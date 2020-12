Apple проиграла Huawei, а дешевые смартфоны уличили в слежке: итоги недели

На этой неделе вышли новые наушники Apple AirPods Max за 63 000 рублей. Скажете, что это не наша новость, и будете правы, но их сравнение с аналогами от других брендов уже намного интереснее. Особенно, если при такой цене они проигрывают почти во всем. Это не единственная новость недели, так как в России назвали приложения, которые должны устанавливаться на заводе перед продажей смартфона. А еще стало известно, почему несколько недель назад один из основателей OnePlus ушел из компании и чем он решил заняться. Были и другие новости недели, о которых стоит поговорить.

Huawei FreeBuds Studio оказались лучше AirPods Max

После анонса AirPods Max больше всего разговоров и возмущений было связано с ценой новинки. Они стоят дороже признанных лидеров доступного не аудиофильского сегмента — Bose и Sony. Можно приводить в пример и другие альтернативы, но разговор будет необоснованным без тщательного сравнения характеристик. Пусть пока я послушал только Huawei FreeBuds Studio и скоро сделаю про них отдельный материал. Но уже сейчас хочется поделиться сравнением этих наушников с AirPods Max. И знаете что? На бумаге получается, что Apple сильно проигрывает Huawei. Пусть Apple и может, даже проигрывая по цифрам, сделать отличный продукт, но тут как-то все очень неоднозначно.

FreeBuds Studio — это первые наушники премиум-класса Huawei, которые были анонсированы в октябре по цене 299 евро (примерно 26 500 рублей), что практически вдвое ниже цены AirPods Max, которая составляет 600 евро (примерно 53 000 рублей) в Германии. В США ценник остановился на 549 долларах (примерно 40 500 рублей). Эти цены с натяжкой можно назвать нормальными, но откуда взялся ценник 62 990 рублей? Наши коллеги с AppleInsider обосновали, почему эти наушники все равно крутые, но верить на слово мы не будем и разберемся во всем сами

И те, и другие наушники сделаны из высококачественных материалов, но все это субъективно. Найдутся те, кто предпочтет Huawei FreeBuds Studio, не AirPods Max и наоборот. Тем не менее, у AirPods Max больше вариантов цвета, а это плюс.

А вот больший вес — это минус. Наушники Apple весят примерно на 50% больше, чем FreeBuds Studio. При длительном ношении это может создавать определенный дискомфорт.

Если вы покупаете наушники, именно активное шумоподавление (ANC) должно обратить на себя внимание. К счастью, эта система есть и у Apple, и у Huawei, хотя FreeBuds Studio не просто дают качественное снижение уровня шума, но постоянно анализируют место, где вы находитесь.

Huawei встроила в наушники датчик, который работает в тандеме с микрофонами, чтобы обнаруживать сцену, в которой находится пользователь, и автоматически настраивать уровень активного шумоподавления. По данным производителя, он выполняет 100 сканирований в секунду. Наушники переведут ANC в режим Ultra в самолете или поезде; переключатся в общий режим, когда вы находитесь в ресторане или кафе; и отключат его, когда вы на работе или в более тихой обстановке. Этой функции мне всегда не хватало в моих Bose QC35II.

Apple и Huawei называют это разными именами, но это одна и та же функция. При активации функции звук окружающей среды пропускается, чтобы вы имели связь с реальностью, не снимая наушников. Это удобно, когда вы находитесь на улице и вам нужно знать, что происходит вокруг вас.

Как и с простым шумоподавлением, тут Huawei снова впереди. Режим прозрачности в FreeBuds Studio может быть обычным и пропускать все шумы, а может быть и избирательным. В этом режиме пропускается только голос. Так можно не пропустить объявление на вокзале или в аэропорту, но оставаться изолированным от остального шума.

Apple принесла Digital Crown из Apple Watch на свои наушники. Пользователи смогут использовать ”корону” для регулировки громкости, переключения треков, ответа на звонки и вызова Siri.

Huawei, с другой стороны, предлагает сенсорное управление. Сенсорная область покрывает большую часть чашки. Пользователи могут регулировать громкость, проводя пальцем вверх или вниз, переключать треки горизонтальным движением, воспроизводить/приостанавливать воспроизведение или отвечать/завершать вызов двойным касанием, а также вызывать голосового помощника/отклонять вызов долгим нажатием. Сам пока не пробовал, но уверен, что в управлении решение Apple будет удобнее.

Время автономной работы обоих наушников одинаковое при включенном ANC. Apple не сообщила, как долго наушники прослужат без включения ANC, но вы получаете 4 дополнительных часа прослушивания, если выключите его в FreeBuds Studio.

