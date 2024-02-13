Что купить в подарок на День святого Валентина с быстрой доставкой из России и кэшбеком

До 14 февраля, названого Днем святого Валентина, совсем мало времени, как и возможностей купить что-нибудь стоящее для своей второй половинки. Посылка с АлиЭкспресс уже точно не придет, а ходить по магазинам парой и выбирать подарки друг другу — тот еще кринж. Значит, надо пользоваться услугами маркетплейсов, которые и выбор предлагают достаточно богатый, и с доставкой не задерживаются. А где у нас самые выгодные предложения? Ну, конечно, на МегаМаркете, где вы не только найдете нужны товар, но и получите за него умопомрачительный кэшбек, который может достигать 70% от цены.

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Недорогой шлем виртуальный реальности Quest 2

Если ваша вторая половинка увлекается играми и виртуальной реальностью или намекал, что хочет себе что-то по типу Apple Vision Pro, купите Oculus Quest 2. Это недорогая VR-гарнитура с двумя беспроводными контроллерами, которые позволят вам управляться с любыми приложениями или играми. Объем встроенной памяти шлема составляет 128 ГБ, так что вы установите все, что захотите. А обширный спектр софта порадует владельца больше, чем тех, кто купил Vision Pro.

Цена: 24 690 рублей

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Парфюмерное жидкое мыло в подарок

Для тех, кто еще не определился со своими чувствами до конца, есть вариант купить жидкое парфюмерное мыло для рук. Оно и выглядит просто классно, и пахнет потрясающе благодаря парфюму, который входит в его состав. В продаже представлены версии с цветочно-цитрусовым и древесным восточным ароматами. Объем флакона — 500 мл. Мыло обладает увлажняющим и очищающим эффектом, не содержит спирта и парабенов, поэтому подходит для любых типов кожи и не вызывает аллергических реакций.

Цена: 180 рублей

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Недорогие конфеты-леденцы на палочке

Пожалуй, этот подарок стоит дарить только в паре с чем-то еще. Это конфеты-леденцы с фруктовым вкусом и освежающим эффектом. Они поднимут настроение, освежат дыхание и помогут справиться с укачиванием в транспорте. Каждая конфетка стоит 4 рубля, но покупать их по одному не рекомендую — возьмите сразу хотя бы полкило. Такому подарку порадуется каждый. Особенно, если сдобрить его другим, более существенным подарком.

Цена: 4 руб/шт

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Где купить рафаэлло недорого

Не все могут по достоинству оценить ваше предложение пососать леденец. Для таких особ более предпочтительным подарком будет пачка конфет рафаэлло. Думаю, нет смысла рассказывать, что это такое: вы все и так прекрасно знаете. Главное, что это не просто очень вкусно, но и просто презентабельно. Такой подарок не стыдно вручить и без дополнительных сопровождений. Тем более, если есть возможность сэкономить, как на МегаМаркете.

Цена: от 150 рублей

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Набор женских духов оригинал

Парфюм — лучший подарок. Но, если дарить единственный флакон духов, нужно быть твердо уверенным в том, что нравится вашей половинке. А с таким набором, который включает в себя сразу 8 видов парфюмерной воды, можно не переживать, что какой-то из ароматов не будет оценен. В состав набора входят популярные ароматы от известных брендов, которые по отдельности стоят довольно недешево. Среди них — Hermes, Lacoste, Dolce & Gabbana и другие.

Цена: 1785 рублей

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Недорогой качественный стайлер Rowenta

Раскошелиться на стайлер от Дайсон, безусловно, готов не каждый, но вот такой фен-щетку от Rowenta себе позволить сможет практически каждый. Меньше чем за 5 тысяч рублей вы получаете отличный прибор для укладки, которому ваша вторая половина будет безмерно рада. Он и высушивает волосы, и ионизирует их, и позволяет делать разные прически по типу голливудской волны. В комплекте с устройством идет две сменных насадки, а также защитный футляр для транспортировки.

Цена: 3500 рублей

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Компьютерное кресло с поясничным упором

Чтобы не испытывать проблем со спиной, очень важно иметь удобное компьютерное кресло. Особенно, если вы проводите за компьютером по 8-10 часов в день. У этого кресла Бюрократ очень правильная анатомическая конструкция. Он имеет поясничный упор, который поддерживает спину и предотвращает неприятные ощущения в этой области. Кроме того, в качестве покрытия кресла используется не эко-кожа, которая провоцирует потение, а вентилируемая сетка. Оно выдерживает вес до 120 кг, а также имеет механизм качания, позволяя расслабиться в середине рабочего дня.

Цена: 8300 рублей

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Сумка-планшет через плечо для мужчин

Барсетки уже давно вышли из моды, но необходимость носить с собой документы, смартфон и какие-то личные вещи у мужчин никуда не делась. Поэтому многие из тех, кто не любит рюкзаки, сегодня выбирают вот такие сумки-планшеты через плечо. Данная модель выглядит очень минималистично и при этом не страдает от недостатка функциональности. У него два отделения — одно основное и другое вспомогательное, — влагонепроницаемое покрытие и прочный ремень с регулировкой длины.

Цена: 1400 рублей

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Какой геймпад подойдет для смартфона и ПК

Даже если у вас нет Xbox, контроллер может пригодиться в самых разных сценариях. Например, с его помощью можно поиграть на смартфоне, компьютере или на телевизоре, если он поддерживает игры. Это классический геймпад от Microsoft с Bluetooth-подключением, триггерами, виброотдачей и батарейками Duracell в комплекте. В общем, отличное решение для гейминга вне зависимости от устройства, на котором вы играете.

Цена: 7990 рублей

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