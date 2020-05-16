5 лучших альтернатив Google Music

Давно уже пора отказываться от загрузки в смартфон музыки, скаченной с сомнительных сайтов. Во-перых, это неудобно, во-вторых, это долго, в-третьих, надо заранее знать, что скачать и ограничиваться определенным плейлистом. В то же время за пару сотен рублей в месяц, что сейчас уже для многих не так дорого, можно получить огромную медиатеку и всегда носить ее с собой. А заодно, поощрять копеечкой любимого исполнителя. В век скоростного почти безлимитного Интернета нет смысла пользоваться старыми методами. Так и к аудиокассетам можно вернуться. Если вы еще не пробовали подобные сервисы, я подготовил для вас подборку того, с чего можно начать.

Музыка по подписке

Сейчас очень много сервисов по подписке, через которые удобно слушать музыку. Они позволяют слушать как потоковую музыку в подборках без сохранения ее в память телефона, так и загружать ее для прослушивания в метро или в самолете. Размер одной песни составляет примерно 5-10 МБ. То есть при средней длине 5-6 минут, в час при потоковом воспроизведении тратится примерно 70-100 МБ трафика. Учитывая современные тарифы, это не так много. Но, если у вас в тарифе мало трафика или вы находитесь в роуминге, лучше заранее скачать нужные композиции в память телефона. Просто выберите песню и нажмите ”загрузить”.

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Надо только помнить, что даже скаченная в память смартфона музыка перестанет воспроизводиться, когда закончится подписка. Поэтому надо просто следить, чтобы на карте были те самые пара сотен рублей, которые можно будет списать для оплаты следующего месяца. Как показывает практика, 150-200 рублей в месяц не такие большие деньги для современного человека, который смог позволить себе смартфон. Если сравнить эту цену со стаканом кофе, даже не из кофейни, а из ресторана быстрого питания, или ценой пары бутылок пенного, то она вообще перестает казаться высокой.

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Музыкальные сервисы, доступные в России

В России представлены почти все музыкальные сервисы, которые есть в мире, но есть и наши. Например, МТС Музыка, на которой мы не будем подробно останавливаться, так как она больше нацелена на абонентов этого оператора. Есть и другие варианты, за некоторые из которых можно вообще не платить.

Вообще, можно сказать, что у нас подобные развлечения почти ничего не стоят. Я говорю о тех сервисах, которые представлены у нас официально. Например, Apple Musiс в США стоит 10 долларов в месяц, а у нас всего 169 рублей. То есть чуть больше двух долларов.

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Apple Music — в стане врага

Признаюсь честно, мне этот сервис очень нравится и пользуюсь я в основном именно им. В нем много музыки, неплохо, хоть и не идеально строятся рекомендации, а еще им можно пользоваться не только на разных своих устройствах, но и даже взять семейную подписку за 269 рублей и пользоваться с семьей или друзьями (максимум до пяти человек).

Считается, что Apple Music — это самое близкое к Google Play Music приложение. Он имеет огромную библиотеку из более чем 60 миллионов песен (хотя, кто их сосчитает), возможность прослушивать контент по запросу и музыкальные подборки, а также возможность загружать до 100 000 песен своей музыки. Процесс автоматической загрузки немного сложен, если у вас нет Mac. Я этим не пользовался, но многим может пригодиться. Сервис имеет почти все те же функции, что и Google Play Music. Хотя, есть вещи, которые не мешало бы подтянуть.

Скачать Apple Music

Яндекс.Музыка — самый российский

Мне Яндекс.Музыка нравится за то, как она строит подборки русского рока. С моими вкусами это совпадает полностью. В основном именно для этого я пользуюсь этим сервисом. Для новых пользователей есть первый бесплатный месяц. Дальше подписка будет стоить 169 рублей в месяц.

Если вы пользуетесь подпиской Яндекс Плюс, то Музыка уже входит в нее и можно ничего не доплачивая пользоваться этим сервисом. Собственно, я так и делаю.

Скачать Яндекс.Музыка

Sound Cloud — универсальный комбайн

SoundCloud — это еще один хороший вариант для замены YouTube Music. В нем есть как сервисы для воспроизведения популярной музыки известных исполнителей, так и возможность слушать начинающих артистов. Среди них иногда можно найти очень интересную музыку. Какой-то контент бесплатный, но за что-то придется платить.

Особенностью приложения является то, что оно не русифицировано. Зато сервис поддерживает не только прослушивание музыки, но и дает возможность загрузить что-то свое.

Скачать Sound Cloud

Музыкальный сервис через VPN

Некоторые музыкальные сервисы не работают нормально на территории России и приложения нельзя скачать в российском Google Play. Для их использования придется немного «пройти в обход».

Tidal — потоковый Hi-Fi?

Это приложение не доступно в российском Google Play, поэтому придется идти в обход. Зато оно позволяет не просто слушать музыку с битрейтом 320 Кбит/сек, что неплохо, но не достаточно для того, чтобы считаться Hi-Fi. Музыку можно скачивать на телефон в максимальном качестве или слушать потоковую музыку с 16-разрядным FLAC с частотой 44,1 кГц или 24-разрядным MQA с частотой 96 кГц. Это очень неплохо и такой формат оценят настоящие фанаты.

Впрочем, для такого воспроизведения нужны хорошие наушники. Тему хороших и разных наушников мы уже не раз поднимали в этой и этой статьях.

Скачать Tidal

Spotify — ждем прихода в Россию

Этот сервис является в некотором роде именем нарицательным в индустрии потоковой музыки. У него десятки миллионов подписчиков и армия фанатов, которая только и ждет, что он придет в ту или иную страну.

В России постоянно ходят слухи о том, что сервис появится совсем скоро, но как-то не получается. Скорее всего, связано это с правообладателями, которых у Spotify не получилось прогнуть под себя так же, как это сделала Apple. Есть вариант выставить свои услуги по обычной цене, но в пересчете на рубли это будет более 700 рублей. Мало кто захочет платить такие деньги за музыку, когда есть аналоги в пять раз дешевле.

Поэтому пока ждем или продолжаем слушать музыку из Spotify, но через VPN. Кстати, слушать ее можно бесплатно, но тогда придется мириться с рекламой.

Скачать Spotify