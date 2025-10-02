Бесплатный фотошоп от Алисы: как сделать свою фотографию в стиле Симпсонов

Когда-то Алиса просто отвечала на простые вопросы, а теперь она может рисовать и даже редактировать фотографии. Например, после очередного обновления нейросеть научилась работать с фотографиями на уровне кисти и красок. Даешь ей задание и фотку, а она превращает ее в любую картинку из комикса или кино.

Что умеет редактор изображений в Алисе

Компания Яндекс объявила, что ее нейросеть Алиса научилась редактировать изображения и конвертировать их в разные художественные стили. Так что теперь пользователь может выбрать один из предустановленных вариантов стилизации либо задать его текстом. Ленивые или не блещущие креативностью могут воспользоваться готовым шаблоном или идеями из сети.

Среди доступных стилей уже есть: аниме, дом в облаках, киберпанк, а также мультяшные миры вроде Симпсонов и Рика и Морти. Надо отметить, что подход к обработке здесь серьезный, так как используются не простые фильтры, а происходит полноценная прорисовка элементов изображения с учетом композиции, света и контуров. Таким образом меняются не просто цвета или контрасты, а сам визуальный язык кадра.

Как обрабатывать изображения с помощью нейросети

Технология, лежащая в основе этого нововведения, называется YandexART. Это самая продвинутая нейросеть, которая также используется в фирменных колонках и других сервисах компании. Задачу искусственный интеллект получает от Алисы. То есть, именно ассистент распознает, что делать с изображением, обрабатывает запрос и предлагает результаты пользователю. Так что ничего устанавливать и настраивать дополнительно не нужно.

Пошаговая инструкция по обработке фото Алисой:

Открываем сайт ассистента или приложение с Алисой на смартфоне

Авторизуемся под своим аккаунтом

Нажимаем значок «Прикрепить» в окошке ввода

Выбираем фотографию

Вводим запрос наподобие «Перерисуй в стиле Симпсонов»

Ждем минуту и получаем результат

Интерфейс здесь прост и понятен: меню со стилями появляется сразу после загрузки фото. Все работает как в приложении ассистента, так и в веб-версии. Просто загружаем фотографию или картинку, затем просим нейросеть перерисовать ее в любом стиле.