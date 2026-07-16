Не единожды объяснял, почему я не пользуюсь MAX как основным мессенджером, и с тех пор получаю вопросы о природе этого приложения. Вокруг мессенджера MAX накопилось столько мифов, что разобраться где правда — непросто. Одни считают его безопасной заменой Telegram. Другие убеждены, что он следит и читает переписку. Разбираю пять самых популярных утверждений.

Заменит ли мессенджер MAX Telegram

MAX на Android и Telegram решают похожие задачи — переписка, звонки, каналы, группы. На этом сходство заканчивается. Принципиальные отличия:

в Telegram есть секретные чаты со сквозным шифрованием — в MAX такой функции нет;

Telegram доступен по всему миру — MAX далеко не везде;

Telegram имеет встроенный криптокошелек, а MAX — Цифровой ID;

переписка из Telegram в MAX не переезжает, поскольку это разные платформы с разными контактами.

MAX — рабочая альтернатива для связи внутри России. Полноценной заменой Telegram с точки зрения архитектуры безопасности он не является. Следить за новостями о MAX удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

MAX следит за пользователями

Когда мои знакомые объясняли, почему не пользуются мессенджером MAX, то часто ссылались на слежку. Разберу конкретно. Что известно о приложении MAX:

определяет наличие VPN на устройстве и блокирует работу при активном VPN;

содержит SDK от VK для аналитики — отслеживает поведение в приложении;

хранит переписку на серверах VK, а не локально на устройстве;

передает данные пользователей по запросу правоохранительных органов — это прямо написано в политике конфиденциальности.

Тотальной слежки в духе «читают каждое сообщение в реальном времени» нет. Доступ к камере и микрофону приложение получает только при непосредственном использовании. Да, инфраструктура позволяет получить данные по запросу. Но это не то же самое, что слежка.

MAX читает все сообщения

Исходя из политики конфиденциальности мессенджера, многие полагают, будто MAX читает переписку. Логика понятна, но формулировка неточная. Объясняю разницу. В мессенджерах со сквозным шифрованием (Telegram в секретных чатах) сообщения зашифрованы так, что даже сервер не может их прочитать — ключ только у собеседников. В MAX публичной спецификации сквозного шифрования нет. Это означает что сервер технически способен получить доступ к содержимому переписки.

Означает ли это что кто-то читает ваши сообщения прямо сейчас? Нет. Означает ли это что при наличии соответствующего запроса данные могут быть переданы? Да, и это прямо написано в политике конфиденциальности. Поэтому не рекомендуется отправлять через MAX на телефоне:

пароли и коды подтверждения;

фото документов;

банковские реквизиты;

коммерческую тайну.

Для бытовой переписки — нормально. Для чувствительной информации — лучше использовать мессенджер с подтвержденным E2EE.

После установки MAX тормозит смартфон

А еще говорят, что MAX тормозит телефон. Но вот реальные цифры по потреблению ресурсов:

около 3% батареи за сутки в режиме ожидания — сопоставимо с любым другим активным мессенджером;

150-200 МБ оперативной памяти в фоне — стандарт для приложений с push-уведомлениями;

нагрузка на процессор в фоне — минимальная.

MAX опасен для батареи не больше, чем Telegram и любой другой мессенджер в схожем режиме использования. Если смартфон тормозит, причина почти наверняка не в MAX. Искать ее стоит в переполненном хранилище, агрессивных фоновых процессах или устаревшей версии системы.

Государственный мессенджер MAX полностью безопасен

Здесь остановлюсь на угрозе, о которой говорят меньше всего: мошенники и взломы аккаунтов. Кто-то считает, что раз мессенджер государственный, то он полностью безопасен. Но это очередной миф, и он вредит пользователям больше всего. Именно уверенность в безопасности заставляет людей терять бдительность. Реальные угрозы:

фишинг через поддельные аккаунты службы поддержки — мошенники пишут от имени MAX и просят подтвердить аккаунт;

взлом через перехват SMS с кодом подтверждения — особенно актуально если используете простой пароль или нет двухфакторки;

ссылки на поддельные страницы оплаты — активно распространяются через личные сообщения;

поддельные клоны приложения MAX — распространяются через неофициальные источники.

Что сделать прямо сейчас для защиты аккаунта в мессенджере MAX:

включите двухфакторную аутентификацию в настройках;

проверьте активные сессии и закройте неизвестные;

скачивайте MAX на Android только из Google Play или RuStore;

только из Google Play или RuStore; не переходите по ссылкам от незнакомых контактов.

MAX — государственный мессенджер, который выполняет требования российского законодательства. Это не делает его опасным для большинства пользователей в бытовом смысле. Но и полностью безопасным — тоже не делает. Обсудить вопросы безопасности можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.