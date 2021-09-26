8 привычек, которые убивают ваш смартфон

Мы пытаемся оберегать смартфон от падений, царапин, воровства, но все равно изо дня в день пользуемся им неправильно, отдавая за него немалые деньги. Мой товарищ раньше говорил, что смартфон должен стоить не более 30 тысяч рублей — те времена давно позади, а привычки использования смартфона все те же. Увы, но в поломке смартфона, в большинстве случаев, надо винить самих себя, а не производителей. Собрали несколько пользовательских привычек, которые приводят к поломке смартфона или неправильному его использованию.

Зачем перезагружать телефон

Перезапуск устройства означает остановку всех процессов, выключение процессора и последующий запуск. Также происходит выгрузка приложений — они сильно забивают память устройства, несмотря на то, что мы их закрываем, и остаются в фоне. Кроме того, перезагрузка помогает избавиться от некоторых ошибок в приложениях и, наряду с авиарежимом, решает проблему потери сотового сигнала. В общем, все как на компьютере: происходит очистка оперативной памяти и устройство начинает работать быстрее.

Можно ли пользоваться телефоном во время грозы

Использование смартфона во время грозы может быть опасно для здоровья — это не просто домыслы, а заявление специалиста метеоцентра «Фобос» Евгения Тишковца. Если есть привычка пользоваться смартфоном в непогоду, то от нее лучше отказаться, чтобы случайно не пострадать. Еще больше информации об этом есть в нашей статье.

Читайте также: За что любят и ненавидят голосовые сообщения

Можно ли пользоваться телефоном на холоде

Если с грозой все понятно, то пользоваться телефоном на морозе действительно не стоит: он быстрее разрядится, а заряжать, придя с мороза, его не нужно сразу. Лучше дать ему отогреться, но без использования отопительных приборов. Дайте гаджету 10-15 минут, чтобы прийти в себя.

То же самое касается использования смартфона в жаркую погоду: устройства имеют ограниченный диапазон температур. Нарушение диапазона навредит аккумулятору, а прямое попадание солнечных лучей грозит экрану устройства желтизной — об этой проблеме часто говорят читатели нашего Telegram-чата. Вы же не хотите тратить деньги на ремонт, правильно?

Как правильно чистить смартфон

Придя с улицы, лучше протереть телефон, чтобы не собирать бактерии. Это не возбраняется: главное — делать это правильно и нужными средствами. К примеру, гигиенические салфетки, средства для мытья окон и спирт не подойдут — можно запросто повредить олеофобное покрытие. Бензин тоже лучше оставить в канистре и не растрачивать попусту. А вот тряпочка для протирки очков подойдет для дисплея. Впрочем, спиртовыми салфетками можно протереть корпус смартфона.

Отключить уведомления на телефоне

Мы редко задумываемся о дальнейшней судьбе скачанных приложений, давая им различные разрешения на использование данных, камеры и отправку уведомлений. Отдыхать от бесконечных пушей нужно не только нам, но и смартфону: они держат телефон в постоянной готовности, используя данные. Таким способом быстрее разряжается аккумулятор. Отключайте ненужные уведомления, чтобы сэкономить заряд батареи — ваш смартфон скажет вам спасибо.

Коллеги пишут: Google выпустила обновление Chrome для Android с новым дизайном и другими фишками

Зачем нужен пароль на телефоне

Некоторые мои знакомые не используют защитные системы смартфона, сетуя на неудобство. То пароль лень вводить, то отпечаток пальца не срабатывает из-за дождя. В общем, что угодно, лишь бы дать потенциальному мошеннику завладеть устройством в полной мере без каких-либо проблем. Помните: все эти методы защиты нужны только вам, чтобы не потерять данные. Не стоит лениться и думать, что без них пользоваться устройством удобнее — включите отпечаток пальца, чтобы никто не смог увидеть ваши фотографии с прошлых выходных. Хотите узнать, как защитить смартфон? Подписывайтесь на наш новый канал в Пульсе Mail.ru, чтобы не пропустить свежих статей!

Можно ли давать телефон

Мой друг — фанат путешествий и прогулок. Конечно, у него есть Instagram, где он кичится своими похождениями по миру. Зачастую он просит незнакомцев сфотографировать его на фоне достопримечательности. Кажется, в этом нет ничего страшного, но однажды даже вежливые американцы могут оставить вас без связи, пока вы позируете на фоне памятника. Чем не угодила фронтальная камера? По-моему, она как раз для этого и нужна.

О важном: Почему нельзя брать смартфон в туалет

Как правильно хранить пароли

Люди старшего поколения не верят в хакеров и взломщиков. Хранить пароли от аккаунтов и банковских карт в смартфоне для них — это норма. Это то же самое, что и ПИН-код от кредитной карты, хранящийся в кошельке на бумажке. Есть множество способов обезопасить себя. Лучший — это приложения для хранения паролей. Кстати, современные банковские приложения теперь отображают не только остаток средств, но и реквизиты вашей карты. Удалите фотографию вашей пластиковой кредитки из галереи и больше так не делайте.

Современные проблемы требуют современных решений — это не просто мем, а главное правило в использовании смартфона. Физические повреждения до сих пор причиняют боль, но и неправильное хранение данных может причинить вам головную боль.