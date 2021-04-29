Apple ещё в 2013 году признала, что сервисы Google лучше

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Иван Кузнецов 0

Принято считать, что сервисы Apple во всём лучше сервисов Google. Так считают пользователи iOS и многие пользователи Android, которые стремятся запустить их на своих смартфонах любыми способами. В принципе, это логично, ведь Apple никогда не пыталась заработать на своих службах, выставляя их исключительно как преимущество фирменных устройств. Однако такой образ был сформирован искусственно и только для внешнего потребления, потому что по факту Apple так совсем не считает.

Google приложения

Apple знала, что сервисы Google лучше, ещё 8 лет назад

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Apple ещё в 2013 году признала, что сервисы Google – это крупное преимущество Android-смартфонов перед iPhone. Правда, сделала это непублично, а исключительно кулуарно, но ведь признала же! Откуда мы это знаем, спросите? Об этом рассказал бывший руководитель разработки iOS Скотт Форстолл, которого вызвали в суд свидетелем по делу Epic Games против Apple из-за удаления Fortnite. Суд счёл его показания очень важными для разбирательства, поскольку он отвечал за создание iOS и мог знать, что Apple изначально хотела стать монополией.

Почему нет iMessage на Android

iMessage

В 2013 году iMessage для Android был ключевым преимуществом iOS перед Android

Признание превосходства сервисов Google над эппловскими произошло в разговоре между Эдди Кью и Крейгом Федериги. Кью хотел, чтобы Apple выпустила iMessage для Android, чтобы охватить ещё большую аудиторию, а потом, возможно, переманить её на iOS, открыв своего рода шлюз. Однако Крейг Федериги выступил решительно против, заявив, что у Google и так лучшие на рынке сервисы, так ещё не хватало, чтобы Apple добровольно отдала ей и её клиентам лучшее приложение для обмена сообщениями, коим на тот момент мог считаться iMessage.

Apple: iMessage для Android мог бы сильно нам навредить

Нам действительно нужно перенести iMessage на Android. Я поручил провести исследование нескольким сотрудникам, которым была интересна эта тема, и они пришли к выводу, что, чтобы заработать на полную мощность, нам нужно сделать проект универсальным. Означает ли это, что мы потеряем важное преимущество перед сервисами Google? У них есть лучший поиск, почта, бесплатная видеоплатформа, и они чрезвычайно быстро растут в браузерах. У нас есть лучшее приложение для обмена сообщениями, и мы должны сделать его отраслевым стандартом, — заявил Кью.

Чем Google лучше Apple

Сервисы Google

Сервисы Google явно превосходят эппловские, но не всем положено об этом знать

Как видите, Кью признал, что как минимум по четырём направлениям Google превосходит Apple:

  • Поиск
  • Почта
  • Видео
  • Браузер

По факту всё так. Несмотря на то что собственная почта Apple очень удобна, подавляющее большинство пользователей предпочитают Gmail. То же самое относится и к Chrome, который хоть и жрёт оперативку как не в себя, является именно что отраслевым стандартом. Про YouTube и Google Search нечего и говорить. Это лучшие решения в своём роде, у которых сегодня попросту нет конкурентов и вряд ли появятся в обозримом будущем – настолько мощно Google окопалась в этой отрасли, что уже не допустит никого на свою территорию.

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А вот iMessage за прошедшие 8 лет серьёзно сдулся. Из претендента на отраслевой стандарт фирменный мессенджер Apple превратился в проходное и малопривлекательное нечто, чем даже пользоваться не хочется. Отсутствие многих ключевых функций и завязка на яблочной экосистеме привела к тому, что аудитория iMessage планомерно сошла на нет. Не знаю, изменилась бы ситуация из-за портирования мессенджера на Android, но возродить iMessage, когда есть Telegram, WhatsApp и, чёрт с ним, Viber, уже не выйдет.

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