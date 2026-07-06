Как часто Вы ловите себя на мысли, что открыли смартфон «всего на пару минут», а очнулись через час, безцельно листая ленту новостей или коротких видео? Современный мобильный телефон давно перестал быть просто средством связи. Сегодня это полноценный экзоскелет нашей психики, памяти и внимания, через который мы смотрим на мир. Но задумывались ли Вы, кто на самом деле управляет этим интерфейсом? Вы сами или алгоритмы рекомендательных систем, созданные удерживать ваш взгляд ради монетизации рекламы? В эпоху, когда за наше внимание воюют суперкомпьютеры, на первый план выходит совершенно новое понятие — ментальная независимость.

Редакция AndroidInsider.ru обсудила эту проблему на высшем экспертном уровне. На наши вопросы ответил Александр Гриф — председатель Комитета по цифровому и технологическому суверенитетам Делового Центра СНГ и ведущий визионер в области цифровой безопасности. В этом материале мы подробно разберем, почему когнитивный суверенитет сегодня — это главный навык выживания, как наши личные ценности и смыслы подменяются алгоритмами и как превратить смартфон из манипулятора в эффективного слугу.

— Александр, термин «когнитивный суверенитет» звучит масштабно и даже геополитически. Что он означает применительно к обычному человеку со смартфоном в кармане?

— Вы абсолютно правы, термин звучит фундаментально, но за ним скрывается наша самая приземленная, ежедневная реальность. Если говорить просто, когнитивный суверенитет — это Ваше право и способность мыслить самостоятельно. Это гарантия того, что Ваши решения, желания и даже планы на вечер принадлежат Вам, а не алгоритмам рекомендательных систем. И Вы можете сравнить предложенное Вам с Вашим личным ценностным фильром.

Когда мы проецируем это на обычного человека со смартфоном в кармане, картина становится пугающей. Посмотрите, что происходит сейчас. Вы просыпаетесь, и первая же мысль, которая у вас возникает — это не «как я себя чувствую?», не «что сделает меня сегодня счастливее?» и не «что важного мне нужно сделать сегодня для своей семьи или карьеры?». Ваша первая мысль — «что там произошло в сети?». Вы тянетесь за гаджетом, и в этот момент Ваш когнитивный суверенитет капитулирует.

Вам кажется, что Вы просто листаете ленту новостей или проверяете уведомления. На самом же деле прямо сейчас лучшие ИИ-алгоритмы мира, в создание которых вложены миллиарды долларов, борются за то, чтобы удержать Ваш взгляд на экране лишнюю, а лучше каждую Вашу минуту. Они бомбардируют Ваш мозг микродозами дофамина, подсовывают кликбейтные заголовки и вызывают искусственные эмоции — чаще всего тревогу или раздражение, ведь они лучше всего продаются. Это зависимость (аддикация).

В итоге, выходя из дома, обычный человек несет в кармане не просто средство связи. Он носит там троянского коня, который ежеминутно перехватывает его внимание, подменяет его/её личные ценности навязанными трендами и диктует, о чем думать, что покупать и как осмыслять, оценивать этот мир.

Если Вы не управляете своим вниманием внутри смартфона, им управляет тот, кто написал код для приложения. Иметь когнитивный суверенитет сегодня — значит вернуть себе власть над собственным разумом и использовать смартфон как эффективный рабочий инструмент, а не позволять ему использовать Вас. Иметь собственный личный ценностный фильтр и смысловой фильтр для всей поступающей информации из любых источников, в первую очередь смартфона.

— Вы часто говорите, что основа всего — ценности и смыслы. Как смартфон нарушает эту синхронизацию?

— Смартфон нарушает эту синхронизацию самым циничным образом: он подменяет Ваши долгосрочные ценности сиюминутными импульсами, вызывая прямую зависимость Вашего мозга и сознания на этом.

Человек устроен так, что его истинные ценности и заложенные в них смыслы — например, построить крепкую семью, запустить бизнес, вырастить детей или освоить сложный навык — требуют долгой, сфокусированной работы и тишины. Вы не можете создать что-то великое, если Ваше внимание постоянно разрывается на части: отвлекаетесь на постоянные уведомления, меняющие Ваше восприятие происходящего.

