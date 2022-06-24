5 самых лучших фишек смартфонов Huawei

Говоря, что Huawei потихоньку сворачивает продажу смартфонов в России. Правда, это никак не повлияет на рынок: доля устройств крайне мала, поклонников не так уж много, но они есть. Считается, что их стало значительно меньше после перехода с Android на HarmonyOS, да и сами телефоны уже не те, что несколько лет назад: цена значительно выросла, а начинка не соответствует ожиданиям. Несмотря на это, преимущества у смартфонов Huawei есть и именно из-за них можно смело покупать эти устройства, благо в интернет-магазине всё есть, да еще и с подарками. Вот несколько лучших фишек смартфонов Huawei, о которых стоит знать.

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Что такое Huawei Share

Вероятно, вы не знали, но своя экосистема есть не только у Apple, но и у Huawei: не так давно в смартфоны и ноутбуки внедрили классную функцию Huawei Share, позволяющую подключать устройства без проводов. Так вы сможете не только перекидывать файлы, но и проецировать экран смартфона на ноутбук, чтобы управлять им, используя общий буфер обмена. Функцию поддерживают большинство моделей смартфонов и практически все ноутбуки, выпущенные за последние два года. Пользоваться Huawei Share очень просто.

Включите Wi-Fi и Bluetooth на ноутбуке, проверьте, что утилита PC Manager запущена на ПК.

Включите NFC, Wi-Fi и Bluetooth на смартфоне.

Приложите смартфон к наклейке Huawei Share или, если ее нет, к центру тачпада.

Не убирайте смартфон, пока не услышите звуковой сигнал или вибрацию.

Самое главное — не отклеивайте стикер Huawei Share с ноутбука, иначе функция не будет работать!

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Экономия батареи Huawei

Многие смартфоны имеют специальный режим экономии заряда, который позволяет батарейке проработать от 10% чуть ли не целый день. Так в Huawei он называется «Ультра»: при включении функции батарея разряжается в два раза медленнее, а EMUI блокирует работу приложений в фоновом режиме, кроме звонков, сообщений и контактов.

В этом режиме смартфон также следит за расходом трафика интернета, благодаря чему во время блокировки смартфон ничего не подгружает. Подобный вид энергосбережения, когда устройство фактически находится в режиме сна — фирменная фишка смартфонов Huawei и Honor.

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Режим вечеринка на Huawei

Владельцы Huawei и Honor — счастливые люди, потому что веселье всегда находится вместе с ними. Впервые Party Mode в Huawei появилась еще в 2018 году. В данном режиме все смартфоны Huawei и Honor можно объединить в одну стереосистему — так музыка одновременно будет играть на всех телефонах сразу. При этом основной смартфон будет выступать в качестве плеера, а остальные превратятся в колонки.

Для этого смартфоны нужно поднести друг к другу, чтобы синхронизировать по NFC: всего можно подключить до семи смартфонов одновременно и настроить их в качестве акустической системы, выбрав назначение каналов (центральный, левый, задний и т.д), а также выбрать громкость каждого смартфона. Круто, не так ли?

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Скриншот костяшкой пальца

Смартфоны Huawei всегда выделялись необычными фишками, которые, на первый взгляд, кажутся нелепыми, но в итоге иногда помогают. Так на смартфоне с EMUI вы можете сделать скришнот костяшкой пальцев или управлять смартфоном таким необычным образом: достаточно совершить двойное постукивание для создания снимка экрана или нарисовать область на дисплее, чтобы ее сохранить.

С помощью такого жеста можно запустить разделение экрана, рисовать символы, чтобы запускать приложение или делать запись экрана. В общем, очень оригинально: такой подход явно не заменит полноценную физическую клавиатуру, но явно поможет девушкам с длинными ногтями пользоваться смартфоном.

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Настройка камеры Huawei

Несмотря ни на что, смартфоны Huawei имеют топовую камеру, которой может позавидовать любой iPhone. Это касается не только модулей с высоким разрешением, но машинного обучения. Например, камера Huawei имеет множество режимов съёмки и различных настроек, которые не нужно настраивать — за вас всё сделает сам смартфон.

Во флагманах камера автоматически распознает освещение, сцену и объекты в кадре, подбирая наилучшие настройки. Если вам это не подходит, можете вручную подкрутить параметры, благо в Huawei их очень много — не каждый смартфон сможет подобным похвастаться.

Еще к этим пунктам стоит добавить большое количество настроек интерфейса системы — чего стоит отключение навигационных кнопок и активация системных жестов вместо них!

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