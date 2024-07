10 товаров с AliExpress по фиксированной цене 299 рублей

Компания Nothing выпустила свои первые наушники Ear 1 в 2021 году. За ним последовали Ear Stick годом позже, а последними наушниками под брендом Nothing стали Nothing Ear 2 в начале 2023 года. Недавно компания сообщила о выпуске преемника Ear 2 и даже назвала дату запуска - 18 апреля. Теперь же тизер, опубликованный компанией, предлагает больше подробностей о предстоящих наушниках, а также подтверждает выход бюджетной модели Ear (a).