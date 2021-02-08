Что самое дорогое в смартфоне? Уверен, что не угадаете

Идея написания этой статьи появилась после того, как генеральный директор компании Xiaomi Лэй Цзюнь побеседовал с Mi Fans. На мероприятии его спросили, сколько Xiaomi инвестирует в исследования и разработки. Лэй Цзюнь ответил на эти вопросы, рассказал, сколько планируется потратить в следующем году, и дал понять, чего нам ждать. Из его ответов путем несложных аналитических и математических вычислений можно было выудить очень интересную информацию, которая дает ответ на многие извечные вопросы. Например, почему iPhone или Samsung Galaxy стоят так дорого, сколько стоят компоненты смартфонов и как изменится цена смартфонов в ближайшие пару лет. Есть присказка ”а слона-то я и не заметил”. Вот тут она подходит как нельзя лучше.

Сколько Xiaomi тратит на разработки

Давайте сначала поймем, что ответил Лэй Цзюнь на вопрос об инвестировании в развитие новых технологий. Тем более, что новые технологии это и есть то, что лежит в основе смартфонов новых поколений.

Согласно словам генерального директора Xiaomi, в прошлом году его компания инвестировала в исследования и разработки 10 миллиардов долларов (это вот так — 10 000 000 000). От себя добавлю, что в эту сумму входит содержание исследовательских центров, оплата персонала, занятого в этом процессе, расходные материалы, работа (и закупка) оборудования и многое другое. Проще говоря, это все, что позволяет изобрести что-то новое для очередного поколения смартфонов.

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В следующем году компания собирается инвестировать в разработки на 30-40% больше. То есть около 13-14 миллиардов долларов. Получается просто космическая сумма. Это примерно столько же, сколько составляет ВВП Монголии. Естественно, эти деньги надо с кого-то взять — с конечного покупателя. Давайте немного посчитаем.

Самый дорогой компонент смартфона

Согласно данным аналитических компаний, в прошлом году компания Xiaomi продала около 147 миллионов смартфонов. Если на разработки было потрачено 10 миллиардов долларов, то распределив равномерно эту сумму по всем смартфонам, можно получить примерно 72 доллара. То есть каждый смартфон автоматически становится дороже в среднем на эту сумму.

В прошлом году средняя цена одного проданного смартфона Xiaomi составила примерно 150 долларов. То есть около половины стоимости условного среднего смартфона составляет стоимость разработок. Неплохо, да?

Конечно, такой расчет довольно условный. В стоимость разработок входили и исследования других вещей, включая аксессуары Xiaomi и гаджеты умного дома, но больше всего денег все равно тратится на смартфоны. Также в смартфоне за 70 долларов просто нет разработок на 68 долларов. Зато в дорогом, вроде нового Mi 11, разработок может быть на сотни долларов.

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Почему смартфоны такие дорогие

В последнее время стало появляться все меньше статей о том, что себестоимость нового смартфона всего 300 долларов, а сам он стоит 1000 долларов. Раньше в них было много критики того, что компания такая жадная. Но теперь вы понимаете, что к стоимости компонентов надо прибавить несколько сотен долларов, затраченных на разработки этого смартфона. И еще несколько десятков, а то и сотен долларов в виде сборки компонентов воедино, комплекта смартфона, его упаковки, заработной платы персонала, рекламы, доставки, содержания розничных магазинов и тому подобного. И пару процентов брака, которые компании придется устранять за свой счет. А еще после этого должна остаться какая-то прибыть.

Теперь понятно, почему смартфоны стоят так дорого, и почему самая дорогая их часть даже не процессор или экран, а труд десятков тысяч людей на производстве и в лабораториях.

Как будет меняться цена смартфонов

Из этого и из слов Лэя Цзюня можно сделать вывод, что дальше цена смартфонов будет только расти, так как разработки с каждым годом дорожают. Особенно это касается самой Xiaomi, которая увеличивает штат еще на 5000 инженеров.

Вклад в увеличение средней стоимости смартфона внесут устройства, вроде Mi Mix 4, который по словам Цзюня выйдет в 2021 году, А так же устройства с керамическим корпусом, которых тоже станет больше.

Как делаются новые смартфоны

Естественно, аналогичные затраты на производство новых продуктов есть и у других брендов. У каждого сумма будет своя, но порядок примерно понятен. Особенно, если говорить о топовых лидерах индустрии, вроде Samsung, Xiaomi, Apple и Huawei (пока еще). Остальные бренды тратят меньше, но и продукт у них получается не такой качественный и востребованный.

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Единственным исключением можно считать, наверное, только Google. Поисковой гигант может себе позволить продавать не больше десятка миллионов смартфонов в год, но тратить на это огромные суммы. Как мы видим по прошлым моделям, Pixel производится явно не для заработка — иначе продавали бы его по-другому.