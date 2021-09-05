Что делать со старой SIM-картой

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Иван Герасимов 0

За всю жизнь я поменял 4 или 5 SIM-карт. Никогда не подозревал, что с ними происходит. Каково было мое удивление, когда я узнал, что, оказывается, старые номера операторы используют заново. А с самой SIM-картой надо расстаться «по-хорошему», чтобы не возникло никаких проблем — это одно из правил цифровой гигиены. Нельзя просто так выкинуть карточку в мусорное ведро или бросить в ящик стола. Рассказываем, как избежать проблем, когда меняешь номер.

Рассказываем, почему стоит внимательно относиться к смене номера

Что делают со старыми номерами телефонов

Старые SIM-карты, как правило, имеют функцию автоматического отключения и расторжения договора, если вы не пользуетесь ею определенный период времени. У операторов связи срок варьируется от 1 до 6 месяцев. Вы можете просто перестать ею пользоваться или перестать оплачивать связь — сначала оператор ее заблокирует и перевыпустит. Это происходит по той причине, что количество номеров ограничено (да и цифр тоже), поэтому операторы вынуждены возвращать этот номер в продажу.

Не забудьте использовать все деньги со старой SIM-карты

Обязательно израсходуйте все деньги со счета, иначе оператор начнет их списывать до конца. Блокировка распространяется и на новые карточки. Если вы приобрели ее, но не стали активировать, что не удивляйтесь, что через несколько месяцев номер не получится активировать — он будет заблокирован.

Зачем отвязывать телефон от аккаунта

В 2021 году смена номера равносильна смене места жительства, если не хуже. Только представьте, сколько всевозможных аккаунтов привязано к вашей SIM-карте, всех и не вспомнишь: соцсети, интернет-магазины, банки… Считается, что более 60% номеров даже после перевыпуска по-прежнему привязаны к учетным записям разных сервисов.

Не забудьте поменять номера телефонов на важных аккаунтах

Прежде всего озаботьтесь отвязкой аккаунтов от него, в случае утери или воровства данных операторы не несут ответственности за раскрытие данных и не защищают их. Если вы начали испытывать проблемы с использованием карточки с новым номером (поступают SMS, звонки), то вам следует обратиться с этой проблемой к оператору.

Зачем предупреждать о смене номера

Если вы поменяли номер, но не предупредили знакомых, то звонки будут поступать новому владельцу. Зачастую такие номера попадают к жуликам, которые используют информацию в корыстных целях: могут узнать ваш адрес, личные данные, возможность использования этих сведений для взлома соцсетей или аккаунта в онлайн-банке.

Предупредить знакомых о смене номера достаточно просто и полезно

Обязательно сообщайте о смене номера своим товарищам и близким, желательно в личной беседе. Эксперты рекомендуют не использовать личные номера при продаже товаров и интернете — для таких операций лучше завести другую SIM-карту. А как часто вы меняете номер? Расскажите о своем опыте в нашем Telegram-чате.

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Как взломать аккаунт в социальных сетях со старого номера

Многие соцсети требуют привязки номера телефона к аккаунту, а мессенджерами невозможно пользоваться без него. Это прекрасный способ сохранить свои данные, ведь на телефон приходят коды двухфакторной аутентификации. В соцсетях до сих не составляет труда зайти на чью-нибудь страничку, используя старый номер, а потом разослать вашим друзьям знаменитую «просьбу о помощи».

Двухфакторная аутентификация выручает, но код проверки может прийти на старый номер

Не забудьте отвязать старый номер от мессенджеров, чтобы не получить проблем: достаточно ввести номер телефона в поиске мессенджера, чтобы узнать много нового. Старайтесь выключать отображение реального номера, оставляйте никнейм.

Как украсть деньги со счета

Сменив номер, не забудьте зайти в приложение банка. Потерять соцсети не так страшно, как остаться без честно заработанных. Воровство денег — самая важная цель мошенников. Доступ к приложениям банков дает широкие возможности для жизни (правда, своей) — от использования вашей карты до заявок на кредит.

Онлайн-банки — главное место, где нужно сменить номер

Не забудьте о приложениях маркетплейсов — там смена старого номера на новый так же обязательна, как и в онлайн-банке. Чтобы не оказаться у разбитого корыта, старайтесь не оставлять в приложениях привязанных карт. А лучше — используйте виртуальные карты, которые не дадут обобрать вас до нитки. Еще больше информации о безопасности в Интернете ищите в нашем Яндекс.Дзен.

Что делать, если взломали Госуслуги

Не все любят это приложение, но с каждым годом оно становится все лучше, параллельно впитывая наши данные: от номеров документов до штрафов. Зачем кому-то знать об этом? Избавились от SIM-карты — замените номер в этом важном приложении. Завести отдельный номер, оформленный на кого-то из близких, отличная идея — его можно использовать для важных вещей, которые необходимо защитить от чужих глаз. Это спутает мошенников и избавит вас от проблем.

Потерять доступ к Госуслугам равносильно потере паспорта

Смена номера — не повод пренебрежительно относиться к старой SIM-карточке. Нужно отвязать номера от разных сервисов и страниц, напомнить друзьям, что у вас теперь другие контакты. Раньше смена номера не была такой проблематичной, как сейчас — удобно, что есть функция перехода к другому оператору, которая помогает сэкономить время и нервы.

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