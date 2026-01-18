5 крутых российских мини-сериалов на любой вкус, которые легко посмотреть за один день

  2. Темы
  3. Это интересно
Иван Герасимов

Какой формат кино подойдет для тех, кто хочет круто провести время? Конечно же, мини-сериалы — короткие, но завершенные истории с интересным сюжетом. Они смотрятся на одном дыхании, моментально посвящая зрителя в происходящее. А зачастую еще и не заставляют ждать новых сезонов, давая все ответы на вопросы в последней серии. Мы отобрали пять лучших российских мини-сериалов, которые легко посмотреть за один день. Включайте уже сейчас — вы не пожалеете потраченное время!

5 крутых российских мини-сериалов на любой вкус, которые легко посмотреть за один день. Эти мини-сериалы из разных жанров реально посмотреть за один вечер или день! Фото.

Эти мини-сериалы из разных жанров реально посмотреть за один вечер или день!

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМ, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСТИТЬ КРУТЫЕ ТОВАРЫ СО СКИДКАМИ

Нулевой пациент

Действие сериала «Нулевой пациент» разворачивается в Элисте, в 1988 году. Врач‑педиатр Кирсан Аюшев подозревает у пациентов ВИЧ, в существование которого коллеги не верят. На помощь прибывает московский эпидемиолог Дмитрий Гончаров, вместе с которым они начинают борьбу против болезни, а заодно — неповоротливой бюрократической машины.

Нулевой пациент. Отличный детектив для тех, кто любит сериалы, основанные на реальных событиях. Фото: kinoart.ru. Фото.

Отличный детектив для тех, кто любит сериалы, основанные на реальных событиях. Фото: kinoart.ru

«Нулевой пациент» основан на реальных событиях, что придает ему особый шарм и интерес. А крутая игра актеров делает детективный мини-сериал захватывающим буквально с первых минут. К тому же, поиски того самого «нулевого пациента» вскрывают всевозможные злоупотребления среди уполномоченных лиц. Откинем в сторону вопрос морали и последим за совестливыми профессионалами, пытающимися работать в непростых условиях.

Какие смартфоны Samsung получат One UI 9 в 2026 году, а какие перестанут обновляться

Цикады

«Цикады» — еще один крутой российский детектив, в котором все максимально непонятно. Однако по ходу действия все расставляют по полочкам. Действие происходит на тусовке подростков из престижного лицея: внезапно одного из них убивают, а под подозрение попадают все ученики. Однако главная суть далеко не в этом происшествии, а намного глубже: нам показывают, как за фасадом идеальных семей скрываются конфликты и сколько всего недоговаривают дети.

Цикады. «Цикады» заостряет внимание на проблемах подростков. Фото: burninghut.ru. Фото.

«Цикады» заостряет внимание на проблемах подростков. Фото: burninghut.ru

Каждая серия показывает события глазами разных героев, постепенно собирая мозаику причин трагедии воедино. «Цикады» умело балансируют между детективом и психологической драмой, но без нравоучений и морали. Подкупает актерская игра — максимально искренняя, как будто они на самом деле являются участниками тех событий. Отличный мини-сериал на выходные для тех, кто любит подумать после финальных титров.

ЮЗЗЗ

Для тех, кто в свое время полюбил «Мир. Дружба. Жвачка» или «Слово пацана» сериал «ЮЗЗЗ» станет прекрасным дополнением. В южном районе Ростова‑на‑Дону парни из местных дворов пытаются отстоять свою территорию. Однако главным героем все же будет не типичный «пацан», а программист, мечтающий уехать в США. В поисках быстрых и легких денег он связывается с бандитами, оказываясь в крайне непростой ситуации.

ЮЗЗЗ. «ЮЗЗЗ» покажет изнанку южных регионов России за счет обилия криминальных сцен. Фото: gazeta.ru. Фото.

«ЮЗЗЗ» покажет изнанку южных регионов России за счет обилия криминальных сцен. Фото: gazeta.ru

Сериал классно передает суровую атмосферу улиц и разбавляет жизнь парней, «играющих в бандитов», любовной линией. Отдельный респект за музыку в сериале: саундтрек органично вписывается в сюжет, подчёркивая эмоциональное напряжение и дух сериала. «ЮЗЗЗ» должен понравиться всем без исключения, ведь он не такой хайповый, как другие истории из этого жанра, но чуть более живой.

