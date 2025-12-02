Чем отличается глобальная версия OnePlus 15 от китайской и какую лучше покупать в России

Иван Герасимов

Если вы более-менее следите за выходом смартфонов, то прекрасно знаете, что китайские версии выходят раньше глобальных. Причина проста: производитель сначала насыщает внутренний рынок, а уже потом отправляет устройства «на экспорт». Однако, глобальные версии смартфонов существенно отличаются от китайских, почти всегда их делают хуже в виду местного законодательства. Предлагаем изучить, чем OnePlus 15 Global отличается от China-версии.

Чем отличается глобальная версия OnePlus 15 от китайской и какую лучше покупать в России. Смотрим на отличия глобалки OnePlus 15 и китайской версии. Фото: gizmochina.com. Фото.

Смотрим на отличия глобалки OnePlus 15 и китайской версии. Фото: gizmochina.com

Что входит в комплект OnePlus 15

Размер коробки OnePlus 15 — первое важное отличие. В китайской версии есть чехол, адаптер на 120 Вт и кабель. Глобальная комплектация смартфона традиционно максимально бедная: здесь только кабель и макулатура. Увы, все остальное придется докупать отдельно.

Что входит в комплект OnePlus 15. Коробка с китайским OnePlus 15 содержит больше аксессуаров. Фото: gizmochina.com. Фото.

Коробка с китайским OnePlus 15 содержит больше аксессуаров. Фото: gizmochina.com

Обычно зарядку убирают из моделей для Европы и Северной Америки, так как в этих регионах строгое экологическое законодательство. Другого объяснения, почему в глобальной версии OnePlus 15 нет зарядки, не существует.

Какая прошивка в смартфонах OnePlus

Самое очевидное различие версий OnePlus 15 заключается в прошивках: китайская работает на OxygenOS, а глобалка — на ColorOS. Те, кто знаком с OnePlus, знают, что две операционки практически идентичны. Есть небольшие отличия в интерфейсе, но вряд ли они как-то повлияют на опыт использования.

Какая прошивка в смартфонах OnePlus. Китайская и глобальная версия почти не отличаются в плане прошивки. Фото: gizmochina.com. Фото.

Китайская и глобальная версия почти не отличаются в плане прошивки. Фото: gizmochina.com

Но в глобальной версии не работают функции ИИ для Китая, поэтому по умолчанию будет доступен Gemini или Гугл Ассистент. В то же время, нейросеть от Google можно установить на смартфон для Китая, но запустить ее так же быстро не выйдет.

Почему китайские смартфоны плохо ловят сеть

Еще одна причина обращать внимание на отличия китайской версии OnePlus от глобальной — это поддерживаемые сотовые диапазоны. Обычно у глобалок есть все LTE-бэнды, тогда как у китайских нет поддержи некоторых. Это не значит, что у вас постоянно пропадать сеть на телефоне, но за городом или в дороге, где покрытие оператора хуже, сигнал может пропадать.

Почему китайские смартфоны плохо ловят сеть. У китайской версии может не быть некоторых LTE-бэндов, что повлияет на качество сигнала. Фото: gizmochina.com. Фото.

У китайской версии может не быть некоторых LTE-бэндов, что повлияет на качество сигнала. Фото: gizmochina.com

Также у китайских версий OnePlus 15 нет eSIM, тогда как у модели для остальных регионов она присутствует во всех модификациях. Обязательно берите во внимание этот вопрос перед покупкой.

Гарантия на OnePlus 15 в России

Гарантия на китайские версии OnePlus 15 в России не действует — придется отправлять смартфон обратно для ремонта. Или же самостоятельно оплачивать его в мастерской. Глобальную версию смартфона можно смело брать, не боясь за гарантийное обслуживание. А вот цикл обновлений OnePlus 15 для Китая и остальных регионов почти одинаковый — и те, и другие смартфоны получат 4 крупных обновления ПО. В то же время, для глобалки патчи безопасности будут выходит 6 лет, тогда как для китайской версии — только 5 лет.

Гарантия на OnePlus 15 в России. Характеристики китайских версий и глобальных идентичны. Фото: gizmochina.com. Фото.

Характеристики китайских версий и глобальных идентичны. Фото: gizmochina.com

Несмотря на некоторые нюансы, китайская версия OnePlus 15 (да и любого смартфона) стоит дешевле глобальной. Многих не смущает наличие ограничений, а кто-то даже готов избавиться от них посредством смены прошивки. Благо, что смартфон не имеет ограничений на разблокировку загрузчика по сравнению с другими брендами. Тем не менее, мы рекомендуем брать только глобальные версии смартфонов, чтобы случайно не столкнуться с различными нюансами.

OnePlus 15 Global