Отличие заключается в быстрой зарядке, и здесь Huawei выигрывает. 10-минутная зарядка обеспечит вам до 5 часов прослушивания (8 часов, если вы выключите ANC). Наушники Apple дадут вам только 1,5 часа прослушивания, но всего за пять минут зарядки. Учитывая, что чем более заряжен аккумулятор, тем медленнее он заряжается, сомневаюсь, что за 10 минут AirPods догонят FreeBuds.

Huawei FreeBuds Studio работают с рядом устройств Android, iOS и Windows, обеспечивая широкую совместимость. Имейте в виду, что некоторые функции доступны только на Android, например, приложение AI Life, которое вы можете использовать для настройки наушников. Так же есть функции, которые работают только с устройствами с EMUI 11 в телефонах и планшетах Huawei.

AirPods Max работает только с продуктами Apple. Так что, если у вас нет совместимого iPhone, iPod, Apple Watch или Mac, то эти наушники не для вас. Пока информация такая, но учитывая, что обычные AirPods и AirPods Pro работают со всеми смартфонами, пусть и не так нативно, возможны варианты.

AirPods Max стоят дорого! Если вам нужно что-то более дешевое, но не менее качественное, то вариантов более чем достаточно. Есть решения от Sony, Bose, Huawei и других брендов. Высокая цена уже давно не работает против продуктов Apple и наушники наверняка получатся хорошими, вот только цена в России получилась слишком высокой. И тут даже не свалишь это на курс. Просто кто-то посчитал, что так будет выгоднее.

Пусть сказанное выше — это просто сравнение характеристик, но оно должно дать первое представление о продукте. Правильный сравнительный обзор обоих наушников, в котором основное внимание уделяется качеству звука, качеству ANC, реальному времени автономной работы и многому другому, покажет, какие наушники лучше. Но пока что впереди все-таки Huawei FreeBuds Studio.

Почему Карл Пэй ушел из OnePlus

Когда топ-менеджеры крупных компаний покидают свои посты, то обычно это приводит к волне слухов о том, что что-то не так в компании, есть скрытые скандалы или другие проблемы. Некоторые любители теорий заговора говорят о том, что ”крысы бегут с корабля” и добавляют что-то вроде ”вот увидите”. Но иногда это просто смена работы и не более того. Просто у всех это разный уровень. Так получилось у Карла Пэя, который был сооснователем OnePlus, и теперь, когда в компании все встало на свои рельсы, решил покинуть ее. Сначала это было немного странно, но теперь он рассказал, чем хочет заниматься, почему и как он уходил из компании, которую сам создал несколько лет назад.

Еще в октябре 2020 года Карл Пей, соучредитель OnePlus, решил покинуть компанию, чтобы начать свое собственное дело. Изначально он не спешил говорить о том, что он задумал, и поэтому фанаты компании и просто технологий строили самые смелые догадки.

Одни думали, что он просто уходит в никуда из-за разногласий внутри коллектива. Другие предполагали, что он станет руководить одной из компаний-суббрендов, входящих в состав группы BBK, в которую кроме OnePlus, входит также OPPO, VIVO и их суббренды. Третьи вообще считали, что Пэй пойдет и сходу создаст свой бренд смартфонов. Как обычно, истина оказалась где-то посередине.

Теперь пришло время, и Пей сделал заявление, в котором поделился информацией о том, что его ждет. Он сказал, что собрал финансирование в размере 7 миллионов долларов и готов начать новый стартап, связанный с аудио. Существенных подробностей он раскрывать не стал, но это уже говорит о том, что он не планирует делать очередной смартфон на давно сформировавшемся рынке.

Финансы, которые собрал Карл, поступают от его друзей и семьи. Больше подробностей должно быть в начале следующего года. Но пока в список инвесторов входят изобретатель iPod Тони Фаделл, режисер и ютубер Кейси Нейстат, соучредитель Twitch Кевин Лин, генеральный директор Reddit Стив Хаффман, основатель Web Summit Пэдди Косгрейв и генеральный директор Product Hunt Джош Бакли.

Список более чем солидный и несмотря на то, что у этих людей есть деньги, чтобы уговорить их вложиться в дело, надо было как-то убедить их в успехе. Видимо у Пэя уже есть хорошая бизнес-модель или видение прорывного продукта.

Первый продукт этого стартапа будет запущен в 2021 году. К сожалению, более подробные детали все еще не известны, но Карл Пей заявил, что компания будет уделять большое внимание своей продукции и не будет выпускать очередные наушники, как у всех.

