Бесплатный фотошоп от Алисы: как сделать свою фотографию в стиле Симпсонов

Юрий Кудлович

Когда-то Алиса просто отвечала на простые вопросы, а теперь она может рисовать и даже редактировать фотографии. Например, после очередного обновления нейросеть научилась работать с фотографиями на уровне кисти и красок. Даешь ей задание и фотку, а она превращает ее в любую картинку из комикса или кино.

Нейросеть работает как с фотографиями людей, так и с животными и даже неодушевленными предметами. Изображение: Яндекс. Фото.

Нейросеть работает как с фотографиями людей, так и с животными и даже неодушевленными предметами. Изображение: Яндекс

Что умеет редактор изображений в Алисе

Компания Яндекс объявила, что ее нейросеть Алиса научилась редактировать изображения и конвертировать их в разные художественные стили. Так что теперь пользователь может выбрать один из предустановленных вариантов стилизации либо задать его текстом. Ленивые или не блещущие креативностью могут воспользоваться готовым шаблоном или идеями из сети.

Что умеет редактор изображений в Алисе. Можно использовать готовые пресеты или выдумать свои. Фото.

Можно использовать готовые пресеты или выдумать свои

Среди доступных стилей уже есть: аниме, дом в облаках, киберпанк, а также мультяшные миры вроде Симпсонов и Рика и Морти. Надо отметить, что подход к обработке здесь серьезный, так как используются не простые фильтры, а происходит полноценная прорисовка элементов изображения с учетом композиции, света и контуров. Таким образом меняются не просто цвета или контрасты, а сам визуальный язык кадра.

Как обрабатывать изображения с помощью нейросети

Технология, лежащая в основе этого нововведения, называется YandexART. Это самая продвинутая нейросеть, которая также используется в фирменных колонках и других сервисах компании. Задачу искусственный интеллект получает от Алисы. То есть, именно ассистент распознает, что делать с изображением, обрабатывает запрос и предлагает результаты пользователю. Так что ничего устанавливать и настраивать дополнительно не нужно.

Пошаговая инструкция по обработке фото Алисой:

  • Открываем сайт ассистента или приложение с Алисой на смартфоне
  • Авторизуемся под своим аккаунтом
  • Нажимаем значок «Прикрепить» в окошке ввода
  • Выбираем фотографию
  • Вводим запрос наподобие «Перерисуй в стиле Симпсонов»
  • Ждем минуту и получаем результат
Как обрабатывать изображения с помощью нейросети. Взяли кота известной породы и стилизовали его под Симпсонов и Звездные войны. Фото.

Взяли кота известной породы и стилизовали его под Симпсонов и Звездные войны

Интерфейс здесь прост и понятен: меню со стилями появляется сразу после загрузки фото. Все работает как в приложении ассистента, так и в веб-версии. Просто загружаем фотографию или картинку, затем просим нейросеть перерисовать ее в любом стиле.

Лонгриды для вас
Это флагманский бронефон за 15 тысяч. У Blackview BL7000 я нашел только один минус

На AliExpress стартовала майская распродажа. Специально под нее многие производители анонсируют свои новинки, одна из которых — смартфон Blackview BL7000. Снаружи может показаться, что это — обычная модель сегмента защищенных устройств. Но Blackview BL7000, в отличие от других противоударных смартфонов, позиционирует себя как флагман с искусственным интеллектом, и даже без ИИ-фишек он почти идеален.

Читать далее
Переоценили. ИИ для написания кода не помогает, а только мешает программистам, замедляя их работу

ИИ-помощники для кодирования, такие как Cursor и GitHub Copilot, давно преподносятся как способ повысить продуктивность программистов за счёт генерации кода и автоматизации рутинных задач. Однако недавнее исследование некоммерческой организации METR показало обратное. Исследователи выяснили, что использование таких инструментов не только не ускоряет работу опытных разработчиков, но и замедляет ее. А мы все думали, что искусственный интеллект будет помогать в написании софта. Оказывается мы все ошибались.

Читать далее
Фото
Как улучшить качество фото на Android: 4 рабочих способа от ИИ до камеры

Каждый владелец смартфона на Android хочет, чтобы его снимки были идеальными. Но что делать, если важный кадр получился смазанным, темным или просто недостаточно четким? Не спешите его удалять! Если вы ищете способ улучшить качество фото, мы расскажем о нескольких проверенных методах. Сегодня технологии позволяют добиться впечатляющих результатов прямо на телефоне.

Читать далее
