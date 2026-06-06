Лето 2026 года подарит болельщикам то, чего ждут целых четыре года, — стартует чемпионат мира по футболу. И турнир обещает быть ни на что не похожим: хозяев сразу трое, сборных стало в полтора раза больше, а на поле выйдут лучшие футболисты со всей планеты. Ниже разобрались, когда открытие, какие команды сыграют, во сколько идут матчи и как смотреть ЧМ из России. А пока ждёте первого свистка, можете присмотреть себе приложения для просмотра контента на Android, чтобы вечера не пустовали.
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Когда и где пройдёт чемпионат мира 2026
Чемпионат мира по футболу 2026 растянется почти на полтора месяца — с 11 июня по 19 июля. Главная особенность в том, что впервые турнир делят между собой сразу три страны: основная нагрузка ляжет на США (11 городов), ещё несколько матчей примут Мексика (три города) и Канада (два). Всего задействуют 16 арен.
Начнется ЧМ в Мехико: 11 июня на историческом стадионе «Ацтека» сыграет сборная Мексики. Эта арена войдёт в историю как первая, принимавшая матчи трёх разных чемпионатов мира. Для удобства собрали для вас матчи ЧМ до 14 июня включительно.
11 июня (четверг)
- 22:00 — Мексика-ЮАР
12 июня (пятница)
- 05:00 — Корея-Чехия
- 22:00 — Канада-Босния и Герцеговина
13 июня (суббота)
- 04:00 — США-Парагвай
- 22:00 — Катар-Швейцария
14 июня (воскресенье)
- 01:00 — Бразилия-Марокко
- 04:00 — Гаити-Шотландия
- 07:00 — Австралия-Турция
- 20:00 — Германия-Кюрасао
- 23:00 — Нидерланды-Япония
Финал ЧМ пройдет 19 июля на «Метлайф Стэдиум» под Нью-Йорком, который вмещает свыше 82 тысяч зрителей. В перерыве финала будет большое музыкальное шоу — почти как на Супербоуле. Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где можно узнать много нового!
Сколько команд сыграет на ЧМ-2026
Турнир заметно разросся. Если раньше за кубок боролись 32 сборные, то теперь на Чемпионате мира сыграют 48 команд, а число матчей выросло до 104. Из-за этого в сетке появился новый этап — 1/16 финала, которого прежде не было. Хватает и новичков: например, крошечный Кюрасао стал самой маленькой страной, когда-либо доходившей до финальной стадии.
Список фаворитов ЧМ привычный — Испания, Франция, Англия, Бразилия, Аргентина, Германия, Португалия. А вот Италии на ЧМ не будет, ровно как и других топовых команд. Например, Чили, Венгрии, Дании и Сербии. Тем не менее, у отечественного зрителя будет огромный выбор.
Во сколько матчи ЧМ-2026 по московскому времени
Тут есть нюанс, к которому стоит подготовиться заранее, — разница во времени. Северная Америка живёт с заметным отставанием от Москвы, поэтому матчи ЧМ-2026 покажут вечером и ночью: самые ранние около 20:00–22:00 мск, а игры на западном побережье — далеко за полночь, ориентировочно с 04:00 до 06:00. Тот же стартовый матч в Мехико придётся примерно на 22:00 по Москве.
Почему расписание ЧМ такое неудобное? Игры распределили по множеству часовых поясов трёх стран, а часть встреч поставили на дневное местное время. Логика простая: дневные слоты удобнее для телевидения по всему миру и собирают больше зрителей. Минус для самих хозяев — летняя жара, из-за которой дневные матчи уже успели поругать. Россиянам же придётся подстроить режим сна под самые интересные игры. Ознакомиться с расписанием можно на сайте Матч ТВ.
Где смотреть ЧМ-2026 в России
Хорошая новость для болельщиков: смотреть ЧМ по футболу в России можно без вложений. Права на все 104 матча достались телеканалу «Матч ТВ» — часть встреч покажет основной канал, остальные разойдутся по тематическим («Матч! Футбол» и другим).
Нет телевизора под рукой — не беда. Прямые эфиры будут доступны на сайте matchtv.ru и в фирменном приложении канала, причём без подписки и регистрации. Само приложение ставится на смартфон, Смарт ТВ или приставку из RuStore — в Гугл Плей приложения нет из-за санкций как и МАКС. Если нужного приложения вдруг не оказалось в вашем сторе, держите отдельный гайд, как установить его, когда оно недоступно в стране.
При этом «Матч ТВ» — не единственный вариант. Игры будут идти и в ретрансляции на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko, а также на сайтах и в приложениях крупных букмекеров (например, Winline), у которых есть право на ретрансляцию матчей. Правда, у букмекеров доступ обычно открывается после регистрации. Словом, способов смотреть ЧМ хватает — выбирайте удобный. Можно даже на новом OnePlus 15R — он сейчас как раз подешевел!
За кого болеть на ЧМ-2026
Раз сборной России на турнире нет, придется выбрать, за кем следить на Чемпионате мира 2026. Очевидно, многие будут болеть за Испанию: как-никак, действующий чемпион Европы и первая команда рейтинга ФИФА. Она играет в техничный комбинационный футбол и считается главным фаворитом, поэтому есть шанс отметить победу.
Вот еще несколько вариантов — от очевидных грандов до тех, за кем интересно следить чисто из интереса:
- Франция — финалист прошлого мундиаля с, пожалуй, самой звёздной атакой во главе с Килианом Мбаппе. Способна пройти кого угодно.
- Аргентина — действующий чемпион мира. За команду играет Лионель Месси, для которого этот турнир, скорее всего, последний.
- Португалия — Криштиану Роналду едет за единственным крупным трофеем, которого ему не хватает. Тоже прощальный чемпионат для легенды, но это не точно.
- Норвегия — наконец пробилась на большой турнир, а в составе Эрлинг Холанд, один из самых результативных нападающих планеты. Идеальная тёмная лошадка.
- Марокко — полуфиналисты прошлого ЧМ, доказавшие, что африканские сборные умеют грызть фаворитов. За них приятно болеть против грандов.
- Кюрасао — самая маленькая страна в истории мундиалей. Чистая сказка: следить за ней стоит хотя бы ради сюжета.
А еще можно притопить за сборную Боснии и Герцеговины: скромная команда впервые пробилась в финальную часть турнира, обыграв Италию в стыковых матчах. А для их опытного 40-летнего капитана Эдина Джеко ЧМ еще и станет главной вехой в карьере! Разумеется, такой событие лучше смотреть в Full HD, поэтому вот вам отменная приставка с Android TV.
Кто победит на ЧМ-2026: прогнозы букмекеров
А теперь к главному вопросу любого турнира — кто победит на ЧМ-2026. Своя интрига тут есть всегда, но если коротко: прогнозы букмекеров отдают первые строчки европейским грандам. Вот какие примерные коэффициенты на итоговую победу дают конторы на начало июня.
|Сборная
|Коэффициент на победу
|Испания
|5.50
|Франция
|5.80
|Англия
|7.50
|Бразилия
|8.50
|Аргентина
|10.00
|Португалия
|10.50
|Германия
|14.00
|Нидерланды
|18.00
|Бельгия
|26.00
|34.00
Коэффициенты усреднённые и быстро меняются по мере приближения турнира, так что воспринимайте их как ориентир, а не как стопроцентный прогноз. А за кем будете следить вы? Делитесь в нашем Телеграм-чате и зовите смотреть мундиаль вместе!