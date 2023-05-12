Apple «изобрела» фишку, которая уже давно есть на Android. Для чего нужна и как работает камера-перископ

На этой неделе инсайдер URedditor сообщил, что в iPhone 15 Pro Max, чей анонс ожидается осенью 2023 года, получит первую в истории Apple перископическую камеру. Но вот незадача: подобная технология, дебютировавшая в HUAWEI P30 Pro (2019), уже несколько лет используется производителями многих Android-смартфонов. И это отличный повод напомнить, что такое камера-перископ, а также попытаться понять, почему Apple до сих пор не может реализовать фишку 4-летней давности.

Как работает приближение камеры

Начнем издалека. Долгое время камеры смартфонов обладали исключительно цифровым зумом. Его недостатком является ухудшение качества фото и видео после приближения, ведь в таком случае картинка просто обрезается. При двукратном зуме во столько же раз снижается четкость, а после 10-кратного приближения становится сложно разглядеть хоть какие-то детали изображения.

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Выходом из ситуации стал оптический зум, который на смартфонах работает совсем не так, как на профессиональной фототехнике. Поскольку карманный гаджет не позволяет использовать объектив переменного фокусного расстояния, решение было найдено в установке вспомогательной камеры (телевика). Если основная имеет эквивалентное фокусное расстояние 24 мм, то дополнительная с двукратным приближением — 48 мм.

Большое фокусное расстояние становится одной из причин, почему выпирает камера смартфона. Поэтому максимальная кратность оптического зума при использовании обычного телевика чаще всего составляет 3x. То есть без потери качества картинка приближается всего лишь в 3 раза. К слову, на iPhone 14 Pro Max используется телевик именно с такой кратностью.

Как устроена перископическая камера

HUAWEI P30 Pro, появившийся в 2019 году, стал первым смартфоном с 5-кратным оптическим зумом. Если сенсор его основной камеры имеет фокусное расстояние 27 мм, то объектив с приближением — 125 мм. И как же китайцам удалось уместить такую махину в корпус толщиной всего 8,4 мм?

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Чтобы установить объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 125 мм, HUAWEI пришлось вспомнить устройство перископа — оптического прибора для наблюдения из укрытий. Для отклонения лучей света на двух концах такой трубы устанавливаются зеркала или преломляющие призмы.

Перископический объектив HUAWEI P30 Pro использует конструкцию с одной преломляющей призмой. Таким образом, телефото-камера располагается перпендикулярно относительно других сенсоров, то есть под углом 90°. При подобной компоновке задействуется ширина корпуса, а не его толщина.

HUAWEI P30 Pro стал первопроходцем, а его новшество взяли на вооружение и другие производители Android-смартфонов от Samsung до Xiaomi. Сегодня перископическая камера уже не кажется чем-то революционным, но все равно встречается далеко не во всех моделях.

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Смартфоны с перископической камерой

Камера-перископ — прерогатива флагманов. Ее используют только в дорогих моделях, а виной тому не только сложность конструкции, но и необходимость помимо перископа устанавливать обычный телевик с менее заметным оптическим приближением. Переключение с основного объектива на 5x-зум ни при каких обстоятельствах не получилось бы плавным, поэтому требуется промежуточное значение. Как бы то ни было, если вы ищете смартфон с камерой-перископом, то можете присмотреться к следующим моделям:

Список, мягко говоря, не самый длинный, так как обладателями перископических камер становятся только смартфоны с приставками «Ultra» и прочие «про-плюсы». Но почему же компания Apple, чьи устройства всегда хвалят за качество съемки, до сих пор не прибегнула к помощи довольно банальной технологии перископа?

Почему у iPhone нет камеры-перископа

Перископическая камера в iPhone 15 Pro Max, если таковая действительно появится, должна стать четвертой в блоке, где она будет соседствовать с основным объективом, сверхшириком и телевиком. То есть Apple придется искать новый дизайнерский подход, не говоря уже о необходимости увеличить стоимость новинки.

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Технология перископа хоть и позволяет нивелировать выпирание камеры, но все равно требует приличной толщины корпуса. Причем не в том месте, где у смартфонов Apple сейчас располагается блок с объективами, а на площади всей верхней части спинки, ведь нужно как-то разместить сам сенсор. То есть компании придется тем или иным образом увеличивать толщину корпуса. В случае с iPhone 14 Pro Max она составляет 7,85 мм. При наличии плоских граней это уже критическое значение. А ведь корпус конкурентов с камерой-перископом имеет толщину 8,9 мм (Galaxy S23 Ultra) или 9,06 мм (Xiaomi 12S Ultra).

Как Apple будет пытаться выйти из сложной ситуации, созданной своими руками вместе с переходом к плоским граням в серии iPhone 12, вы можете видеть на концепте, изображенном выше. В отличие от производителей Android-устройств, в iPhone 15 Pro Max должен использоваться перископ с двумя призмами. Сложно понять, в чем заключается преимущество такой реализации от того, что мы уже видели раньше, ведь стороны призмы все равно должны соответствовать площади сенсора. Однако текущее отсутствие перископа в Айфоне — это не свидетельство технологической отсталости американской компании в сравнении с брендами Android-устройств, а лишь дизайнерские трудности, которые приходится решать неординарными способами.