Что делать, если отстает звук в блютуз-наушниках

Bluetooth-наушники имеют определенные особенности, которые делают их хуже по сравнению с проводными. Одна из них — это отставание звука при передаче аудиоданных, с которым на данный момент ничего нельзя сделать. Задержка звука в наушниках может быть разной: все зависит от аудиокодека и версии Bluetooth, поэтому иногда она вовсе не ощущается. Правда, зачастую задержка является единственной причиной, по которой пользователи отказываются от беспроводной гарнитуры в пользу проводной. Несмотря на это, отставание звука от изображения можно сократить простыми способами. Разберемся, из-за чего возникает задержка звука в блютуз-наушниках и как ее сократить.

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Почему отстает звук в нашуниках

Отставание звука — скорее, фича, а не баг, причем вынужденная. Она возникает из-за того, что аудиоданным, передаваемым со смартфона или ноутбука, необходимо некоторое время для распознавания. Продолжительность задержки для преобразования в аудиосигнал измеряется в миллисекундах — в Bluetooth-наушниках она составляет около 30 мс, а в проводных — 5-10. Одной из главных причин отставания звука является аудиокодек — программа для преобразования звука, которая его сжимает, кодирует и декодирует. Из-за некоторых кодеков возникает большая задержка звука, поэтому пока его не изменят, звук в наушниках будет отставать.

Помимо кодека задержка звука в наушниках возникает и по другим причинам.

Помеха между телефоном и наушниками или плохой сигнал Bluetooth.

На смартфоне установлены сторонние приложения для настройки эквалайзера или улучшения звука. Их лучше отключить.

Старая версия Bluetooth: лучше всего, если это Bluetooth 5.0 и выше. Для идеальной работы рекомендуется, чтобы версия модуля совпадала и в смартфоне, и в наушниках.

Задержка звука возникает из-за подключения дополнительных устройств: например, Wi-Fi, клавиатур или смарт-часов.

Звук отстает из-за перегрева процессора смартфона или планшета.

А еще в этом виноваты дешевые блютуз-наушники: к их выбору стоит относиться внимательно, иначе начинка вас разочарует, а звук будет подвисать из-за некачественных комплектующих.

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Как убрать задержку в блютуз наушниках

Чтобы задержка была менее заметной, можно попробовать сократить ее программно. Для этого вы можете попробовать сменить один кодек на другой.

Проверьте, какой кодек используют ваши наушники: в настройках подключения он будет отображаться рядом с вашим аксессуаром.

Проверьте, поддерживают ли ваши наушники более современные кодеки, например, aptX или LDAC.

После этого активируйте режим разработчика и смените его в настройках.

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Современные наушники имеют отдельные приложения для настройки, поэтому сменить кодек можно прямо там без использования режима разработчика. Внимательно изучите инструкцию к ним и попробуйте настроить параметры вручную. Если вдруг проблема не исчезла, попробуйте сделать следующее:

Подключите наушники к другому устройству и проверьте, осталась ли задержка звука. Если проблемы нет, то все дело в смартфоне, если осталась — в наушниках.

Включите в подключениях опцию «Видимый для всех».

Попробуйте оставить в настройках гарнитуры «Только аудио», чтобы звонки не перенаправлялись на нее.

Если все настроили правильно, но видимого эффекта нет, попробуйте перезагрузить смартфон и закрыть лишние приложения.

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Чем отличаются версии Bluetooth

В своих статьях мы всегда рекомендуем проверять версию Bluetooth-модуля. Желательно, чтобы в устройстве была установлена версия не ниже 5.0. Вот, почему это так важно.

Предыдущие версии (Bluetooth 4.0 и 4.2) вышли в 2010-2014 годах, но вы можете заметить, что такие устройства синхронизируются крайне медленно. Более современные модули подключаются в разы быстрее.

Более новые версии Bluetooth позволяют точнее определять геолокацию.

Bluetooth 5.0 и выше позволяет подключить одни наушники к нескольким устройствам , а процесс переключения автоматический. Кроме того, ранее можно было использовать только одно приложение для передачи данных, а остальные блокировались.

, а процесс переключения автоматический. Кроме того, ранее можно было использовать только одно приложение для передачи данных, а остальные блокировались.

В новых версиях Bluetooth скорость передачи данных и расстояние выросли, а энергозатрты — снижены. Особенно это заметно при сравнении с Bluetooth 4.2.

Не менее важен и кодек LC3 — новый стандарт работы для аудиоустройств. Его особенность заключается в снижении энергопотребления и повышения качества звучания. То есть, качество звучания одного и того же трека с одинаковым битрейтом разительно отличается: например, не слышно треска и «плавания» звука при низком качестве.

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Так что, именно для этого LC3 и был создан, чтобы заменить кодек SBC, которым мы пользуемся долго время. Еще это отличный способ сэкономить заряд батареи, поэтому автономность наушников должна вырасти уже в ближайшее время. Но чтобы прочувствовать его на все 100, необходимо, чтобы и наушники, и смартфон поддерживали Bluetooth 5.2.

Bluetooth-наушники не идеальны: в нашей статье мы разобрали самые серьезные недостатки, которые должны исправить уже в ближайшем будущем.