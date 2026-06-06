Лето 2026 года подарит болельщикам то, чего ждут целых четыре года, — стартует чемпионат мира по футболу. И турнир обещает быть ни на что не похожим: хозяев сразу трое, сборных стало в полтора раза больше, а на поле выйдут лучшие футболисты со всей планеты. Ниже разобрались, когда открытие, какие команды сыграют, во сколько идут матчи и как смотреть ЧМ из России. А пока ждёте первого свистка, можете присмотреть себе приложения для просмотра контента на Android, чтобы вечера не пустовали.

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Когда и где пройдёт чемпионат мира 2026

Чемпионат мира по футболу 2026 растянется почти на полтора месяца — с 11 июня по 19 июля. Главная особенность в том, что впервые турнир делят между собой сразу три страны: основная нагрузка ляжет на США (11 городов), ещё несколько матчей примут Мексика (три города) и Канада (два). Всего задействуют 16 арен.

Начнется ЧМ в Мехико: 11 июня на историческом стадионе «Ацтека» сыграет сборная Мексики. Эта арена войдёт в историю как первая, принимавшая матчи трёх разных чемпионатов мира. Для удобства собрали для вас матчи ЧМ до 14 июня включительно.

11 июня (четверг)

22:00 — Мексика-ЮАР

12 июня (пятница)

05:00 — Корея-Чехия

22:00 — Канада-Босния и Герцеговина

13 июня (суббота)

04:00 — США-Парагвай

22:00 — Катар-Швейцария

14 июня (воскресенье)

01:00 — Бразилия-Марокко

04:00 — Гаити-Шотландия

07:00 — Австралия-Турция

20:00 — Германия-Кюрасао

23:00 — Нидерланды-Япония

Финал ЧМ пройдет 19 июля на «Метлайф Стэдиум» под Нью-Йорком, который вмещает свыше 82 тысяч зрителей. В перерыве финала будет большое музыкальное шоу — почти как на Супербоуле. Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где можно узнать много нового!

Сколько команд сыграет на ЧМ-2026

Турнир заметно разросся. Если раньше за кубок боролись 32 сборные, то теперь на Чемпионате мира сыграют 48 команд, а число матчей выросло до 104. Из-за этого в сетке появился новый этап — 1/16 финала, которого прежде не было. Хватает и новичков: например, крошечный Кюрасао стал самой маленькой страной, когда-либо доходившей до финальной стадии.

Список фаворитов ЧМ привычный — Испания, Франция, Англия, Бразилия, Аргентина, Германия, Португалия. А вот Италии на ЧМ не будет, ровно как и других топовых команд. Например, Чили, Венгрии, Дании и Сербии. Тем не менее, у отечественного зрителя будет огромный выбор.

Во сколько матчи ЧМ-2026 по московскому времени

Тут есть нюанс, к которому стоит подготовиться заранее, — разница во времени. Северная Америка живёт с заметным отставанием от Москвы, поэтому матчи ЧМ-2026 покажут вечером и ночью: самые ранние около 20:00–22:00 мск, а игры на западном побережье — далеко за полночь, ориентировочно с 04:00 до 06:00. Тот же стартовый матч в Мехико придётся примерно на 22:00 по Москве.

Почему расписание ЧМ такое неудобное? Игры распределили по множеству часовых поясов трёх стран, а часть встреч поставили на дневное местное время. Логика простая: дневные слоты удобнее для телевидения по всему миру и собирают больше зрителей. Минус для самих хозяев — летняя жара, из-за которой дневные матчи уже успели поругать. Россиянам же придётся подстроить режим сна под самые интересные игры. Ознакомиться с расписанием можно на сайте Матч ТВ.

Расписание матчей

Где смотреть ЧМ-2026 в России

Хорошая новость для болельщиков: смотреть ЧМ по футболу в России можно без вложений. Права на все 104 матча достались телеканалу «Матч ТВ» — часть встреч покажет основной канал, остальные разойдутся по тематическим («Матч! Футбол» и другим).

