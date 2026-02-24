Что принесёт обновление HyperOS 3.1 от Xiaomi и почему его ждут даже владельцы iPhone

Иван Герасимов

Выставка Mobile World Congress (MWC) не только тем, что на ней презентуют новые устройства, но и анонсом любопытных технологий. И судя по всему, хедлайнер мероприятия известен! По слухам, Xiaomi покажет новую технологию iOS Bridge в составе HyperOS 3.1. С ее помощью пользоваться одновременно Android и iOS станет значительно удобнее.

Что принесёт обновление HyperOS 3.1 от Xiaomi и почему его ждут даже владельцы iPhone.

Xiaomi готовит суперполезную фичу для владельцев iPhone в новой HyperOS 3.1. Фото: Steven Divish

Насколько плавно будет работать iOS Bridge от Xiaomi — не уточняется. Но уже известно, что владельцы китайских смартфонов смогут без лишних проблем работать с iPhone. Какие функции будут доступны.

Что принесёт обновление HyperOS 3.1 от Xiaomi и почему его ждут даже владельцы iPhone. Xiaomi хочет в кроссплатформенность с iOS. Фото: CellphoneS.com.vn. Фото.

Xiaomi хочет в кроссплатформенность с iOS. Фото: CellphoneS.com.vn

  • Уведомления о звонках с Айфона будут отображаться на устройствах Xiaomi, включая ноутбуки и планшеты. А пользователи смогут на них ответить, даже если iPhone нет поблизости.
  • Совместимость Xiaomi с AirPods: наушники Apple будут работать примерно как с iPhone — отобразят заряд, будут доступны настройки и другие опции, которые сейчас есть только у iPhone и iPad. Также будет работать пространственное звучание Spatial Audio, которое сейчас несовместимо с Android.
  • Передача файлов между Xiaomi и iPhone — функция, работающая по типу AirDrop. Никаких сторонних приложений не потребуется, так как обновленный протокол передачи данных будет вшит в HyperOS 3.1 на системном уровне.

Такой совместимости еще никто не демонстрировал, хотя у vivo были попытки включить поддержку Apple Watch и звонков с iPhone на своих устройствах. iOS Bridge упростит жизнь владельцам iOS и Android, а также сделает экосистему Xiaomi более дружелюбной для использования разных платформ.

Почему сейчас самое время купить Galaxy S25 Edge, плюнув на его недостатки

Подобное «сближение» происходит сейчас между Apple и Google: компании недавно внедрили удобный перенос данных между iPhone и Android, похожий на «Быстрое начало». Никаких проводов и дополнительного софта — просто два смартфона друг к другу, получая на новом Андроиде все данные.

Кстати, HyperOS 3.1 с iOS Bridge — далеко не единственное, что бренд представит в ближайшее время. Компания объявит о глобальном запуске Xiaomi 17 и новейший Xiaomi 17 Ultra для глобального рынка. Уже запустили первый трекер-аналог AirTag, работающий и с iPhone, и с Android.

Xiaomi выпустила обновление HyperOS 3.1. Что появилось, и какие смартфоны поддерживаются

Почти завершив развертывание HyperOS 3, Xiaomi внезапно выпустила обновление HyperOS 3.1. Его массовое бета-тестирование началось 22 января в Китае, и в скором времени состоится релиз стабильной версии апдейта. Несмотря на промежуточный статус, выход HyperOS 3.1 принесет множество изменений как в визуальное оформление системы, так и в его функциональную часть.

Чем айфон лучше Android в 2025 году

Кажется, противостояние Apple и Android длится вечно, и в нем никогда не получится выявить победителя. Чаще всего дело сводится к вкусовым предпочтениям пользователя, но в этом сравнении есть немало и объективных параметров, аргументирующих ту или иную точку зрения. В частности, есть по меньше мере 5 причин, почему Apple лучше Android. До сих пор не понимаете сути и думаете, будто дело в безопасности и качестве? Нет, вы сильно ошибаетесь.

Xiaomi наконец-то подружила AirPods и Android: в HyperOS 3.1 наушники Apple могут работать как родные

Музыка — дело вкуса. Наушники тоже. И если владелец смартфона Xiaomi купил себе AirPods, в этом нет ничего странного: многим нравится звук, посадка или просто привычка к экосистеме Apple. Похоже, Xiaomi это тоже понимает, так что в HyperOS 3.1 тестирует системную интеграцию AirPods, из-за которой они будут вести себя на Android гораздо лучше, чем раньше.