В заявлении для Wired Пей сказал: ”Я благодарен и чрезвычайно взволнован, что друзья такого уровня поддерживают нас в создании того, что будет дальше. Мы планируем агрессивно действовать на рынке и с нетерпением ждем его реакции. Эти начальные инвестиции поддержат создание головного офиса в Лондоне, найм команды и финансирование текущих исследований и разработок продуктов”.

Кроме этого, Пэй, чтобы прекратить волну слухов, добавил, что его уход из OnePlus был добровольным и никак не связан с генеральным директором компании Питом Лау. Он не заставлял Пэя покинуть OnePlus.

Всегда интересно, когда столь амбициозный менеджер берется за большое дело и будет пробовать довести его до совершенства почти с нуля. То есть кроме денег и знакомств в узких кругах, у него не будет ничего. Согласен, и этого не мало, но и сам Пэй может сделать многое.

Интересно посмотреть, какие продукты будет выпускать его компания, и насколько они действительно будут не как все. Если со смартфонами еще можно что-то придумать, хоть и не так много, как 7-10 лет назад, то с наушниками все намного сложнее.

Этот рынок уже давно сформировался. Многие технологии, на которые сейчас делается упор применялись еще десятки лет назад, а современные фишки часто являются только результатами работы маркетологов, а не инженеров.

Да и в целом, вся отрасль довольно консервативна. Если даже не говорить только о наушниках, сказанное в равной степени относится и к более серьезным источникам звука — колонкам и комплексным аудиосистемам. Ну, а если говорить о плеерах, то сейчас они интересуют только аудиофилов. Простым пользователям достаточно того, что им предлагают потоковые музыкальные сервисы.

В любом случае посмотреть на то, что получится, интересно, и стоит пожелать человеку, который был одним из подаривших нам OnePlus, удачи.

Вы удивитесь, когда узнаете, сколько не связанных друг с другом проектов параллельно развивает Google. Самые пристойные компания запускает от своего имени, а всю дичь сваливает на дочерние стартапы и бизнес-инкубаторы, как она сама их называет. Но если курс по обучению детей программированию, запуск собственного VPN-сервиса или попытка создать бесплатный аналог SMS в принципе заслуживают уважения, то вот выпуск приложений-клонов TikTok с отличающимся по ориентации контентом сложно назвать хоть сколь-нибудь полезной инициативой. В отличие от программы медицинских исследований.

Google запустила приложение Health Studies для Android. Его предназначение состоит в исследовании состояния здоровья пользователей. Приложение будет собирать информацию об их активности, проводить тестирование, устраивать эксперименты и на основе полученных данных формировать определённую статистику. Предполагается, что направления исследований будут меняться на постоянной основе. То есть сроки их проведения фиксированы. Однако по истечении одного исследования будет сразу же запускаться другое.

Приложению Health Studies (скачать apk) требуется ряд системных привилегий, без которых оно не сможет правильно функционировать. В рамках исследования респираторных заболеваний ему требуется доступ к вашей физической активности и службам геолокации. Но если с геолокацией в принципе всё понятно, то, что касается физической активности, то здесь есть вопросы. Если предположить, что я не использую фитнес-трекеров, единственный тип данных, который сможет получить приложение, будет количество пройденных шагов. Возможно, на это и был расчёт, но мне сложно однозначно судить о пользе этой информации для исследований.

Первое и единственное исследование, которое сейчас проводится, — это исследование респираторных заболеваний, таких как грипп и COVID-19. Принять в нём участие официально могут только жители США, но я указал, что живу в Калифорнии, вбил какой-то левый адрес и система меня пропустила. Затем мне было предложено пройти два несложных теста, рассказав о своих заболеваниях, условиях проживания и частоте контактов с посторонними людьми, которые могли бы спровоцировать заражение COVID-19. При этом вопросов о гриппе почему-то не было.

Похоже ли это на настоящее исследование? Ну, если честно, то не очень. Я знаю, как проводит исследования Apple, предлагая участникам экспериментов попользоваться приложениями для измерения давления, определения непроизвольных падений и т.д., и это можно назвать интересным мероприятием. Прохождение же тестов, на мой взгляд, выглядит достаточно скучно и безынтересно. Поэтому думаю, что если Google не предложит каких-то новых сценариев, достаточно добровольцев она не наберёт.

Впрочем, возможно, я ошибаюсь, и исследования здоровья на Android имеют большое будущее. В конце концов, смартфоны – это отличный способ собирать информацию, который куда более эффективен, чем проведение опросов и традиционные медицинские исследования. Они помогают расширить выборку, привлекая к экспериментам миллионы человек одновременно. Поэтому, кстати, я отвечал на все вопросы честно, за исключением домашнего адреса. Надеюсь, что мой опыт борьбы с COVID-19 поможет Google, а потом – кому-нибудь ещё.

