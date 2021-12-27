6 настроек, которые обязательно нужно изменить на Android

Android — это операционная система с широким спектром всевозможных настроек, которые вы можете менять по своему усмотрению. Причём люди обычно бросаются из одной крайности в другую. Одни предпочитают изменить вообще всё в своём устройстве, перепрошивая его на новую прошивку. А другие им в противовес в лучшем случае ограничиваются только сменой рисунка рабочего стола, да мелодии входящих вызовов. Однако есть и промежуточные варианты, о которых мы сегодня поговорим.

Как включить меню разработчика на Андроид

Первым делом я бы включил меню разработчика. Там скрывается множество параметров, изменение которых может улучшить работу вашего смартфона. Чего только стоит увеличение скорости запуска приложений, о котором вы рассказывали по этой ссылке. А ведь это даже не вершина, а чайка, сидящая на вершине айсберга.

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Включается меню разработчика не самым логичным способом:

Перейдите в «Настройки» и выберите «О телефоне»;

Пролистайте вниз до строчки «Номер сборки»;

Быстро-быстро нажимайте на неё 10 раз подряд;

После этого появится вкладка для разработчиков.

Геолокация в приложении — как настроить

Службы геолокации — это одно из средств слежки, которым могут пользоваться разработчики приложений. Поэтому лучше всего не давать им такой возможности лишний раз. В Android 12 пользователям позволили предоставлять приложениям только приблизительное местоположение, а в более ранних версиях доступен механизм однократного предоставления текущей геоточки.

Дать нужное разрешение проще всего после установки нового приложения. Когда оно запросит доступ к вашей геолокации, просто укажите, что разрешаете его исключительно в моменты использования. Но отозвать можно и уже данную привилегию:

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Перейдите в «Настройки» и выберите «Приложения»;

Тут найдите и откройте вкладку «Диспетчер прав»;

Найдите нужное вам приложение и откройте его;

В открывшемся окне измените данное разрешение.

Не скачивается APK. Что делать

Вопреки уверениям Google, в установке APK-версий приложений нет ничего опасного. Главное — с осторожностью подбирать софт, который вы скачиваете. Но скачать его просто так не получится. По умолчанию Android блокирует загрузку софта из ненадёжных — как он его называет — источников.

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Значит, нужно снять это ограничение принудительно:

Перейдите в «Настройки» и выберите «Безопасность»;

Откройте «Загрузка приложений из ненадёжных источников»;

Включите соответствующий параметр и выйдите из настроек;

Теперь откройте APKMirror.com и скачайте нужное приложение.

Обмен с окружением — как включить

Пользователи Android издавна завидовали владельцам iPhone из-за функции AirDrop. Благодаря ей устройства Apple могли передавать между собой данные на сверхвысокой скорости, задействуя сразу и Wi-Fi, и Bluetooth. С некоторых пор такая функция появилась и на Android под названием «Обмен с окружением».

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Правда, чтобы она заработала, её, как и почти всё на Android, нужно включать вручную:

Перейдите в «Настройки» и выберите «Google»;

Найдите вкладку «Обмен с окружением» и откройте;

Включите функцию «Обмен с окружением»;

Для передачи выберите любой файл — нажмите «Поделиться» и выберите «Обмен с окружением».

Как включить резервное копирование на Android

Резервное копирование — важнейшая функция Android, которой многие почему-то пренебрегают. А, между тем, благодаря ей вы сможете восстановить все свои данные, если с вашим смартфоном что-то пойдёт не так. Например, вы превратите его в кирпич во время процедуры получения рут-прав или в результате неудачной перепрошивки.

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Перейдите в «Настройки» и откройте раздел Google;

В открывшемся окне выберите «Система и обновления»;

Откройте «Резервное копирование» и включите функцию;

Укажите аккаунт Google для сохранения копий в облако.

Как включить 60 герц на Андроид

Частота обновления экрана — это уже не новый термин для большинства пользователей. Он означает, с какой скоростью картинки на экране сменяют друг друга. Стандартом для всех новых устройств является 120 Гц, но и на 60 Гц аппараты чувствуют себя неплохо. Тем более, что увеличенная частота обновления потребляет больше ресурсов.

Поэтому нужно по умолчанию включить для смартфона режим 60 Гц:

Перейдите в «Настройки» и выберите «Дисплей»;

В открывшемся окне выберите «Частота обновления»;

Выберите параметр «60 Гц» и установите галку напротив него;

С этого момента все приложения и система будут работать на 60 Гц.

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Некоторые смартфоны предлагают активировать адаптивный режим, чтобы частота менялась сама в зависимости от выполняемых задач. Но практика показывает, что рассмотреть разницу между увеличенной и стандартной частотой так, чтобы действительно её почувствовать, довольно сложно. Так что в этом просто нет никакого смысла.