Что делает смартфон? Он предлагает колоссальный объем легкого, суррогатного дофамина. Вместо того чтобы пережить трудный день и прийти к глубоким выводам, человек открывает короткие видео или новостную ленту. Происходит ментальная анестезия. Алгоритмы очень точно считывают наши слабости и начинают транслировать нам чужие, искусственные ценности и смыслы.

В итоге возникает глубочайший внутренний конфликт, рассинхронизация:

На уровне ценностей человек хочет быть счастливым: здоровым, успешным и спокойным.

На уровне действий он три часа подряд скроллит токсичные комментарии или играет в бездушную мобильную игру.

Каждый такой клик — это маленький шаг в сторону от себя. Смартфон создает иллюзию бурной деятельности и сопричастности к миру, но на деле он просто приватизирует наше время, забирает нашу энергию и силы. Когда экран гаснет, человек остается один на один с опустошением, потому что его реальные жизненные цели не продвинулись ни на миллиметр.

Защитить свой когнитивный суверенитет — значит жестко синхронизировать экранное время со своими реальными ценностями, определить смыслы этих ценностей, на этой основе выстроить Ваши личные цели. Если гаджет не помогает Вам развивать то, что для Вас действительно важно, значит, он это разрушает. Третьего не дано.

— Ни для кого не секрет, что над интерфейсами работают лучшие нейробиологи. Какие главные ловушки расставлены в смартфонах?

— Да, это чистая правда. Современная ИТ-индустрия давно перестала быть просто сферой программирования — теперь это чистая нейробиология. Против одного обычного человека с его силой воли воюют суперкомпьютеры и лучшие специалисты по человеческому поведению. Их цель — удержать Ваш взгляд на экране любой ценой, ведь Ваше внимание монетизируется через рекламу.

Если препарировать интерфейс любого современного смартфона, можно выделить три главные нейробиологические ловушки, которые напрямую бьют по нашему когнитивному суверенитету:

Ловушка 1: Вариативное поощрение (эффект Лас-Вегаса). Это фундамент бесконечного скроллинга лент. Механика скопирована с игровых автоматов. Когда Вы обновляете ленту движением пальца сверху вниз («пулл-ту-рефреш»), Ваш мозг не знает, что он там увидит. Там может быть скучный пост, а может быть взрывной мем или важное сообщение. Эта неопределенность заставляет мозг выделять колоссальное количество дофамина в предвкушении награды. Вы ищете не сам контент, Вы ищете этот гормональный всплеск, превращаясь в цифрового игромана.

(эффект Лас-Вегаса). Это фундамент бесконечного скроллинга лент. Механика скопирована с игровых автоматов. Когда Вы обновляете ленту движением пальца сверху вниз («пулл-ту-рефреш»), Ваш мозг не знает, что он там увидит. Там может быть скучный пост, а может быть взрывной мем или важное сообщение. Эта неопределенность заставляет мозг выделять колоссальное количество дофамина в предвкушении награды. Вы ищете не сам контент, Вы ищете этот гормональный всплеск, превращаясь в цифрового игромана. Ловушка 2: Красные триггеры и визуальный шум . Наш мозг эволюционно заточен реагировать на яркие цвета — в дикой природе это был сигнал опасности или спелого плода. Красные кружки уведомлений над иконками приложений буквально кричат нашему подсознанию: «Внимание! Срочно! Там что-то изменилось!». Наш древний мозг не может это проигнорировать, и рука сама тянется нажать на иконку. Это чистый перехват управления Вашим вниманием со стороны интерфейса.

. Наш мозг эволюционно заточен реагировать на яркие цвета — в дикой природе это был сигнал опасности или спелого плода. Красные кружки уведомлений над иконками приложений буквально кричат нашему подсознанию: «Внимание! Срочно! Там что-то изменилось!». Наш древний мозг не может это проигнорировать, и рука сама тянется нажать на иконку. Это чистый перехват управления Вашим вниманием со стороны интерфейса. Ловушка 3: Иллюзия отсутствия трения (frictionless design). Разработчики убирают любые барьеры между вами и контентом. Видео в приложениях запускаются автоматически, как только Вы до них долистали. Следующая серия сериала включается сама через 5 секунд. Лента новостей никогда не заканчивается. Мозгу негде остановиться и задать себе вопрос: «Зачем я здесь?». В интерфейсе отсутствуют «стоп-сигналы», из-за чего естественные механизмы самоконтроля человека просто отключаются.