5 офлайн-игр без интернета, которые рекомендует скачать Google Play

Виноделы

Для тех, кто хочет посмеяться, есть мини-сериал «Виноделы». Это забавная история про владельца шашлычки в Челябинске, внезапно получившего в наследство долю в винодельне. В итоге он переезжает в Краснодарский край, знакомясь со своим непростым бизнес-партнером. В центре сюжета — конфликт поколений: молодые хотят вести дела быстро и агрессивно, тогда как люди постарше предпочитают плыть по течению.

Виноделы. А этот сериал, наоборот, расскажет о том, как здорово жить на юге и растить виноградники. Фото: etokino.ru. Фото.

А этот сериал, наоборот, расскажет о том, как здорово жить на юге и растить виноградники. Фото: etokino.ru

Сериал с Романом Маякиным и Еленой Подкаминской подкупает атмосферой юга — от экрана так и веет теплым кубанским воздухом. А сюжет не даёт заскучать благодаря неожиданным поворотам, аппетитным блюдам и вину в кадре. Алкоголь, конечно же, вреден и порицаем, но сериал про виноделов все же больше про человеческие отношения, бизнес и юмор. Серии длинные, но посмотреть сезон «Виноделов» целиком реально и за день.

Вне себя

«Вне себя» — еще один отменный мини-сериал из России, который не отнимет много времени. Это детективная комедия с Евгением Стычкиным в роли финансового аналитика Дмитрия, который видит фантомы людей, якобы погибших по его вине. Вроде и негде смеяться, но это не так, ведь в числе первых он встречает бывшую жену и её любовника‑следователя. Кто их убил? Неужели сам главный герой? Ответ не так прост. Добавляет абсурда то, что фантомов видит только сам Дмитрий и даже общается с ними, хотя со стороны это выглядит так, будто он говорит сам с собой!

Вне себя. Абсурдная комедия с «потусторонними» силами — такое точно нельзя пропускать. Фото: film.ru. Фото.

Абсурдная комедия с «потусторонними» силами — такое точно нельзя пропускать. Фото: film.ru

Параллельно Дмитрию нужно доказать свою дееспособность, чтобы вернуть опеку над сыном. Вот только для этого придётся научиться отличать галлюцинации от реальности, а заодно восстановить воспоминания о последних двух годах жизни. Сериал «Вне себя» — это сочетание чёрной комедии, психологического триллера и детектива. Может потребоваться время, чтобы переварить происходящее, но посмотреть все серии довольно реально всего за один день.

Теги
Новости по теме
Массовый сбой Brawl Stars: игра не запускается, а данные не загружаются. Что делать?
Для чего в России делают единый интернет-ID, и как его будут использовать
Роскомнадзор отказался разблокировать Roblox и назвал причины
Лонгриды для вас
Смартфоны следующего поколения могут работать быстрее ноутбуков и настольных ПК

Новые технологии уже позволяют разгонять встроенную память телефонов до уровня твердотельных накопителей игровых и профессиональных компьютеров. Это нужно для шустрой работы приложений и нейросетей. Вот только воспользоваться этой скоростью пока никто не может. И вот почему.

Читать далее
OnePlus 15 может стать самым дешевым флагманом. Компания откажется от всего лишнего

OnePlus готовит к выходу новый флагман OnePlus 15, и, судя по утечкам, компания решила изменить привычный путь развития. Если большинство брендов стремятся улучшить все характеристики — от камеры до экрана, что автоматически повышает цену устройства, то OnePlus, наоборот, собирается сделать фокус на производительности и удержать стоимость смартфона на более низком уровне. Получается, что компания возвращается к корнями снова готовится выпустить «убийцу флагманов»?

Читать далее
10 крутых каналов в Telegram для тех, кто хочет быть на шаг впереди

Несмотря на то, что год только начался, уже сейчас можно начинать чистить свои подписки в Telegram. Зачем это делать? Чтобы оставить в прошлом однообразные каналы с новостями и прочей чепухой, которая засоряет мозг. Мы приготовили для вас настоящие жемчужины: эти Телеграм-каналы точно прокачают ваш кругозор, чтобы вы не плевались от постов, а читали их взахлеб. Не теряйте время: подписывайтесь прямо сейчас. Гарантируем: после этой подборки ваша лента в Telegram заиграет новыми красками!

Читать далее
Новости партнеров
Уголовное преследование главы ФРС США из-за ключевой ставки: что это значит для криптовалют?
Уголовное преследование главы ФРС США из-за ключевой ставки: что это значит для криптовалют?
Может ли осязание заменить запахи, если пропало обоняние
Может ли осязание заменить запахи, если пропало обоняние
Был ли взлом мессенджера MAX на самом деле: что важно знать и как защитить себя
Был ли взлом мессенджера MAX на самом деле: что важно знать и как защитить себя