Чем лучше защитить экран смартфона Samsung Galaxy S20, S21, S22

Трещины и царапины на дисплее смартфона выглядят неэстетично, могут негативно влиять на работу сенсоров и видимость картинки. А замена матрицы некоторых моделей может достигать половины их стоимости. Я уже не говорю о том, что экран в царапинах в принципе ухудшает восприятие устройства, и его потом будет намного сложнее продать на вторичке. Поэтому лучше заблаговременно озаботиться защитой своего аппарата и его самого уязвимого компонента, наклеив на него плёнку или стекло.

Стоит ли клеить защитное стекло

Современные смартфоны оснащены стеклом, обладающим повышенной прочностью, — Gorilla Glass или Ceramic Shield. Однако в процессе эксплуатации царапины образуются довольно легко. Так, при падении на песок на экране сразу же появятся дефекты, не говоря уже об ударе о более твердую поверхность. При падении телефона на кафель или асфальт обычными царапинами не отделаться.

Телефоны с изогнутым экраном вроде выглядят стильно, но на практике именно из-за изогнутого экрана они более хрупкие. Но если обычное устройство с пластиковой или металлической рамкой при падении ударится краем о твердый пол, то существует какой-то процент вероятности избежать повреждений. А вот стеклянный изогнутый экран точно треснет. Обычный чехол для таких устройств не подойдет, так как он не закроет края и испортит оригинальный внешний вид.

Какие бывают плёнки на телефон

Производители мобильных аксессуаров предлагают для защиты смартфонов с изогнутым дисплеем следующие типы брони:

защитное стекло;

гидрогелевая пленка;

полиуретановая пленка;

бронепленка из сплава полимеров.

Если вы не используете чехол, необходима надежная броня для смартфона. Так как экран изогнут, многим пользователям сложно держать устройство в руках. Увеличивается риск случайно уронить гаджет из-за неловкого движения. К тому же ремонт изогнутого дисплея обходится дороже, чем замена обычной плоской панели.

Гидрогелевая или полиуретановая плёнка

Гидрогелевая и полиуретановая плёнки защищают лишь от мелких царапин и не защищают смартфон при падении. Пленка может цепляться за предметы, а под покрытие будет забиваться пыль. Так, для таких моделей, как Samsung Galaxy S21 Ultra или Galaxy S22 помимо пленки нужно ещё приобретать противоударный чехол.

Простое защитное стекло трескается при ударе о твердую поверхность и не гарантирует, что экран не разобьётся. На модели типа Honor 30 Pro, Samsung Galaxy S20, S21, S22 и другие серии, Xiaomi Mi 10S, Huawei Nova 9 подойдут стекла с показателем 2.5 D или с 3D-эффектом.

Для смартфонов с изогнутым экраном также разработана специальная сверхпрочная бронепленка, которая увеличивает оригинальную прочность экрана в 10-12 раз. Также она не влияет на чувствительность сенсора, Touch ID и Face ID. Изображение остаётся таким же ярким и контрастным. Защитная бронепленка X-ONE способна эффективно поглощать и рассеивать удары острыми и тупыми предметами, но для 100% защиты рекомендуется использовать бронеплёнку с противоударными чехлами X-ONE.

Они сохранят внешний вид смартфона, а также внутренние платы и шлейфы за счёт уникальный защитных свойств. Однако, большинство пользователей привыкли видеть противоударные чехлы громоздкими. Не готовые пожертвовать оригинальной красотой смартфона пользователи обтягивают свои гаджеты текстурными плёнками. Однако при падении такие пленки защищают смартфон лишь от царапин, но не от повреждений.

Противоударные чехлы X-ONE отличаются тем, что они не громоздкие, не портят оригинальную красоту смартфона, а наоборот подчеркивают её за счет кристальной прозрачности. А за счет уникальных разработанных технологий защиты, противоударные чехлы X-ONE защищают внешний вид смартфона, а также внутренние платы и шлейфы при падении с высоты до 3-х метров.

Самая прочная плёнка на телефон

В надежности бронеплёнки лично убедился техноблогер Wylsacom. На видео блогер забивает гвоздь экраном iPhone 13 Pro в бронеплёнке X-ONE, а затем бросает смартфон с высоты человеческого роста на асфальт. При этом экран смартфона остаётся цел.

X-ONE предлагает уникальную броню смартфона, для популярных моделей Honor, Samsung, Huawei, Xiaomi и Apple. Подробнее ознакомиться с ассортиментом можно на официальном сайте производителя.

Защитные плёнки и стёкла

Компания является эксклюзивным представителем бренда X-ONE в России и СНГ. Магазины открыты в более чем 60 странах мира. В России и СНГ мобильные аксессуары бренда успешно продаются в более чем 40 филиалах, в которых ежедневно проводятся демонстрации защитных свойств продукции, поэтому каждый посетитель перед покупкой может лично в этом убедиться.