Когда мы видим недорогой смартфон, большинству всегда хочется спросить, а чем же он хуже того, который стоит в два раза дороже. Действительно, у них одинаковые камеры, один процессор, память вроде такая же. Вот только цена отличается. Во-первых, все цифры могут быть одинаковыми ”на бумаге”, но сильно отличаться в реальной работе. А во-вторых, никто ничего не раздает бесплатно. В итоге, производители зарабатывают другим образом и совсем не тем, которым хочется нам. Например, миллионы смартфонов одного относительно известного китайского бренда были поражены троянами. Пользователи могли и не знать об этом, но такое массовое заражение просто не могло быть случайным.

Недавно китайская судебная структура опубликовала документ о незаконном контроле над компьютерными информационными системами, которые, как было установлено, выполнялись на телефонах Gionee. Звучит по-юридически сложно, но на деле просто кто-то получал доступ к смартфона и пользовался этим.

Согласно данным суда, в период с декабря 2018 по октябрь 2019 года более 20 миллионов телефонов Gionee были намеренно заражены вирусами, ворующими пользовательские данные. Так же они позволяли выводить на экран рекламу, которую пользователи не просили. Кроме того, что это неприятно, это еще и незаконно.

Суд установил, что Shenzhen Zhipu Technology Co., Ltd. (дочерняя компания Gionee) обращалась за помощью к другим компаниям, чтобы внедрить троян в телефоны Gionee. Программное обеспечение автоматически обновляется на уязвимых мобильных телефонах Gionee без ведома пользователя и дальше смартфон переставал принадлежать только пользователю.

Если не вдаваться в подробности, заражение производилось через платформу «Dark Horse Platform», которая и отвечала за установку обновления и самой вредоносной программы для использования на смартфоне жертвы.

Судебные данные показали, что с декабря 2018 года по октябрь 2019 года Beijing Baice Company и Shenzhen Zhipu Company успешно провели операции по вытягиванию данных в общей сложности 2,88 миллиарда раз. С апреля 2019 года количество устройств, которые отправляли или были готовы в любой момент отправить данные на сторонние серверы, превысило 21,75 миллиона.

Что касается доходов, то компании по разным оценкам заработали от своей деятельности 27,85 миллиона юаней (примерно 310 миллионов рублей или 4,2 миллиона долларов). Их предполагаемые расходы оцениваются в 8,425 миллиона юаней (примерно 96,5 миллионов рублей или 1,32 миллиона долларов). Итого, чистая прибыль могла составить чуть меньше трех миллионов долларов. Эта сумма ничто для Apple, Samsung, Huawei или других крупных брендов, но существенна для небольшой компании.

Суд постановил, что обвиняемая Shenzhen Zhipu Technology Co., Ltd. совершила преступление в виде незаконного контроля над компьютерной информационной системой. Причастные были осуждены на срок от 3 до 3,5 лет и к штрафу 200 000 юаней (примерно 2,3 миллиона рублей или 30,5 тысяч долларов) с каждого.

Для ясности, Shenzhen Zhipu Technology Co., Ltd. является дочерней компанией Shenzhen Gionee Communication Equipment Co., Ltd. Если верить документам, то Shenzhen Gionee владеет 85% акций Shenzhen Zhipu Company. Сфера деятельности Shenzhen Zhipu Company включает разработку компьютерных технологий, рекламный бизнес и использование информационных сетей для управления игровыми продуктами. Ее уставный капитал составляет 10 миллионов юаней, а ее законным представителем является Сюй Ли.

Суть этой статьи не в том, чтобы рассказать кто у кого сколько украл и кого на сколько посадили, а в том, чтобы еще раз поднять тему излишне дешевых смартфонов. Я уже рассказывал о том, что многие люди готовы продать свою конфиденциальность за недорогой смартфон, но там слежка была относительно законной и пользователи могли ее прекратить.

Сейчас мы говорим о полностью незаконной слежке за пользователями. В наше время нет ничего более ценного, чем информация. В итоге, когда вам предлагают недорогой смартфон с функциями дорого, надо крепко задуматься и понять, может ли тут быть какая-то незаконная схема.

Бывают случаи, когда бренды действительно выходят на рынок и пытаются предложить хороший смартфон за небольшие деньги. Но такое могут позволить себе только крупные компании, но уж точно не мелкие производители пары моделей устройств.

