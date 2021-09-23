Чем лучше не делиться в социальных сетях

Социальные сети приучили нас к открытости: можно публиковать фотографии, репостить цитаты, видео или мемы, не бояться указывать город и место работы. Возможно, лет 10-15 назад, когда жизнь была лучше, а трава зеленее, делиться всем этим с другими пользователями было вполне безопасно. Недаром ведь раздел VK называется «друзья». К сожалению, жить стало тяжелее, а данные, порой, улетают безвозвратно в руки мошенников: пора привыкать к тому, что открытость уходит в прошлое. Какой же информацией лучше не делиться в соцсетях?

Чем опасны скриншоты

Пожалуй, один из важнейших пунктов цифровой гигиены, о котором мы рассказывали в отдельной статье. Скриншоты весьма безобидны, но иногда их пересылают друг другу — и так до бесконечности.

Они могут быть смешными, но зачастую содержат конфиденциальную информацию. А мы, отправляя их друзьям, не задумываемся об этом. Благодаря снимкам экрана, которые однажды ушли в народ, живут целые паблики и каналы в Telegram. Публиковать их на своей страничке не рекомендуется по той же причине.

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Почему нельзя рассказывать о своих планах

Некоторые друзья любят публиковать сториз в Instagram с так называемых pre-party, когда основная вечеринка не началась, а все только потихоньку входят во вкус. Что в этом плохого? Например, то, что кого-то попросту забыли пригласить — в этом случае, как минимум, неэтично выкладывать сториз.

Кроме того, лучше придерживаться правила «что произошло в Вегасе — остается в Вегасе». Так подписчики не узнают о ваших похождениях и прочих моментах, которые способны вас скомпрометировать. Фильтруйте то, что выкладываете на личной странице.

Использование персональных данных без согласия

Многие блогеры считают, что им все дозволено: публикуют видео во время вождения машины (иногда в нетрезвом виде), записи с другими людьми, которых увидели на улице. Это переходит все границы: кто-то даже не думает о славе, а она появляется совершенно внезапно, когда очередной звезде захотелось опубликовать гневный комментарий в свой адрес.

Пользователю начинают писать и угрожать поклонники знаменитости. Кажется, кто-то стал забывать, что нельзя выкладывать адреса страниц без согласия людей.

Почему в интернете столько негатива

Бывают случаи, когда нервы не выдерживают или попросту происходит неприятная жизненная ситуация, в которой два близких человека поссорились. В результате тот, что ведет себя активно в соцсетях, начинает публиковать странные записи о близких людях. У некоторых хватает смелости даже отметить человека в посте! В результате подписчики узнают неприятные подробности личных отношений: думаю, это никому не хочется, но приходится читать.

Да, через какое-то время запись можно удалить, но все запомнят этот поступок. Что уж говорить про интернет — он-то все помнит! Многое помнит наш Яндекс.Дзен — в нем собраны тысячи интересных статей! Заходите в гости!

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Почему нельзя публиковать детские фото в интернете

Социальные сети — одно из тех мест, где люди привыкли обмениваться всем подряд. А что? Пусть будет! Хорошо, когда личная страничка закрыта от посторонних глаз. Но публиковать фото детей не стоит точно. Мы смеемся над знакомыми, которые закрывают лица детей смайликами — что поделать, это и вправду глупо.

Вы рады выложить семейный снимок, а он может начать «путешествовать» по Сети. Кроме того, в соцсетях полно не совсем адекватных людей и мошенников, которые могут использовать фото против вас. Лучше делиться файлами напрямую с близкими и друзьями, а не постить на всеобщее обозрение.

Можно ли публиковать номер телефона

Нельзя. Ни в коем случае не делайте этого! Помню, раньше VK любили публиковать номера телефонов, места работы, учебы или работы. Ваш номер будет однажды использован против вас, но вы даже не узнаете, как это случилось.

А что говорить про адреса: разве вам нужно, чтобы какой-нибудь сумасшедший, с которым вы закусились в комментариях, пришел к вам на работу, чтобы разобраться по-мужски? То же самое касается знакомств в онлайне: кто знает, что недоговаривает девушка, с которой вы начали мило общаться в личной переписке? Кажется, никому не нужны разборки с ее разъяренным бойфрендом лицом к лицу.

Зачем делиться геопозицей

Кажется, это одна из причин, почему умер FourSquare. Отметки мест на картах, где вы были, не всегда были опасны. Но времена изменились: выложили фотографию — не прикрепляйте геопозицию к ней. Кто знает, что на уме у ваших подписчиков?

Возможно, кто-то захочет присоединиться к вашим скромным посиделкам на даче, подогнав свою шумную машину и ящики с алкоголем. В любом случае, интернет и без того много знает о нас — лучше отказаться от публикации местонахождения.

Мы вспомнили лишь несколько моментов, которыми не стоит делиться в соцсетях, даже если вы знаете подписчиков лично с самого детства. Нельзя предугадать, кто держит камень за пазухой, куда попадут ваши данные. А что еще, на ваш взгляд, не стоит публиковать на своей странице? Поделитесь опытом в нашем Telegram-чате!