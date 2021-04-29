Apple ещё в 2013 году признала, что сервисы Google лучше

Принято считать, что сервисы Apple во всём лучше сервисов Google. Так считают пользователи iOS и многие пользователи Android, которые стремятся запустить их на своих смартфонах любыми способами. В принципе, это логично, ведь Apple никогда не пыталась заработать на своих службах, выставляя их исключительно как преимущество фирменных устройств. Однако такой образ был сформирован искусственно и только для внешнего потребления, потому что по факту Apple так совсем не считает.

Спасибо, Apple: Google скопировала ещё одну фишку iOS для Android

Apple ещё в 2013 году признала, что сервисы Google – это крупное преимущество Android-смартфонов перед iPhone. Правда, сделала это непублично, а исключительно кулуарно, но ведь признала же! Откуда мы это знаем, спросите? Об этом рассказал бывший руководитель разработки iOS Скотт Форстолл, которого вызвали в суд свидетелем по делу Epic Games против Apple из-за удаления Fortnite. Суд счёл его показания очень важными для разбирательства, поскольку он отвечал за создание iOS и мог знать, что Apple изначально хотела стать монополией.

Почему нет iMessage на Android

Признание превосходства сервисов Google над эппловскими произошло в разговоре между Эдди Кью и Крейгом Федериги. Кью хотел, чтобы Apple выпустила iMessage для Android, чтобы охватить ещё большую аудиторию, а потом, возможно, переманить её на iOS, открыв своего рода шлюз. Однако Крейг Федериги выступил решительно против, заявив, что у Google и так лучшие на рынке сервисы, так ещё не хватало, чтобы Apple добровольно отдала ей и её клиентам лучшее приложение для обмена сообщениями, коим на тот момент мог считаться iMessage.

Apple: iMessage для Android мог бы сильно нам навредить

Нам действительно нужно перенести iMessage на Android. Я поручил провести исследование нескольким сотрудникам, которым была интересна эта тема, и они пришли к выводу, что, чтобы заработать на полную мощность, нам нужно сделать проект универсальным. Означает ли это, что мы потеряем важное преимущество перед сервисами Google? У них есть лучший поиск, почта, бесплатная видеоплатформа, и они чрезвычайно быстро растут в браузерах. У нас есть лучшее приложение для обмена сообщениями, и мы должны сделать его отраслевым стандартом, — заявил Кью.

Чем Google лучше Apple

Как видите, Кью признал, что как минимум по четырём направлениям Google превосходит Apple:

Поиск

Почта

Видео

Браузер

По факту всё так. Несмотря на то что собственная почта Apple очень удобна, подавляющее большинство пользователей предпочитают Gmail. То же самое относится и к Chrome, который хоть и жрёт оперативку как не в себя, является именно что отраслевым стандартом. Про YouTube и Google Search нечего и говорить. Это лучшие решения в своём роде, у которых сегодня попросту нет конкурентов и вряд ли появятся в обозримом будущем – настолько мощно Google окопалась в этой отрасли, что уже не допустит никого на свою территорию.

Почему Samsung и другие делают скидки на свои смартфоны, а Apple — нет

А вот iMessage за прошедшие 8 лет серьёзно сдулся. Из претендента на отраслевой стандарт фирменный мессенджер Apple превратился в проходное и малопривлекательное нечто, чем даже пользоваться не хочется. Отсутствие многих ключевых функций и завязка на яблочной экосистеме привела к тому, что аудитория iMessage планомерно сошла на нет. Не знаю, изменилась бы ситуация из-за портирования мессенджера на Android, но возродить iMessage, когда есть Telegram, WhatsApp и, чёрт с ним, Viber, уже не выйдет.