Когда эти ловушки работают одновременно 24/7, человек теряет способность к глубокой концентрации. Защитить свой когнитивный суверенитет в таких условиях можно только одним способом — искусственно усложнять интерфейс, возвращая в него «трение» и барьеры. Либо иметь личный ценностный и смысловой фильтр.

— Получается, что когда мы «листаем ленту, чтобы расслабиться», мы добровольно отдаём свой когнитивный суверенитет?

— Именно так. Формулировка «добровольно» здесь ключевая, но с одной важной оговоркой: это добровольная сдача в плен под воздействием иллюзии.

Когда человек говорит: «Я устал на работе, пойду полистаю ленту, чтобы расслабиться», он совершает фундаментальную ошибку. Мозг в этот момент не отдыхает. Отдых для нашей нервной системы — это тишина, переключение на физическую активность или созерцание. А скроллинг — это хаотичное, агрессивное потребление терабайтов разнородной информации. За секунду Вы видите катастрофу, потом смешного кота, затем успешный успех знакомого, а следом — политический спор.

Для мозга это колоссальный стресс. В этот момент происходит три опасных процесса, которые полностью ликвидируют Ваш когнитивный суверенитет:

Капитуляция дефолт-системы мозга . Чтобы мы могли переварить опыт, принять глубокие решения и понять свои истинные смыслы, должна работать так называемая дефолт-система (сеть пассивного режима работы мозга). Она включается только тогда, когда мы ничем не заняты. Листая ленту, мы лишаем себя этой возможности. Мозг просто «забивается» ментальным фастфудом.

. Чтобы мы могли переварить опыт, принять глубокие решения и понять свои истинные смыслы, должна работать так называемая дефолт-система (сеть пассивного режима работы мозга). Она включается только тогда, когда мы ничем не заняты. Листая ленту, мы лишаем себя этой возможности. Мозг просто «забивается» ментальным фастфудом. Передача пульта управления эмоциями . Когда Вы скроллите, Вы не выбираете, что почувствовать в следующую секунду. Это решает алгоритм. Он подсовывает Вам триггерный контент, который вызывает гнев, зависть или тревогу. Вы думали, что расслабляетесь, а на самом деле алгоритм раскачивает Вашу психику ради удержания внимания.

. Когда Вы скроллите, Вы не выбираете, что почувствовать в следующую секунду. Это решает алгоритм. Он подсовывает Вам триггерный контент, который вызывает гнев, зависть или тревогу. Вы думали, что расслабляетесь, а на самом деле алгоритм раскачивает Вашу психику ради удержания внимания. Атрофия волевого ресурса. Каждое микрорешение — кликнуть, лайкнуть, пролистнуть — незаметно истощает ресурс префронтальной коры, которая отвечает за силу воли. Выключая смартфон после такого «отдыха», человек чувствует себя еще более разбитым и опустошенным, у него физически нет сил заниматься своими реальными ценностями.

Поэтому давайте называть вещи своими именами: бездумный скроллинг — это не отдых. Это добровольный отказ от права управлять собственным разумом в пользу коммерческих алгоритмов.

— Какие конкретные шаги превратят смартфон из хозяина в слугу? Как синхронизировать свои реальные ценности с тем, что на экране?

— Чтобы превратить смартфон из хозяина в послушный инструмент, недостаточно просто иметь сильную волю. Нужно перестроить саму цифровую среду вокруг себя. Нам необходимо искусственно вернуть в интерфейс то самое «трение», которое разработчики так старательно убирали.

Я предлагаю конкретный прикладной алгоритм, который вернет Вам когнитивный суверенитет и синхронизирует экран Вашего устройства с Вашими реальными ценностями и заложенными Вами в них смыслами.

Шаг 1: Отключение уведомлений

Это фундамент. Поймите: 99% push-уведомлений созданы не для того, чтобы сообщить Вам что-то важное, а чтобы затащить Вас обратно в приложение.

Что делать: Зайдите в настройки и отключите уведомления абсолютно у всех приложений, включая социальные сети, игры, маркетплейсы и новостные каналы.

