устройства обычно как попало отправляются в багаж. Иногда там они и пропадают. Но вот с таким органайзером для зарядок этой проблемы у вас больше не будет. Разложите все провода и блоки питания в нужных отделениях, закройте органайзер и положите в чемодан или дорожную сумку. Все кабели будут в одном месте, и вы больше никогда их не потеряете.

Цена без акции: 610 рублей

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Набор зубных щеток

Набор зубных щеток. Таких щеток хватит надолго. Фото.

Таких щеток хватит надолго

Надоело бегать за зубными щетками в магазин каждые три месяца? Значит, вам нужно обратить внимание вот на такой набор зубных щеток. В нем вы найдете сразу шесть штук, которых хватит на полтора года ежедневного использования при условии замены каждые три месяца. Отличный комплект, который вы точно оцените.

Цена без акции: 560 рублей

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Зарядка для смартфона в автомобиль

Зарядка для смартфона в автомобиль. Зарядка компактная и почти не выпирает из прикуривателя. Фото.

Зарядка компактная и почти не выпирает из прикуривателя

Все чаще у многих появляется потребность заряжать смартфоны и другие гаджеты в автомобиле. Для этого мощности штатных USB-разъемов может банально не хватить. Именно поэтому имеет смысл обзавестись специальной зарядкой для смартфона в машину. Она оснащена разъемами USB-A и USB-C, что позволит заряжать сразу два устройства. Отдельно стоит отметить ее размер. Из прикуривателя она практически не торчит и не бросается в глаза.

Цена без акции: 560 рублей

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Переходник USB-C на USB

Переходник USB-C на USB. Набор состоит сразу из трех переходников. Фото.

Набор состоит сразу из трех переходников

Чтобы у вас всегда была возможность подключить друг к другу практически любые устройства, обязательно присмотритесь вот к такому набору переходников. В нем их сразу три: USB-A на USB-C, USB-C на USB-A и даже MicroUSB на USB-C. Сможете и флешку к ноутбуку подключить, и зарядку Type-C к старому смартфону. В общем, вариантов действительно много. Отличный комплект за минимальные деньги.

Цена без акции: 490 рублей

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