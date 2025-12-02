Чем отличается глобальная версия OnePlus 15 от китайской и какую лучше покупать в России

Если вы более-менее следите за выходом смартфонов, то прекрасно знаете, что китайские версии выходят раньше глобальных. Причина проста: производитель сначала насыщает внутренний рынок, а уже потом отправляет устройства «на экспорт». Однако, глобальные версии смартфонов существенно отличаются от китайских, почти всегда их делают хуже в виду местного законодательства. Предлагаем изучить, чем OnePlus 15 Global отличается от China-версии.

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМ: ТЕБЯ ЖДУТ ОТЛИЧНЫЕ ТОВАРЫ ПО СУПЕРЦЕНЕ

Что входит в комплект OnePlus 15

Размер коробки OnePlus 15 — первое важное отличие. В китайской версии есть чехол, адаптер на 120 Вт и кабель. Глобальная комплектация смартфона традиционно максимально бедная: здесь только кабель и макулатура. Увы, все остальное придется докупать отдельно.

Обычно зарядку убирают из моделей для Европы и Северной Америки, так как в этих регионах строгое экологическое законодательство. Другого объяснения, почему в глобальной версии OnePlus 15 нет зарядки, не существует.

Какая прошивка в смартфонах OnePlus

Самое очевидное различие версий OnePlus 15 заключается в прошивках: китайская работает на OxygenOS, а глобалка — на ColorOS. Те, кто знаком с OnePlus, знают, что две операционки практически идентичны. Есть небольшие отличия в интерфейсе, но вряд ли они как-то повлияют на опыт использования.

Но в глобальной версии не работают функции ИИ для Китая, поэтому по умолчанию будет доступен Gemini или Гугл Ассистент. В то же время, нейросеть от Google можно установить на смартфон для Китая, но запустить ее так же быстро не выйдет.

Как мошенники взламывают тысячи смартфонов через приложение для NFC и что делать пользователям Android

Почему китайские смартфоны плохо ловят сеть

Еще одна причина обращать внимание на отличия китайской версии OnePlus от глобальной — это поддерживаемые сотовые диапазоны. Обычно у глобалок есть все LTE-бэнды, тогда как у китайских нет поддержи некоторых. Это не значит, что у вас постоянно пропадать сеть на телефоне, но за городом или в дороге, где покрытие оператора хуже, сигнал может пропадать.

Также у китайских версий OnePlus 15 нет eSIM, тогда как у модели для остальных регионов она присутствует во всех модификациях. Обязательно берите во внимание этот вопрос перед покупкой.

Гарантия на OnePlus 15 в России

Гарантия на китайские версии OnePlus 15 в России не действует — придется отправлять смартфон обратно для ремонта. Или же самостоятельно оплачивать его в мастерской. Глобальную версию смартфона можно смело брать, не боясь за гарантийное обслуживание. А вот цикл обновлений OnePlus 15 для Китая и остальных регионов почти одинаковый — и те, и другие смартфоны получат 4 крупных обновления ПО. В то же время, для глобалки патчи безопасности будут выходит 6 лет, тогда как для китайской версии — только 5 лет.

Несмотря на некоторые нюансы, китайская версия OnePlus 15 (да и любого смартфона) стоит дешевле глобальной. Многих не смущает наличие ограничений, а кто-то даже готов избавиться от них посредством смены прошивки. Благо, что смартфон не имеет ограничений на разблокировку загрузчика по сравнению с другими брендами. Тем не менее, мы рекомендуем брать только глобальные версии смартфонов, чтобы случайно не столкнуться с различными нюансами.

OnePlus 15 Global