Собрать смартфон из готовых компонентов почти ничего не стоит, но заработать на нем можно очень много, если продолжать получать выгоду с пользователей и после того, как они заплатят за само устройство.

Кого-то это не смущает и он лучше заплатит меньше, но получит больше, чем его данные будут конфиденциальными. Выбор каждый делает сам, но неприятно же, когда кто-то постоянно подглядывает за тобой? Не так ли? Вымогать деньги производители не будут, это чревато большими проблемами, а вот шпионить по чуть-чуть — это запросто. Так и риски судебного преследования намного ниже.

В прошлом году Госдума приняла закон о российском софте, который должен был обязать производителей смартфонов с завода устанавливать приложения отечественных разработчиков. Поначалу закон не предусматривал никаких послаблений, поэтому всем было очень интересно посмотреть, как Apple будет исполнять выдвинутые требования. Но буквально недавно в правительстве оставили Apple возможность не устанавливать, а просто рекомендовать софт. Вот только за этими перипетиями мы совершенно забыли и думать, какие приложения будут устанавливаться на Android.

Известно, что в общей сложности производители будут устанавливать не меньше 16 приложений. Больше – можно, меньше – нельзя. Правда, никакой конкретики касательно того, что это будут за приложения, до недавнего времени не было. Были лишь определены типы софта:

Браузеры;

Поисковики;

Карты;

Почта;

Облачные хранилища;

Мессенджеры;

Голосовой помощник;

Новостные агрегаторы;

Видеосервисы;

Социальные сети;

Музыкальные сервисы;

Mir Pay;

Офисное ПО;

Антивирусы;

Сервисы доступа к социально значимым сайтам;

Госуслуги.

Несмотря на то что в правительстве установили типы приложений, которые будут должны устанавливать производители, отбором самих программ было поручено Минцифры. К настоящему моменту ведомство уже собрало заявки на предварительную установку ПО и даже определило кандидатов. Я позволил себе немного порассуждать и с учётом востребованности конкретных приложений у россиян сформировал вероятный список программ, которые будут устанавливаться на смартфоны, поставляемые на российский рынок.

Небольшое пояснение: к настоящему моменту Минцифры получило около 100 заявок от российских разработчиков и составило их рейтинг. То есть в ведомстве не только учли все приложения, чьи создатели приняли участие в конкурсе на предустановку, но и отобрали из них самые лучшие. Например, в рейтинге браузеров, поисковиков, карт и облачных хранилищ лидирует Яндекс, а в рейтинге почтовых сервисов, новостных агрегаторов и социальных сетей – Mail.ru. Рейтинг антивирусных программ ожидаемо возглавил Kaspersky, а офисных приложений – «Мой Офис».

Браузер – Яндекс.Браузер;

Поисковики – Яндекс;

Карты – Яндекс.Карты;

Почта – Почта Mail.ru;

Облачные хранилища – Яндекс.Диск;

Мессенджеры – ICQ;

Голосовой помощник – Маруся;

Новостные агрегаторы – Новости Mail.ru;

Видеосервисы – IVI, Амедиатека, Okko, MeGoGo, КиноПоиск, НТВ Плюс, More.tv, Movix, Матч ТВ и т.д.;

Социальные сети – ВКонтакте и Одноклассники;

Музыкальные сервисы – Яндекс.Музыка, Boom, СберЗвук, Зайцев.нет;

Mir Pay – идёт вне конкурса;

Офисное ПО – Мой Офис;

Антивирусы – Касперский;

Сервисы доступа к социально значимым сайтам – не известно;

Госуслуги – идёт вне конкурса.

Не знаю, как вас, а меня приложения, которые, вероятно, будут отобраны для предварительной установки на Android-смартфоны, практически не удивляет. Разве что несколько неожиданно видеть в числе претендентов, отобранных Минцифры, Первый канал, Матч ТВ и НТВ Плюс. Всё-таки это не совсем видеосервисы, а, скорее телеканалы. Впрочем, ещё не факт, что именно их отберут как итоговых конкурсантов. Поэтому не будем баламутить воду раньше времени, тем более что применение закона начнётся только в следующем году.

Хороша ли сама по себе установка приложений на смартфоны с завода? Лично я думаю, что смысл в этом действительно есть. Всё-таки пользователей, которые не хотят не только разбираться с Google Play, но даже заводить аккаунт в Google, довольно много. Соответственно, для них наличие более-менее известных программ из коробки будет очень актуальным. Другое дело, что всем остальным они будут только мешать. Поэтому я бы предпочёл, чтобы производителям разрешили просто рекомендовать их при первоначальной настройке, а не вынуждали устанавливать всё с завода.