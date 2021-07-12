2ГИС или Яндекс.Карты. Что выбрать?

В современном мегаполисе трудно представить жизнь без городских путеводителей. С самого начала внедрения карт, я всегда пользовался 2ГИС. Прошел с ним весь путь от карт на ПК с Pentium IV до приложения на своем смартфоне. С недавнего времени, в связи с новой работой, мне пришлось перейти на Яндекс.Карты. На какие нюансы я обратил внимание и почему вернулся обратно, а также почему 2ГИС не актуален при поездке в автомобиле в нашей статье.

Волею судеб переезжать из города в город стало для меня рутиной еще в детстве. Кроме городов, также приходилось часто менять учебные заведения и локацию внутри одного города. Еще в 15 лет у меня появилась нужда в прокладке маршрутов через навигатор. Тогда, по рекомендации я скачал 2ГИС и пользуюсь им по сей день.

Но недавно я устроился на работу в Яндекс.Еду, где необходимо было пользоваться родными картами от сервиса. Признаюсь, я большой консерватор и в первое время работы ходил с двумя приложениями. в 2ГИС смотрел маршруты до клиента, а в Яндексе принимал заказы. Такой расклад порядком надоел и пришлось полностью пересаживаться на карты от Яндекс.

Расчет маршрута по времени

Быстрый темп жизни — мое кредо. За долгие годы работы с 2ГИС, привычка расчитывать маршрут по времени появилась сама собой. Кроме того, всегда знал, что выйдя из дома ровно в срок, проложив маршрут в 2ГИС, у меня точно останется в запасе пара минут. С Яндексом оказалось сложнее. Когда на работе получал заказ и таймер показывал 14 мин, в итоге я почти всегда приходил позже. Сначала казалось, что я просто медленно иду, потом грешил на светофоры по 100 секунд на Невском, но даже когда шел по прямой или от дома к дому в пределах одного квартала, все равно опаздывал. Позже решил сравнить: проложил один и тот же маршрут в двух приложениях и получил полное подтверждение своим словам — 2ГИС показывал на дорогу на 7 минут дольше.

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В рамках работы такой подход очень удобен, так как каждый сотрудник сервиса мотивирован успеть в срок, однако при личном использовании может сбить с толку. Я никогда не выхожу раньше положенного. В конце концов, главное правило пунктуальности гласит: «Прийти раньше, все равно, что опоздать».

Интерфейс и дизайн

Тестировать разные приложения мне нравилось всегда. И здесь, я очень обрадовался, когда появилась возможность отказаться от 2ГИС. По всем канонам, виделось, что наличие одной цветовой гаммы должно было наскучить и надоесть. В Яндекс Картах в отличие от зеленого «Эксперта по городу» все выполнено в нейтральных тонах. Глаз отдыхает от назойливых цветовых решений и все должно быть хорошо. Но из-за отсутствия контрастности зданий, отметки цветом на картах, я часто путался. Даже перейдя обратно на 2ГИС, я ни чуть не расстроился наличию зеленого цвета. В отличие от Evernote, чей «зеленый» спустя пару лет порядком надоел. Дизайн 2ГИС придется вам по вкусу, даже если вы работаете с приложением каждый день. Как это получилось у разработчиков, остается лишь догадываться.

Географическая точность

Работая в доставке, часто приходилось заходить за заказом в торговые центры. Отличные инструменты «зеленой компании» выручали меня буквально каждую минуту. Маршрут прокладывался буквально до кассы, с учетом этажности здания и расположения эскалаторов. Иногда даже удавалось прокладывать промежуточные точки, чтобы запастись водой и перекусом. И вся навигация работа, как часы даже внутри торгового центра. Этой функцией я пользуюсь и по сей день, когда надо забежать в магазин по пути на встречу.

Яндекс.Карты используют растровую схему карт. Делается снимок с космоса, поверх него наносятся номера домов и дорог. Зная об этом понятно, что если вам нужно найти здание, затерявшиеся во дворах, вдалеке от парадного входа, Яндекс справится с этим порядком лучше 2ГИС.

Техническая поддержка

В своих статьях, я всегда призываю читателей при возникновении неполадок обращаться в техподдержку и сам всегда стараюсь писать при обнаружении ошибок или неточностей. Здесь Яндекс далеко впереди. Пару раз я писал по поводу отсутствия на карте того или иного объекта в оба сервиса и в Яндекс.Картах мне ответили в рамках одного дня. С техподдержкой 2ГИС все сложнее. Ответ получил на третий день. Позже пришлось вернуться на тот же адрес спустя 2 недели и 2ГИС так и не исправил указанную мной ошибку.

Оффлайн доступ

Для того, чтобы в Яндекс.Картах воспользоваться режимом оффлайн, необходимо предварительно скачать карту. Офлайн-режим включается автоматически, если сигнал мобильной сети становится слабым или пропадает. Маршрут строится на основании загруженной карты, но без учета пробок, камер и дорожных событий, потому что эти данные приложение получает из сети. Если сеть пропала, когда вы уже в пути, навигация по маршруту продолжится. Надо отметить, что при слабом сигнале сотовой связи подлагиваний при переключении замечено не было. В 2ГИС в рамках городских поездок я почти никогда не использую интернет. Все работает в режиме оффлайн в любое время. Но у этого есть свои недостатки. Приложение приходится регулярно обновлять и если вы используете 2ГИС, стоит попрощаться с некоторым количеством памяти на своем устройстве. В моем 2ГИС установлено 5 городов России и размер приложения стремится к 1,5 ГБ памяти.

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Суммируя вышесказанное, я пришел к выводу, что в рамках пеших прогулок и общественного транспорта, 2ГИС оказывается сильно впереди по сравнению с Яндексом. Однако, если вы живете в небольшом городе, ездите на автомобиле или часто выбираетесь загород, Яндекс.Карты, благодаря спутниковой системе, станут отличным помощником в дороге.

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