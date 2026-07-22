16 июля MAX убрали из Google Play вместе с ВКонтакте и Одноклассниками, а ставить и обновлять приложение теперь предлагают через RuStore. У многих сразу возник вопрос: а это точно тот же самый MAX или какая-то урезанная версия? Разбираемся, что реально меняется, если качать мессенджер не из Google Play, а из российского магазина. Если пропустили саму новость, почитайте, что будет с мессенджером на Android после удаления.

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MAX из RuStore — чем отличается от MAX из Google Play

Сначала о том, почему так вышло: Google убрал из своего магазина целую пачку приложений VK, и MAX попал под ту же волну на фоне санкционных ограничений. Но касается это только магазина. Сам мессенджер продолжает работать, и главное для нас сейчас: это ровно тот же MAX для Андроид, что раздавался в Google Play.

Одинаковый значок, одинаковый интерфейс, один и тот же разработчик, холдинг VK. Более того, это буквально одна и та же сборка: номер версии в сведениях о приложении совпадает с тем, что был в Google Play. RuStore не пересобирает мессенджер по-своему и ничего из него не вырезает, а просто раздаёт тот же установочный файл из другого магазина.

Отличается ли MAX из RuStore по функциям

Короткий ответ: нет. Функции MAX из RuStore ровно те же, никакой урезанной версии. На месте всё, чем вы пользуетесь каждый день:

Чаты, звонки и видеозвонки;

Каналы и боты;

Оплата по QR-коду;

Доступ к госсервисам.

Ничего не пропадает и не блокируется из-за того, что вы поставили МАКС из RuStore, а не из Google Play. Работают и свежие возможности мессенджера: например, недавно в приложении появились Истории, и в версии из RuStore они на месте так же, как везде. Push-уведомления тоже приходят штатно: они идут через сервисы Google и собственные каналы производителей, и способ установки на их доставку не влияет. Визуально и по возможностям вы не заметите разницы вообще.

Нужно ли удалять старую версию MAX

Ещё один частый страх: придётся ли удалять MAX из Google Play, чтобы поставить его из RuStore. В большинстве случаев нет: RuStore распознаёт уже установленный MAX и просто обновляет его до своей версии поверх, без потери переписки и настроек.

Раз уж зашла речь: поставить сразу два разных MAX, отдельно из Google Play и отдельно из RuStore, не выйдет. Для Android это одно и то же приложение с одним идентификатором, так что второй копией оно не встанет: версия из RuStore просто заменит собой ту, что стояла из Google Play.

Двух одинаковых мессенджеров на экране не появится, и это нормально. Ну, только если вы не захотите его скопировать для ведения второго аккаунта. Если же по какой-то причине установка поверх не идёт, можно удалить приложение и поставить заново, но к этому прибегать приходится редко. Перед переустановкой убедитесь, что помните номер телефона и данные для входа: после установки достаточно снова авторизоваться, и переписка подтянётся.

Как обновить MAX через RuStore, если стоит версия из Google Play

А вот здесь кроется главный практический нюанс. Приложение МАКС, установленное из Google Play, само обновляться больше не будет: новых версий там просто нет. Чтобы снова получать апдейты, MAX нужно переустановить из RuStore. Сделать это просто:

Откройте RuStore на смартфоне. В поиске введите MAX. Нажмите «Установить» и дождитесь загрузки.

Дальше обновления MAX начнут приходить автоматически уже через RuStore, и вручную ничего трогать не придётся. По сути вы один раз скачиваете версию из RuStore, а система дальше сама подхватывает новые сборки. Тем, кто не хочет ждать магазин, официальную сборку можно взять напрямую с сайта max.ru: там лежит прямая ссылка на APK. Главное, не тянуть установочный файл со сторонних агрегаторов, где легко нарваться на подделку.

На смартфонах HUAWEI история чуть отличается: там приложение МАКС качается через AppGallery, и для российских аккаунтов оно осталось на месте. Мы подробно разбирали это в материале про удаление MAX из AppGallery.

Что будет, если скачать MAX из RuStore

Так стоит ли переживать? Нет. У вас на руках то же самое приложение с теми же функциями и той же сборкой, меняется только магазин, из которого оно приезжает. Единственное, что реально можно ощутить: обновления МАКС через RuStore иногда доезжают чуть дольше, потому что у RuStore и Google Play разные подходы к выкладке новых версий. Зато апдейты MAX в RuStore нередко выходят чаще, так что по итогу вы скорее выигрываете, чем теряете.

Многие вообще не выбирают между мессенджерами и держат несколько сразу. Если это ваш случай, посмотрите, что будет, если пользоваться MAX и Telegram на одном телефоне. Обсудить установку и задать вопросы можно в нашем чате: залетайте в чат AndroidInsider.ru в MAX.