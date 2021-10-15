Apple рассказала, почему вам стоит отказаться от Андроид

  2. Темы
  3. Это интересно
Артем Рахматуллин 0

Война между владельцами техники Apple и любителями Android устройств, кажется, не закончится никогда. Но самое интересное заключается в том, что производители не выступают против подобных конфликтов, а наоборот, только подогревают интерес простых пользователей к враждебности. Кажется раньше таким грешила только Samsung, однако последние новости говорят, что Apple тоже не стоит в стороне. В этот раз дело коснулось безопасности и наличии большого количества вирусов на смартфонах с Android.

Apple рассказала, что на Android в 47 раз больше вирусов, чем для iOS.

В качестве затравки предлагаю вспомнить известный ролик южнокорейской компании, которая выпустив новенький Samsung Galaxy S9, решила показать, кто здесь хозяин. Этому видео уже много лет, но смеяться я не перестаю до сих пор.


Почему Android лучше iPhone

Раньше покупатели гаджетов от Apple все время хвастались тем, что никогда не сравнивают свои устройства с Android. Дескать неважно, камера на 8 Мп или на 108 Мп, главное ведь, чтобы снимала хорошо. Ну и вот, коронное — мне это не нужно.

Открытая система с большим количеством инструментов для кастомизации? Не стоит. Огромный выбор разных смартфонов на любой вкус и цвет? Нет, спасибо, мне нравится мой iPhone. Мы могли бы оставить их в покое. Как говорится, на «нет» и «суда нет», но сейчас в движение вступила сама Apple.

Операционная система Android предлагает большое количество инструментов для кастомизации.

Apple против Epic Games

На днях в Купертино заявили, что на Android существует в 47 раз больше вирусов, чем для iOS. Друзья, я думаю, момент исторический. Интересно, что же вынудило пойти такого технологического гиганта, как Apple сравнивать свои смартфоны с Android? А вот что.

Вся соль заключается в бесконечном деле Apple против Epic Games. Еще в августе 2020 года началось судебное разбирательство по делу Epic Games против Apple. Первые требуют смягчения 30% комиссии в магазине приложений App Store и возможности для сторонних разработчиков использовать альтернативные способы оплаты в приложениях.

На данный момент пока известно лишь следующее: судья решил, что Epic Games нарушила требования размещения в каталоге приложений, а Apple в свою очередь должна разрешить добавление в приложения ссылок на внешние инструменты оплаты.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, там вы найдете много полезной и интересной информации из мира Android, которой нет на нашем сайте.

Вирусы на Андроид

Дальше началась просто песня: В Купертино подали жалобу в апелляционную инстанцию, а на днях выпустили интересный документ под названием «Создание надежной экосистемы для миллионов приложений – анализ угроз загрузки приложений из внешних источников».

В документе купертиновцы рассказали об основных направлениях безопасности в своей компании: Оценили риски открытия экосистемы iOS, поведали об опасности распространения приложений за пределами App Store и коснулись влияния загрузок приложений для iOS из внешних источников.

Apple заявляет, что запрещает загрузку из сторонних источников из-за вирусов.

На первой странице представлен отчет, который показал, что вредоносных программ на Android, загруженных из сторонних источников, за последние четыре года было в 15-47 раз больше, чем на iPhone.

Мошенники могут обманом заставить пользователей скачивать приложения, с помощью некачественных копий App Store или рекламируя бесплатный доступ к нашим услугам и эксклюзивным функциям, — заявляет Apple.

Ранее глава компании Apple Тим Кук уже говорил, что в iOS есть только один магазин — App Store, поэтому с вопросами вирусного ПО бороться гораздо проще, чем на Android, ведь все приложения проходят тщательную проверку, в отличие от сервисов Google.

Кажется, что уже даже ежу понятно: нет смысла сравнивать две операционки и уж тем более ругаться на этот счет с другими, доказывая им, что нет ничего лучше, чем ваш новый смартфон. Давайте просто все останутся при своем мнении. iOS — закрытая система, Android — открытая. У каждой есть как плюсы, так и минусы.

Каждому из пользователей стоит остаться при своем, ведь обе операционки имеют как плюсы, так и минусы.

Теперь предлагаю вернуться к началу статьи и еще раз взглянуть на видеоролик из YouTube, но уже под другим углом. Раньше многие пользователи обвиняли Samsung в некачественной рекламе, но сейчас смотришь на подобное совсем другими глазами.

Читайте также: Какие каналы точно стоит почитать в Telegram.

Кажется, что Apple достает последний козырь из рукава и старается удержать своих пользователей всеми возможными способами, в то время, как Android живет своей полноценной жизнью и давно убежал вперед по части своей доступности.

А что вы думаете по поводу замашек компании Apple? Стоило ли подопечным Кука заострять свое внимание на сравнении двух систем? Напишите об этом в наш Телеграм-чат. А чтобы не пропустить еще больше новостей, рекомендую обратить внимание на новостной канал, там много интересного.

Теги
Лонгриды для вас
Какие телефоны чаще продают, чем выбрасывают

Обычно жизненный цикл любого телефона заканчивается его сменой на новый. Тут возможны некоторые варианты, так как кто-то продает свое устройство, кто-то отдает родственникам, а кто-то просто складирует до лучших времен или просто на память. Есть и редкие категории пользователей, которые пользуются системой трейд-ина или просто выкидывают свой гаджет. Именно эти различия в поведении и отношении к старой технике очень интересно проследить. Особенно, в свете небольшого исследования, проведенного нашими западными коллегами, которое показывает, пользователи каких устройств как с ними поступают. Оказывается, фанаты Apple ведут себя не так, как любители Android.

Читать далее
Телефон
Как узнать, кто брал телефон без вашего ведома

Сегодня сложно представить себе более личное устройство, чем смартфон. Они хранят наши фотографии, историю запросов в интернете, даже банковские карты – и те теперь хранятся в памяти смартфонов. Поэтому логично, что мы стали защищать их не только паролями, но и биометрией. Уж они-то гарантированно не допустят никого к конфиденциальной информации. Во всяком случае, было бы логично на это рассчитывать. Но ведь мы никогда не узнаём о том, кто пытался взять наш смартфон и разблокировать его в наше отсутствие. А такая возможность есть и грех ей не пользоваться.

Читать далее
qi
Почему надо пользоваться беспроводными зарядками и перестать их бояться

Выбор способа зарядки смартфона вызывает немало споров. Одни говорят, что надо пользоваться быстрыми зарядками, но другие с ними не согласны. Одни предлагают не переплачивать за оригинальные адаптеры и уверены, что можно купить за 100 рублей не менее качественный продукт, а другие доказывают обратное. Но есть еще тема использования беспроводных зарядок. По началу я с осторожностью относился к беспроводной зарядке телефона. Технология была новая, информации о ней было мало, а слухов и страшилок, наоборот, много. Сейчас, спустя некоторое время, я, напротив, стал пользоваться таким способом наполнения телефона энергией и активно советую его другим. Вот, почему я так думаю.

Читать далее
Новый комментарий