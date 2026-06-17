Новость, которую многие ждали с опаской, наконец оформилась в закон. Госдума приняла во втором и третьем чтениях документ о единой базе IMEI, и теперь это уже не слухи, а реальность, к которой стоит присмотреться. Главный вопрос у всех один: что будет с теми аппаратами, что заказаны из-за границы или с AliExpress. Это уже не первая громкая инициатива вокруг гаджетов, вспомнить хотя бы историю, как российский мессенджер MAX удалили из Huawei AppGallery, но для россиян он остался. Теперь же давайте разберемся про учет смартфонов в России.

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКСЕ, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСТИТЬ ВАЖНОЕ

Как будет работать единая база IMEI

Если коротко, то IMEI — это уникальный 15-значный паспорт устройства, который присваивается каждому смартфону ещё на заводе. Суть нового закона в том, что все эти номера сведут в единую базу IMEI в России, а правила её работы пропишет правительство отдельно.

Операторы получат к базе доступ и смогут обслуживать только те устройства, чьи идентификаторы в ней зарегистрированы. Нелегально ввезённый или краденый аппарат рискует попасть в чёрный список смартфонов и перестать работать в сетях связи. Дополнительно появится привязка SIM к IMEI: оператор будет фиксировать, за каким устройством закреплена ваша симка.

Заблокируют ли смартфоны без регистрации в России

Вот это волнует владельцев заграничных аппаратов больше всего. Спешу успокоить: в Минцифры прямо заявили, что серые смартфоны для личного пользования под удар не попадают. По словам замглавы ведомства Ивана Лебедева, обычный покупатель спокойно поставит устройство на учёт, а SIM-карта будет работать в России без ограничений.

База IMEI никак не повлияет на законопослушных граждан, которые просто приобретают устройства для частного пользования. Такие смартфоны спокойно можно будет поставить на учёт и использовать SIM-карту без ограничений услуг связи.

То есть удар нацелен на перекупов и краденые аппараты, а не на вас. Но финальные параметры ещё допишет правительство в подзаконных актах, так что вопрос, отключат ли смартфоны, которых нет в базе IMEI, пока рано закрывать окончательно. Следить за тем, заблокируют ли смартфон, всё же стоит, ведь блокировки в России в последнее время не редкость, как мы видели на примере того, когда и почему отключают интернет в России в 2026 году.

Подорожают ли смартфоны из-за базы IMEI

Здесь всё не так радужно, как с блокировками. Главная цель базы это обеление рынка, ведь доля серого оборота по отдельным категориям, например по технике Apple, может доходить до половины всех продаж. Когда серые каналы прикроют, ранее недорогие смартфоны без регистрации по официальной цене могут подорожать, ведь продавцам придётся вести их вбелую с уплатой пошлин. Или нет? Что думаете вы: поделитесь в нашем чатике.

Подробнее экономику этой истории мы разбирали в материале о том, как придумали платную базу IMEI и что будет с ценами. Пока это прогноз, а не приговор, и многое зависит от того, как именно пропишут правила постановки смартфона на учет.

Когда заработает база IMEI

А вот тут можно выдохнуть. Несмотря на громкие заголовки, прямо сейчас бежать что-то регистрировать или менять не нужно. Закон о базе IMEI явно будет принят скоро, но он лишь задаёт основу, а конкретные сроки и механика появятся в подзаконных актах, которые ещё предстоит выпустить. По текущей логике все устройства, что уже находятся у людей на руках, планируют признать легитимными автоматически. Так что проверка IMEI смартфона и постановка на учёт коснутся в основном новых ввозимых аппаратов, а не вашего нынешнего телефона.

Мой совет простой: не паниковать, не вестись на пугающие вбросы и дождаться официальных правил. Тем более слухи у нас часто живут своей жизнью, как с вопросом, разблокируют ли Telegram в России. Как только все станет известно, мы первыми всё расскажем в нашем канале в МАКС — подписывайтесь!