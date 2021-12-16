Не так давно Apple все же запустила функцию «Цифровое наследство» в обновлении iOS: опция достаточно своеобразная, но вполне логичная. Это наталкивает на мысли о том, а стоит ли передавать своим родственникам свое устройство, как правильно это сделать? Думаю, вы не раз задумывались о том, что происходит со смартфоном человека, который отошел в мир иной. Я и сам иногда прикидываю, что будет с моим смартфоном после смерти: не думайте, что я нагнетаю, просто жизнь — такая штука: никогда не знаешь, где окажешься завтра. Предлагаю немного порассуждать о том, что делать с телефоном умершего человека.

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Что делать с номером умершего

Первое, что волнует, когда после человека остается телефон — что делать с номером умершего? Ведь ему он больше не пригодится, а отвечать на входящие звонки и сообщать грустную весть не очень-то красиво и вряд ли хочется. Конечно, ее можно выбросить или отключить номер совсем, но можно поступить иначе.

Сотовый оператор не может узнать, жив человек или нет: сим-карта является активной, пока с ней продолжают совершать звонки и пополнять счет.

Другое дело, если она не активна от 3 до 6 месяцев (у каждого оператора срок может отличаться), то ее блокируют, а номер выставляется на продажу. В этом случае те, кто не знал о смерти, могут случайно позвонить совершенно другому владельцу.

Если умерший в завещании передал право собственности на свой номер определенному лицу, то оператор обязан его переоформить на этого человека.

Самый простой вариант: заблокировать сим-карту могут родственники, предоставив оператору копию свидетельства о смерти и заявление.

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Аккаунт умершего человека

Любопытно и то, что происходит с аккаунтами умершего человека. Например, один мошенник смог временно заблокировать аккаунт главы Instagram Адама Моссери, заявив о его смерти через функцию «Аккаунт в памятном статусе». При помощи нее пользователи сообщают компании о смерти владельца аккаунта.

В некоторых социальных сетях, например, в «Одноклассниках», страницу можно скрыть или перевести в специальный режим, когда аватарка будет черно-белой с траурной лентой. Еще можно сделать так, чтобы аккаунт был виден только друзьям владельца страницы. Для этого родственники должны написать в поддержку и предоставить свидетельство о смерти. Пресс-служба сообщает, что такой функцией пользуются менее 20% пользователей, остальные же предпочитают оставлять аккаунт на память.

Это говорит о том, что виртуальный мир начинает напоминать реальный: социальные сети — это города, а аккаунты умерших — это некие цифровые кладбища. И с каждым годом таких случаев происходит все больше и больше. К сожалению, наше законодательство никак не регулирует подобные цифровые завещания. Наверное, это и не нужно: в этом помогает пользовательское соглашение у сервисов, которое предусматривает различные сценарии.

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Телефон умершего человека

И самый главный вопрос — как поступить со смартфоном почившего. Можно обратиться к этической стороне вопроса: смартфон — есть смартфон, им можно пользоваться, оставить себе и даже продать Но, думается, что это лучше не афишировать — вряд ли кто-то будет сильно рад такому устройству. Если вы не особо суеверны, то можете избавляться от смартфона сразу после похорон, чтобы личная вещь меньше напоминала об усопшем, а вам жилось чуть легче.

Интереснее всего, а стоит ли разблокировать телефон умершего? В нем содержатся пароли от страниц, важный контент и банковские приложения. Кстати, о собственных средствах лучше позаботиться заранее, написав завещание и указав, кто может унаследовать ваши средства. Если кто-то из близких родственников знает коды от карт покойного, то можно потратить до 100 тысяч рублей, подтвердив нотариально законность расходов. Кроме того, если у членов семьи есть доступ к дебетовой карте через смарт-часы или смартфоны, то нарушения могут быть зафиксированы банком только с обращения близких. Опаснее, когда вы используете кредитку умершего — долг придется отдавать вам.

ТОП-5 смарт-часов, к которым точно стоит присмотреться

Ну и еще важный момент: пытаться разблокировать смартфон умершего, чтобы почитать переписку, посмотреть фото, контакты — личное дело близких, этакая ручная граната. Залезать в чужой телефон в принципе не стоит с этической точки зрения — это личное пространство человека, хоть и отошедшего в мир иной — если умершему уже точно без разницы, что будет происходить с его данными, то вы можете узнать то, что касается и живых людей, например, коллег или друзей. Думаю, все должно остаться как есть и «поднимать» переписку точно не стоит.

А как вы считаете: стоит ли пытаться залезть в телефон умершего человека, чтобы почитать переписки, посмотреть фотографии и другие данные? Что лучше сделать с телефоном усопшего? Напишите нам в Telegram-чат, давайте обсудим.