Apple рассказала, почему вам стоит отказаться от Андроид

Война между владельцами техники Apple и любителями Android устройств, кажется, не закончится никогда. Но самое интересное заключается в том, что производители не выступают против подобных конфликтов, а наоборот, только подогревают интерес простых пользователей к враждебности. Кажется раньше таким грешила только Samsung, однако последние новости говорят, что Apple тоже не стоит в стороне. В этот раз дело коснулось безопасности и наличии большого количества вирусов на смартфонах с Android.

В качестве затравки предлагаю вспомнить известный ролик южнокорейской компании, которая выпустив новенький Samsung Galaxy S9, решила показать, кто здесь хозяин. Этому видео уже много лет, но смеяться я не перестаю до сих пор.

Почему Android лучше iPhone

Раньше покупатели гаджетов от Apple все время хвастались тем, что никогда не сравнивают свои устройства с Android. Дескать неважно, камера на 8 Мп или на 108 Мп, главное ведь, чтобы снимала хорошо. Ну и вот, коронное — мне это не нужно.

Открытая система с большим количеством инструментов для кастомизации? Не стоит. Огромный выбор разных смартфонов на любой вкус и цвет? Нет, спасибо, мне нравится мой iPhone. Мы могли бы оставить их в покое. Как говорится, на «нет» и «суда нет», но сейчас в движение вступила сама Apple.

Apple против Epic Games

На днях в Купертино заявили, что на Android существует в 47 раз больше вирусов, чем для iOS. Друзья, я думаю, момент исторический. Интересно, что же вынудило пойти такого технологического гиганта, как Apple сравнивать свои смартфоны с Android? А вот что.

Вся соль заключается в бесконечном деле Apple против Epic Games. Еще в августе 2020 года началось судебное разбирательство по делу Epic Games против Apple. Первые требуют смягчения 30% комиссии в магазине приложений App Store и возможности для сторонних разработчиков использовать альтернативные способы оплаты в приложениях.

На данный момент пока известно лишь следующее: судья решил, что Epic Games нарушила требования размещения в каталоге приложений, а Apple в свою очередь должна разрешить добавление в приложения ссылок на внешние инструменты оплаты.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, там вы найдете много полезной и интересной информации из мира Android, которой нет на нашем сайте.

Вирусы на Андроид

Дальше началась просто песня: В Купертино подали жалобу в апелляционную инстанцию, а на днях выпустили интересный документ под названием «Создание надежной экосистемы для миллионов приложений – анализ угроз загрузки приложений из внешних источников».

В документе купертиновцы рассказали об основных направлениях безопасности в своей компании: Оценили риски открытия экосистемы iOS, поведали об опасности распространения приложений за пределами App Store и коснулись влияния загрузок приложений для iOS из внешних источников.

На первой странице представлен отчет, который показал, что вредоносных программ на Android, загруженных из сторонних источников, за последние четыре года было в 15-47 раз больше, чем на iPhone.

Мошенники могут обманом заставить пользователей скачивать приложения, с помощью некачественных копий App Store или рекламируя бесплатный доступ к нашим услугам и эксклюзивным функциям, — заявляет Apple.

Ранее глава компании Apple Тим Кук уже говорил, что в iOS есть только один магазин — App Store, поэтому с вопросами вирусного ПО бороться гораздо проще, чем на Android, ведь все приложения проходят тщательную проверку, в отличие от сервисов Google.

Кажется, что уже даже ежу понятно: нет смысла сравнивать две операционки и уж тем более ругаться на этот счет с другими, доказывая им, что нет ничего лучше, чем ваш новый смартфон. Давайте просто все останутся при своем мнении. iOS — закрытая система, Android — открытая. У каждой есть как плюсы, так и минусы.

Теперь предлагаю вернуться к началу статьи и еще раз взглянуть на видеоролик из YouTube, но уже под другим углом. Раньше многие пользователи обвиняли Samsung в некачественной рекламе, но сейчас смотришь на подобное совсем другими глазами.

Читайте также: Какие каналы точно стоит почитать в Telegram.

Кажется, что Apple достает последний козырь из рукава и старается удержать своих пользователей всеми возможными способами, в то время, как Android живет своей полноценной жизнью и давно убежал вперед по части своей доступности.

А что вы думаете по поводу замашек компании Apple? Стоило ли подопечным Кука заострять свое внимание на сравнении двух систем? Напишите об этом в наш Телеграм-чат. А чтобы не пропустить еще больше новостей, рекомендую обратить внимание на новостной канал, там много интересного.