Нет телевизора под рукой — не беда. Прямые эфиры будут доступны на сайте matchtv.ru и в фирменном приложении канала, причём без подписки и регистрации. Само приложение ставится на смартфон, Смарт ТВ или приставку из RuStore — в Гугл Плей приложения нет из-за санкций как и МАКС. Если нужного приложения вдруг не оказалось в вашем сторе, держите отдельный гайд, как установить его, когда оно недоступно в стране.

При этом «Матч ТВ» — не единственный вариант. Игры будут идти и в ретрансляции на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko, а также на сайтах и в приложениях крупных букмекеров (например, Winline), у которых есть право на ретрансляцию матчей. Правда, у букмекеров доступ обычно открывается после регистрации. Словом, способов смотреть ЧМ хватает — выбирайте удобный. Можно даже на новом OnePlus 15R — он сейчас как раз подешевел!

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За кого болеть на ЧМ-2026

Раз сборной России на турнире нет, придется выбрать, за кем следить на Чемпионате мира 2026. Очевидно, многие будут болеть за Испанию: как-никак, действующий чемпион Европы и первая команда рейтинга ФИФА. Она играет в техничный комбинационный футбол и считается главным фаворитом, поэтому есть шанс отметить победу.

Вот еще несколько вариантов — от очевидных грандов до тех, за кем интересно следить чисто из интереса:

Франция — финалист прошлого мундиаля с, пожалуй, самой звёздной атакой во главе с Килианом Мбаппе. Способна пройти кого угодно.

— финалист прошлого мундиаля с, пожалуй, самой звёздной атакой во главе с Килианом Мбаппе. Способна пройти кого угодно. Аргентина — действующий чемпион мира. За команду играет Лионель Месси, для которого этот турнир, скорее всего, последний.

— действующий чемпион мира. За команду играет Лионель Месси, для которого этот турнир, скорее всего, последний. Португалия — Криштиану Роналду едет за единственным крупным трофеем, которого ему не хватает. Тоже прощальный чемпионат для легенды, но это не точно.

— Криштиану Роналду едет за единственным крупным трофеем, которого ему не хватает. Тоже прощальный чемпионат для легенды, но это не точно. Норвегия — наконец пробилась на большой турнир, а в составе Эрлинг Холанд, один из самых результативных нападающих планеты. Идеальная тёмная лошадка.

— наконец пробилась на большой турнир, а в составе Эрлинг Холанд, один из самых результативных нападающих планеты. Идеальная тёмная лошадка. Марокко — полуфиналисты прошлого ЧМ, доказавшие, что африканские сборные умеют грызть фаворитов. За них приятно болеть против грандов.

— полуфиналисты прошлого ЧМ, доказавшие, что африканские сборные умеют грызть фаворитов. За них приятно болеть против грандов. Кюрасао — самая маленькая страна в истории мундиалей. Чистая сказка: следить за ней стоит хотя бы ради сюжета.

А еще можно притопить за сборную Боснии и Герцеговины: скромная команда впервые пробилась в финальную часть турнира, обыграв Италию в стыковых матчах. А для их опытного 40-летнего капитана Эдина Джеко ЧМ еще и станет главной вехой в карьере! Разумеется, такой событие лучше смотреть в Full HD, поэтому вот вам отменная приставка с Android TV.

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Кто победит на ЧМ-2026: прогнозы букмекеров

А теперь к главному вопросу любого турнира — кто победит на ЧМ-2026. Своя интрига тут есть всегда, но если коротко: прогнозы букмекеров отдают первые строчки европейским грандам. Вот какие примерные коэффициенты на итоговую победу дают конторы на начало июня.

Сборная Коэффициент на победу Испания 5.50 Франция 5.80 Англия 7.50 Бразилия 8.50 Аргентина 10.00 Португалия 10.50 Германия 14.00 Нидерланды 18.00 Бельгия 26.00 Норвегия 34.00

Коэффициенты усреднённые и быстро меняются по мере приближения турнира, так что воспринимайте их как ориентир, а не как стопроцентный прогноз. А за кем будете следить вы? Делитесь в нашем Телеграм-чате и зовите смотреть мундиаль вместе!