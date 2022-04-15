Что будет отличать смартфоны будущего друг от друга

Примерно неделю назад у нас появилась одна интересная новость, которая говорила нам, что Oppo собирается выпустить собственный процессор. Так делает несколько других производителей, и такое поведение постепенно превращается в настоящий тренд нашего времени. Вот только выпустить сразу хороший чипсет сложно — слишком уж он многосоставный и технологичный. Но сама тенденция перехода на собственные процессоры кажется интересной, ведь это уже не разовые случаи. Если у Oppo получится, то за ней, скорее всего, пойдет OnePlus, а там и Xiaomi с Honor могут подтянуться.

Смартфоны с собственными процессорами

Вместо того, чтобы покупать определенные чипы в готовом виде, производители уже сейчас предлагают свои решения. Например, Apple разрабатывает собственный кремний и поручает его сборку TSMC. Вместо использования, скажем, чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 или MediaTek Dimensity 9000, Apple разрабатывает их своими силами. Samsung делает то же самое, за исключением того, что она не только разрабатывает чипы Exynos, но и производит их.

До прошлого года Google покупала у Qualcomm готовые чипы для своих телефонов Pixel. Но, начиная с серии Pixel 6, компания добавила свои собственные разработки в чипсет — получилось что-то очень близкое к Samsung Exynos. Это позволяет компании более полно использоваться возможности железа и предлагать новые функции.

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Процессор Oppo

На прошлой неделе появилась информация о том, что Oppo работает над чипсетом для своих смартфонов 2023 года. Они будут производиться силами TSMC с использованием 6-нм технологического процесса. На сегодняшний день это уже не самая новая технология, ведь ведущие производители предлагают 4 нм. Но для начала и для моделей среднего класса даже в следующем году это будет хороший выбор.

Oppo уже разработала собственный процессор сигналов изображения, NPU и специальную архитектуру памяти, которую назвала MariSilicon X. Чип обрабатывает алгоритм шумоподавления Oppo в 20 раз быстрее, используя при этом половину мощности смартфона на базе Snapdragon 888.

По данным китайского ITHome (через wccftech), дочерняя компания Oppo по разработке интегральных схем — Shanghai Zheku — активно участвует в процессе создания новинок. Наличие отдельного подразделения говорит о серьезности намерений компании.

Oppo уже заглядывает в 2024 год, когда планирует разработать более мощный и энергоэффективный чип. Он так же будет производиться на заводах TSMC с использованием 4-нм техпроцесса. Этот чипсет также будет интегрирован с модемом 5G. Пока не ясно, будет ли Oppo использовать модемы, разработанные сторонними производителями, вроде Qualcomm и Samsung, или будет разрабатывать модем самостоятельно.

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Уникальные телефоны

Скорее всего, производство чипов в следующем году станет проверкой для Oppo, чтобы понять, должна ли она продолжать работать в этом направлении. Если у нее все получится, за ней точно последуют и другие игроки, вроде Xiaomi и Honor.

Интересно так же то, что, скорее всего, подобный чип получат и телефоны OnePlus. С недавнего времени обе эти компании, находящиеся под крылом холдинга BBK, стали слишком тесно интегрироваться друг в друга. Если получится, оба производителя смогут отказаться от готового Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Когда-то Huawei была еще одной компанией, которая разрабатывала собственные чипы через свое подразделение HiSilicon. Но в 2020 году Министерство торговли США изменило свои правила экспорта, чтобы китайскому производителю было крайне сложно получать передовые чипы для своих устройств, даже те, которые разрабатывались компанией самостоятельно.

В соответствии с изменением правил любой литейный завод, использующий американские технологии для создания передовых чипов, не может поставлять свою продукцию Huawei. Вместо этого американская Qualcomm получила разрешение на предоставление китайской компании ограниченного количества чипсетов без поддержки 5G. Это позволило хоть в каком-то виде спасти смартфонный бизнес компании.

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Производит ли Huawei свои процессоры

В течение какого-то времени Huawei могла пользоваться своими запасами процессоров Kirin 9000, которые успела произвести до вступления запрета в силу. По слухам, небольшой запас этих чипсетов еще остался и будет использоваться в топовых моделях, вроде Huawei Mate X3, но основные модели уже переведены на Snapdragon 888 4G. Например, серия Huawei P50.

В те времена, когда Huawei разрешалось использовать собственные чипы Kirin для высокопроизводительных телефонов компании, производитель был вторым по величине клиентом TSMC после Apple. Похоже, доминирование готовых процессоров Qualcomm во флагманах постепенно будет все больше ставиться по сомнение, а компании будут делать собственные разработки, и это хорошо, так как это станет еще одним элементом конкуренции, а устройства не будут такими одинаковыми.