Исключение: Оставьте звук и вибрацию только для каналов прямой связи с живыми людьми — входящие звонки и личные сообщения в рабочих или семейных мессенджерах. Все остальное Вы должны проверять строго тогда, когда Вам это нужно, а не когда приложение решило Вам напомнить о себе. Далее Вы будете практически использовать Ваш личный ценностно-смысловой фильтр, сначала подготовив для него основу.

Шаг 2: Введение «цифрового трения»

Сделайте так, чтобы запуск деструктивных приложений требовал от Вас усилий.

Что делать: Удалите с главного экрана все иконки социальных сетей, браузеров и развлекательных сервисов. Спрячьте их глубоко в папки на третьем-четвертом рабочем столе или вовсе запускайте только через ручной поиск по названию.

Радикальный, но самый эффективный прием: Переведите экран смартфона в черно-белый режим (в настройках Android и iOS это делается через функции доступности / имитацию аномалий зрения). Без ярких цветов дофаминовые ловушки интерфейсов теряют до 40% своей привлекательности. Мозг мгновенно остывает к скроллингу, когда картинка становится серой и скучной.

Шаг 3: Синхронизация экрана с ценностями

Ваш главный экран смартфона должен быть отражением инструментов для реализации Ваших жизненных целей, а не витриной чужих бизнесов.

Что делать: Проведите жесткий аудит. Сформулируйте 3–4 свои главные ценности на текущий год (например: здоровье, профессиональный рост, семья, изучение языка), либо используйте технологию ЦССУ (ценностно-смыслового самоуправления), задав себе простой вопрос: «Какие мои личные ценности дают мне состояние личного счастья наиболее полно?».

Вынесите на первый экран смартфона только те инструменты, которые напрямую обслуживают эти ценности: приложения для чтения книг, трекеры привычек, софт для изучения языков, рабочие утилиты, шагомер. Если Ваша ценность — спорт, пусть на первом экране будет приложение для тренировок, а не иконка видеохостинга.

Обратите внимание: именно Ваши личные ценности, дающие лично Вам счастье и реализацию Ваших целей, вместо привитых годами навыков дофаминового допинга от скроллинга и поглощения контента Вашим мозгом.

Шаг 4: Физические границы для гаджета

Вы должны вернуть себе зоны и время, полностью свободные от цифрового шума, чтобы дать отдохнуть дефолт-системе мозга.

Что делать: Введите три жестких табу. Во-первых, никаких смартфонов за обеденным столом (еда — это время для вкуса или общения с близкими). Во-вторых, никаких смартфонов в спальне за час до сна и в первый час после пробуждения. Купите обычный механический будильник. Утро должно начинаться с Ваших мыслей и планов, а не с чужой повестки дня.

Перед каждым открытием экрана выдержите паузу в три секунды и задайте себе ровно один вопрос: «Зачем я сейчас беру его в руки, какую мою личную задачу это решит и принесёт ли лично мне это счастье в моей жизни?». Если ответа нет — положите телефон экраном вниз. Это и есть Ваш первый осознанный шаг к независимости, к Вашему личному ценностно-смысловому самоуправлению своей жизнью и собственным счастьем, реализацией Ваших ценностей через заложенные Вами в них смыслы и поставленных на этой основе целях.

Итоги от редакции

Интервью с Александром Грифом наглядно показывает, что привычный гаджет в нашем кармане перестал быть просто техническим устройством. Сегодня это полноценное поле боя за наше внимание, цели и идентичность. Технологический прогресс дарит нам невероятные возможности, но он же требует и максимальной ментальной зрелости.

Глобальный когнитивный суверенитет общества и независимость целых государств всегда начинаются на персональном уровне — с каждого конкретного пользователя, который осознанно управляет своим экраном. Ограничение уведомлений, фильтрация контента и возвращение контроля над собственным вниманием — это не просто элементы цифровой гигиены.

Это базовая защита наших внутренних ценностей, смыслов и права оставаться человеком в эпоху агрессивных алгоритмов. Синхронизируйте технологии со своими истинными жизненными ценностями, управляйте своим смартфоном сами и не позволяйте стороннему коду решать, каким будет Ваш сегодняшний день, живите счастливой собственной жизнью.