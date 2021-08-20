Android Auto и еще 5 убитых проектов Google

На днях стало известно о том, что еще один сервис Google попал «под нож» — это Android Auto для смартфонов. Удобное приложение стало недоступно для смартфонов, которые работают на тестовой версии Android 12. А ведь это не первый случай, когда неплохие перспективные проекты компании оказываются в таком положении. Мы собрали несколько ярких примеров, которые наглядно показывают, почему Google безжалостно расправляется со своими детищами, отправляя их на свалку истории.

Что случилось с Android Auto для смартфонов

Приложение Android Auto for screens — это мобильная версия Android Auto, которая устанавливается в головные мультимедийные устройства автомобилей. Эта программа позволяла пользоваться водителям теми же функциями, что и в основной версии в машине, позволяя избежать затрат на установку новой системы или волокиты с перепрошивкой. Сама Android Auto отныне останется лишь в автомобильных мультимедийных системах и будет развиваться дальше. Пользователи утверждают, что на смартфонах не запускается Android Auto for screens — вместо этого появляется сообщение, в котором написано, что Android Auto теперь доступен лишь в автомобилях.

Почему закрыли проект Google Glass

На дворе 2021 год, а по-настоящему умных очков так и не появилось. Новости о Google Glass в свое время занимали огромную долю информационного потока. А что, это ведь настоящий киберпанк: очки с интернетом, дополненной реальностью, голосовым управлением — то самое будущее, о котором рассказывали писатели-фантасты. А чего стоит возможность фотографировать с их помощью? Очки появлялись в некоторых кинофильмах, подчеркивая индивидуальность персонажей. В итоге, об аксессуаре стали говорить все меньше и меньше, а в начале 2015 года проект закрыли. В настоящий момент такие разработки уже не вызывают былого ажиотажа, а жаль — могло бы получиться что-то интересное.

Смартфоны Google Play Edition — что с ними?

Сегодня Android-смартфоны изобилуют самыми разными оболочками. Но больше всего пользователи ценят чистый Android, где нет ничего лишнего. В 2014 году кастомные прошивки производителей выглядели воистину убого, поэтому флагманы Sony, Samsung Galaxy и HTC выпускали в двух версиях — с оболочкой производителя или чистым Android. Пользователи высоко оценили такой подход, я даже знаю людей, которые до сих пор пользуются такими смартфонами, несмотря на то, что их время уже прошло. Лончер Google Play Edition продержался всего год, после чего проект по привычке отправили на свалку, продолжая выпускать смартфоны на чистом Android. Кстати, о плюсах чистого Android мы регулярно рассказываем в нашем Google News!

Чем был хорош Chromecast Audio

Казалось, что эра девайсов для прослушивания музыки только началась, но Chromecast почил слишком рано — в 2019 году. Устройство позволяло подключаться к динамику без Bluetooth и интернета. Благодаря этому гаджету можно было слушать музыку по Wi-Fi без дополнительного оборудования — подключил его в разъем, а дальше все работает само. Увы, современные умные колонки не могут похвастаться такой же простотой в использовании. Google посчитала иначе, закрыв проект, и сосредоточилась на беспроводных колонках с голосовым помощником. Утверждать, что Chromecast Audio полностью отошел в мир иной, не стоит — ему на смену пришла удобная ТВ-приставка с Google TV с интерактивным интерфейсом. Но это уже не то.

Коллеги пишут: Почему умер Skype

Почему не стали выпускать модульные смартфоны

Согласитесь, ведь удобно, когда сам создаешь телефон из сменных модулей? Захотел — поменял дисплей. Захотел — аккумулятор. Ara Project в 2014 году произвел настоящий фурор среди любителей технологий. С помощью сменных модулей можно было апгрейдить устройство: меняй детали от аккумулятора до дисплея. Не хватает физической клавиатуры? На здоровье! Представляете, сколько можно было сэкономить на ремонте и покупке новых устройств. Модульные смартфоны обещали настоящую революцию в индустрии смартфонов (как и сейчас это происходит со складными смартфонами), но что-то пошло не так. Google снова закрыли перспективный проект. К счастью, есть надежда на модульный смартфон от Xiaomi. Надеемся, что это не пранк, который вышел из-под контроля. А вы ждете модульный смартфон? Расскажите, чем вас привлекает эта идея в нашем Telegram-чате.

Закрыли социальную сеть Google+

Пожалуй, самая обидная утрата. Это была идеальная соцсеть, которая опережала свое время и смотрела, что называется, в завтрашний день. Сервис появился в 2011 году, получив признание за удобные «круги» — основную концепцию, по которой люди с общими интересами объединялись в сообщество. Google+ не развивался семимильными шагами, как типичная социальная сеть, но те, кто пользовался «плюсом», были в восторге от его возможностей. Чего стоит Google+ Hangouts, который оказался удобнее Skype и первым приложением для стриминга и массовых видеоконференций. К сожалению, у сервиса выявились серьезные проблемы в безопасности, из-за которых его и устранили, оставив для пользования внутри компании. То, что от него осталось, использовали в других проектах. И вновь лучшие уходят первыми…

Наверное, мы чего-то не знаем, но все перечисленные проекты могли стать очень успешными. Конечно, корпорации Google с ее возможностями ничего не стоит закрыть один проект и начать новый с чистого листа. Печально то, что в наше время «взлетают» те, кто приносит меньше всего пользы, а интересные идеи, наоборот, оказываются в самом дальнем ящике стола.