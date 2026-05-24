Я год слушал музыку в Nothing Headphone 1 — первых полноразмерных наушниках бренда — и пришёл к простому выводу. У наушников и смартфонов Nothing куда больше общего, чем кажется: оба продукта берут не громким именем, а дизайном, честным звуком и ценой, на фоне которой аналоги выглядят переплатой. Наушники стоят 15 000 рублей, но не пожалел ни рубля. Конечно, без нюансов не обошлось — рассказываю, к каким выводам я пришёл за год использования.

Nothing Headphone 1 — удобно ли носить каждый день

Первое, что нужно знать — Nothing Headphone 1 очень красивые. Дизайн оригинальный, такого больше нет ни у кого: прозрачные элементы, геометричные чашки в фирменном «инженерном» стиле. Белая и чёрная версии обе хороши, но я взял чёрные — они универсальные и не пачкаются. Корпус из алюминия — отдельный кайф: всегда прохладный, приятно тяжёлый, увесистый, ощущается как дорогая вещь. Та же философия, что и в смартфонах Nothing 2026 года.

По бокам чашек стеклянные панели — со временем заляпываются, но это ерунда. В комплекте идёт прочный чехол, в котором удобно хранить наушники вместе с проводами. Минус — корпус снаружи собирает всю кошачью шерсть, приходится регулярно чистить.

Сидят наушники хорошо и подгоняются по охвату оголовья. Для дома это топ: слушать музыку за компьютером, играть, просто залипнуть на диване — огонь. А вот для спорта они тяжеловаты — возможно, дело привычки, но на пробежку я бы их не взял.

Отдельно отмечу физическое управление — Nothing сделала всё для людей. Я никогда в жизни не пользовался кнопками на наушниках, а здесь втянулся сразу: удобное колёсико громкости, слайдер переключения треков, отдельная кнопка шумоподавления и клавиша питания. Всё это ещё и настраивается дополнительно — пользуешься и вообще не берёшь телефон в руки.

Звук и шумоподавление Nothing Headphone 1

Звук настраивала акустическая компания KEF, и это слышно. Поначалу казалось, что наушники тихие даже на максимуме, но это не так — снаружи отчётливо слышно, что музыка буквально орёт. У меня просто профдеформация после работы диджеем и годов в наушниках-затычках. Стоит привыкнуть, подобрать эквалайзер и удачную посадку — и наушники раскрываются полностью.

Подача тёплая и выразительная, с акцентом на середину и вокал. Понравилось, как звучат разные жанры: нигде нет перегибов, треки раскрываются совершенно иначе, чем в затычках, слушать можно часами без дискомфорта. Я реально залипал на свою медиатеку — это другой опыт прослушивания. Внутри 40-мм динамик, поддержка кодеков LDAC, AAC и SBC, проводное подключение через USB-C и разъём 3,5 мм. Через комплектные кабели звук тоже супер, но учтите — в выключенном состоянии по проводу наушники не работают.

Настраивается всё через 8-полосный эквалайзер в приложении. Есть библиотека пресетов от других пользователей, но лично мне оттуда ничего не зашло — собрал свой профиль. Мой друг-звукорежиссёр оценил наушники очень высоко: сказал, что такого чистого звучания ещё не встречал. Раньше я брал куда более доступные модели — например, Commo One за пару тысяч. Так вот, звук у Nothing Headphone 1 значительно чище, да и на голове они ощущаются совсем иначе — но это, конечно, очевидно при такой разнице в цене. Если же сравнивать с UGREEN HiTune Max 5c, то у Nothing заметно больше настроек и ощутимо лучше микрофоны, хотя и здесь разница в цене огромная.

По шумоподавлению честно скажу: я не профи в этом деле, но как-то раз в наушниках чуть не прозевал закипевший чайник, а фоновый телевизор и ремонт у соседей перестаёшь слышать вообще. Активное шумоподавлениездесь адаптивное, так что каждый подберёт уровень под себя. Зато режим прозрачности — один из лучших в классе: можно спокойно разговаривать, не снимая наушники.

Сколько реально держат заряд Nothing Headphone 1

Разрядить Nothing Headphone 1 практически невозможно. Батарея на 1040 мАч даёт до 80 часов без ANC на кодеке AAC и до 35 часов с включённым шумоподавлением. На LDAC цифры скромнее — около 54 и 30 часов, но это всё равно один из лучших показателей в классе. Хотя разницы в звуке не заметил.

На практике я слушал по 3-4 часа в день, и даже при таком раскладе заряда хватало на 2-3 недели. Скорость зарядки тоже выручает: 5 минут от USB-C дают около 2,4 часа работы. Единственный минус по этой части — нет беспроводной зарядки, но это уже блажь.

Совместимость наушников Nothing со смартфонами

Наушники настраиваются через приложение Nothing X — здесь есть всё: от настройки действий на кнопках до обновления прошивки. Выглядит максимально удобно, почти как у Apple. Приложение работает и на Android, и на iOS, так что полноразмерные наушники Nothing одинаково дружат с любым смартфоном.

Максимум же наушники раскрываются в паре со смартфонами Nothing: начиная с Phone 3 настраиваемую кнопку можно запрограммировать на переключение аудиоприложений или запись голосовой заметки в Essential Space. Если выбираете смартфон под такую связку, полезным будет сравнение OnePlus Nord 6 и Nothing Phone 4a — там как раз про то, что выгоднее взять в 2026 году.

Недостатки Nothing Headphone 1 — стоит ли покупать в 2026 году

Если суммировать слабые места: наушники тяжеловаты для тренировок, панелизаляпываются, кейс собирает кошачью шерсть, а уши потеют при долгом использовании. Ничего критичного, все как у всех. Зато порадовали микрофоны у наушников Nothing: говорил по телефону — меня слышали отлично, заметно лучше, чем в обычных CMF Buds Pro 2, плюс внешние шумы подавляются. Для полноразмерных наушников такое качество разговора — настоящая редкость.

При этом за свои деньги наушники окупаются полностью. Я брал их за 15 000 и продал потом за те же деньги — спрос огромный, техника Nothing интересна очень многим, и на вторичке она почти не теряет в цене. И все это — несмотря на нынешний курс рубля, благодаря которому смартфоны подешевели.

По сути, Nothing Headphone 1 ближе всего к AirPods Max: они так же органично работают в экосистеме своего бренда, но во многом обходят их — и по звуку, и по совместимости с любым смартфоном, и по глубине кастомизации. Так что если видите Nothing Headphone 1 за 13 000 рублей — смело берите. Это потрясающая покупка для тех, кто хочет чего-то нового и готов потратить деньги с пользой, получив по-настоящему качественный продукт.

Наушники Nothing Headphone 1