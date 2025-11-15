Apple первой готовится сделать полностью спутниковый смартфон

Компания Apple продолжает активно развивать технологии спутниковой связи для своих смартфонов, стремясь превратить iPhone в устройство с полноценной независимой коммуникацией. Согласно инсайдерской информации, калифорнийский гигант работает сразу над несколькими прорывными решениями, которые могут кардинально изменить представление о возможностях мобильной связи. Удивительно, что сделает это не кто-то из Android-производителей, но они точно потянутся следом.

История развития спутниковых технологий в iPhone

Интерес Apple к спутниковым коммуникациям насчитывает более десяти лет. Все это время инженеры компании искали способы интегрировать данную технологию в компактный корпус смартфона, не жертвуя при этом автономностью и удобством использования. Первым значимым результатом этих разработок стала функция Emergency SOS, представленная в 2022 году. Она позволяет отправлять экстренные сообщения через спутник в местах, где отсутствует покрытие традиционных сотовых сетей.

Однако для Apple это было лишь начало пути. Компания рассматривает спутниковую связь не как узкоспециализированную функцию для чрезвычайных ситуаций, а как полноценный канал коммуникации, который должен быть доступен в повседневном использовании.

Как будут работать смартфоны со спутниковой связью

Внутри компании велись дискуссии о создании собственной спутниковой инфраструктуры. Такое решение избавило бы Apple от зависимости от сторонних операторов, таких как Globalstar или SpaceX. Собственная сеть дала бы больший контроль над качеством услуг, скоростью внедрения новых функций и конфиденциальностью данных пользователей.

Тем не менее, руководство приняло осторожную позицию. Аргументация проста и понятна: Apple является производителем устройств и разработчиком программного обеспечения, но не телекоммуникационным оператором. Выход на рынок операторских услуг потребовал бы масштабных инвестиций, получения множества лицензий и создания соответствующей инфраструктуры по всему миру. Такая стратегия противоречит основной бизнес-модели компании.

Разработчики Apple работают над целым комплексом технологий, которые выведут спутниковую связь на качественно новый уровень. В первую очередь речь идет о создании специального фреймворка для сторонних приложений. Это означает, что разработчики смогут интегрировать спутниковые коммуникации в свои программы, расширяя их функциональность для пользователей, находящихся вне зоны действия традиционных сетей.

Для чего нужна спутниковая связь в телефоне

Особое внимание уделяется навигации через Apple Maps с поддержкой спутниковой связи. Представьте, что вы путешествуете по отдаленной местности без мобильного интернета, и при этом у вас остается доступ к актуальным картам и маршрутам без необходимости заранее загружать данные. Это полностью меняет подход к планированию путешествий и повышает безопасность в дороге.

Расширение возможностей обмена сообщениями также находится в разработке. Если сейчас через спутник можно отправить только текстовые сообщения, то в будущем планируется поддержка передачи изображений и других типов контента. Это сделает спутниковую связь полноценной альтернативой традиционным каналам коммуникации.

Инженеры работают над улучшением качества и доступности спутникового соединения. На данный момент для связи со спутником необходим открытый обзор неба, что ограничивает использование функции в помещениях, автомобилях или среди высоких зданий. Будущие версии технологии должны преодолеть эти ограничения, обеспечив стабильную связь практически в любых условиях. А главное, в любой точке мира, а не только в отдельных странах.

Наконец, ведется работа над поддержкой стандарта 5G NTN (Non-Terrestrial Networks). Эта технология позволит смартфонам использовать спутниковые каналы как естественное продолжение наземных сетей пятого поколения. Переключение между традиционной вышкой и спутником будет происходить автоматически и незаметно для пользователя. Так же, как переключается смартфон в рамках сети, создаваемой Mash-системой дома или в офисе.

Точные сроки реализации этих технологий остаются неизвестными. Однако сам факт активной работы в данном направлении указывает на серьезность намерений Apple. Компания традиционно не спешит с внедрением новых функций, предпочитая доводить их до высокого уровня качества и надежности перед массовым выпуском.

В свое время на слухах о выходе Apple Watch родилась целая индустрия умных часов, а потом вышли и сами часы от Apple. В этот раз может получиться так же, с другими производителями смартфонов. А может быть и нет. В любом случае такое направление мыслей инженеров выглядит очень интересным.