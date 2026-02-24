Что принесёт обновление HyperOS 3.1 от Xiaomi и почему его ждут даже владельцы iPhone

Выставка Mobile World Congress (MWC) не только тем, что на ней презентуют новые устройства, но и анонсом любопытных технологий. И судя по всему, хедлайнер мероприятия известен! По слухам, Xiaomi покажет новую технологию iOS Bridge в составе HyperOS 3.1. С ее помощью пользоваться одновременно Android и iOS станет значительно удобнее.

Насколько плавно будет работать iOS Bridge от Xiaomi — не уточняется. Но уже известно, что владельцы китайских смартфонов смогут без лишних проблем работать с iPhone. Какие функции будут доступны.

Уведомления о звонках с Айфона будут отображаться на устройствах Xiaomi, включая ноутбуки и планшеты. А пользователи смогут на них ответить, даже если iPhone нет поблизости.

Совместимость Xiaomi с AirPods : наушники Apple будут работать примерно как с iPhone — отобразят заряд, будут доступны настройки и другие опции, которые сейчас есть только у iPhone и iPad. Также будет работать пространственное звучание Spatial Audio, которое сейчас несовместимо с Android.

Передача файлов между Xiaomi и iPhone — функция, работающая по типу AirDrop. Никаких сторонних приложений не потребуется, так как обновленный протокол передачи данных будет вшит в HyperOS 3.1 на системном уровне.

Такой совместимости еще никто не демонстрировал, хотя у vivo были попытки включить поддержку Apple Watch и звонков с iPhone на своих устройствах. iOS Bridge упростит жизнь владельцам iOS и Android, а также сделает экосистему Xiaomi более дружелюбной для использования разных платформ.

Подобное «сближение» происходит сейчас между Apple и Google: компании недавно внедрили удобный перенос данных между iPhone и Android, похожий на «Быстрое начало». Никаких проводов и дополнительного софта — просто два смартфона друг к другу, получая на новом Андроиде все данные.

Кстати, HyperOS 3.1 с iOS Bridge — далеко не единственное, что бренд представит в ближайшее время. Компания объявит о глобальном запуске Xiaomi 17 и новейший Xiaomi 17 Ultra для глобального рынка. Уже запустили первый трекер-аналог AirTag, работающий и с iPhone, и с Android.