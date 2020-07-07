Было 10 — стало 5. Чего Huawei добивается новым складным смартфоном?

Чего-то много я стал в последнее время писать про Huawei. А что делать, если она постоянно дает повод поговорить о себе? Особенно, когда делает странные и немного двусмысленные вещи, как, например, изменение нейминга смартфонов. Сейчас появилась информация, что новый складной смартфон компании получит и новое название. В целом оно будет куда лучше отражать суть устройства, чем прошлогоднее. Вот только зачем тогда было в прошлом году так красиво его называть, используя модные в то время символы, чтобы теперь все поменять? В двух словах это не объяснить. Давайте обо всем по порядку.

Новый складной телефон Huawei

Недавние утечки говорили нам, что предстоящее второе поколение складного смартфона от Huawei (если не считать Xs) получит название Mate X2. Согласно последнему товарному знаку компании, зарегистрированному в EUIPO (Бюро интеллектуальной собственности Европейского Союза), преемник Mate X прошлого года может быть представлен как Mate V.

Компания подала заявку на торговую марку для названия ”Mate V» 3 июля. Более ранние названия смартфонов компании проходили такие же процедуры регистрации и в целом в них можно верить. Но пока спешить не будем, так как одно дело — регистрация и совсем другое — реальный продукт, который поступит на прилавки магазинов. Ну, или хотя бы пока не появится официальное подтверждение от компании, что она готова выкатить телефон с таким названием.

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В прошлом Huawei всегда представляла первую в своем роде функцию, анонсировав новую линейку Mate. В прошлом году Mate X был первым в мире 5G складным смартфоном. Ранее в этом году Huawei также выпустила Mate Xs в качестве небольшого обновления для складного смартфона Mate X.

Каким будет Huawei Mate X2

Утечки сулят нам что угодно — от небольшого обновления до серьезных изменений в конструкции и внутренних компонентах. Одно можно сказать точно — складка на экране вряд ли куда денется. Когда я пользовался Huawei Mate Xs, я не могу сказать, что постоянно обращал внимание на эту складку. Я даже скажу больше — я ее почти не видел. Проблема была в том, что я ее ощущал. Это очень неприятно, когда свайпаешь по экрану, а на нем есть бугорок. Да еще и находится он ровно посередине экрана.

Если говорить именно о начинке, то слухи сулят нам первый смартфон Huawei с частотой обновления экрана 120 Гц. Пока такой же экран по слухам будет установлен в Samsung Galaxy Fold 2. Получается, что по этому показателю основные конкуренты будут равны.

Предыдущие утечки предполагали, что преемник Mate X также будет использовать технологию ультратонкого стекла (UTG) для повышения долговечности складного дисплея, но пока подтверждения этому нет.

Характеристики Huawei Mate V

Скорее всего, он будет оснащен процессором HiSilicon Kirin 990 5G, которые компания успеет закупить до полного запрета на поставку ей чипов. Это прошлогодний 7-нм процессор, который пока еще тянет. Устройство также может получить поддержку стилуса, но непонятно, как в этом случае быть с царапинами на экране, если даже на прочном стекле Huawei MediaPad он со временем оставляет потертости.

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Пока устройство будет работать на Android 10, естественно, без поддержки мобильных сервисов Google (GMS). Вероятность снятия с компании санкций, которые недавно продлили еще на год, ничтожна.

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Все слухи на данный момент сводятся к тому, что новинка будет иметь такой же форм-фактор, что и годом ранее. В этом что-то есть, но с точки зрения защиты от царапин конструкция ”экраном наружу” куда больше подвержена появлению царапин. Например, мой Huawei Mate Xs не был поцарапан полностью, но ”паутинка” на экране была.

Зато им можно было пользоваться, не открывая его. У Samsung с этим куда хуже. Пользуясь им, приходится или открывать смартфон каждый раз, чтобы написать ”Ок” в ответном сообщении, или привыкать к маленькому экрану. Возможно, во втором поколении размер и функциональность внешнего экрана улучшится, но пока точной информации по этому поводу нет.

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В случае с Huawei, даже не открывая телефон, можно получить полноценное устройство, которые просто будет похоже на обычный смартфон. Толстый, тяжелый, но обычный смартфон.

Если с конструкцией пока все не совсем ясно, хотя сомнений почти нет, то с технологией экрана все понятно. Это точно будет OLED. Существует также вероятность того, что Huawei представит совершенно новый складной смартфон под названием Mate V. Так же, как Samsung сделал со смартфоном Galaxy Z Flip. То есть у компании тоже будет в арсенале два складных смартфона.

Ожидается, что серия Mate 40 будет официально запущена в октябре этого года. Складной смартфон Mate V может быть представлен на той же сцене в рамках одного мероприятия.

В завершение добавлю, что у меня куда больше вопросов вызывают не технические характеристики новинки, а ее название. Она действительно открывается в формате буквы ”V”. Это очень логично, но почему нельзя было сделать такое название в прошлом году. Кроме того, что просто переименовав модель, компания разорвет преемственность поколений, которая важна для определения уникальности продукта. Что было бы с Samsung Galaxy S и iPhone, если бы для каждого поколения им придумывали новое название?

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Есть и еще один тайный смысл. В прошлом году складной смартфон получил приставку ”X”. Кроме того, что это тогда было очень модно, это еще и означало латинскую цифру 10. Теперь ”V” означает 5. Это значит, что он будет в два раза хуже, чем в прошлом году? Или может быть в два раза дешевле? А то 200 000 рублей за Huawei Mate Xs это как-то дорого.

Пока я больше склоняюсь действительно к отдельной линейке. Главное, чтобы она не повторяла Samsung Galaxy Z Flip. Давайте ребята уже придумаем что-то новое, если не хотим дорабатывать старое.