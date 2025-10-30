Что случилось с Мегамаркетом? Маркетплейс еще существует, но покупать там не советуем

Завсегдатаи интернет-магазинов вспомнят, как счастливо жилось любителям скидок, баллов и промокодов во времена работы “Мегамаркета”. Благодаря этому сервису многие закупились техникой и даже обставили квартиры чуть ли не в два раза дешевле официальных цен. Но в один момент аттракцион щедрости прекратился. Что случилось с магазином? Почему он больше не доставляет товары? Давайте разбираться.

Пару лет назад Мегамаркет был одним из самых перспективных маркетплейсов. Проект объединял ассортимент от крупных ритейлеров и частных продавцов. Здесь можно было купить почти все: от техники до одежды, причем с быстрой доставкой и очень выгодными скидками.

После покупки Сбером платформа получила мощную поддержку: логистическую сеть, узнаваемый бренд и огромную базу клиентов. Покупатели хвалили акции и кэшбэки, а продавцы радовались низким комиссиям и хорошим продажам. Казалось, что Мегамаркет готовится сместить Ozon и Wildberries. Но что-то пошло не так.

Почему Мегамаркет сдулся

В конце 2024 года ситуация резко изменилась. Компания отказалась от схемы FBS, когда продавцы сами отправляют товары со своих складов, и перешла на FBO, взяв на себя ответственность за хранение и доставку. Формально это должно было улучшить контроль качества и логистику, но на деле все обернулось иначе.

Продавцы начали массово жаловаться на условия сотрудничества: склады постоянно закрывались, доставка буксовала, а за размещение товаров приходилось платить больше. В результате часть складов прекратила работу, ассортимент сократился, а продажи упали. Пользователи известных площадок пишут, что товаров стало в разы меньше, а доставка по регионам фактически исчезла.

Ситуацию с Мегамаркет промокоды не спасут

Основная причина краха: неудачная смена бизнес-модели. Переход на централизованную логистику оказался слишком резким, так что многие продавцы не смогли перестроиться или просто не захотели передавать товары на склады маркетплейса. Закрытие региональных складов привело к задержкам и росту расходов, а покупатели столкнулись с исчезновением самовывоза и длительными сроками доставки.

В итоге начался эффект домино: продавцы уходят, ассортимент сокращается, покупатели теряют интерес, обороты падают. На фоне активной конкуренции с Wildberries и Ozon это стало критическим ударом. Конечно, Мегамаркет иногда присылает СМС с промокодами, но ситуацию эти выпады явно не спасают. Особенно учитывая, что ценники здесь иногда задраны в несколько раз.

Стоит ли покупать на Мегамаркете

Несмотря на серьезные проблемы, маркетплейс формально продолжает работать, но доверия не внушает. На сайте нередко встречаются пустые категории, а честных акций практически нет. При этом часть заказов не доставляется по регионам, а при выборе пунктов выдачи все чаще появляется сообщение о том, что товар недоступен для самовывоза.

В сети ходят слухи, что руководство проекта не сдается и разрабатывает новые пути развития: обсуждаются партнерства с торговыми центрами “Мега” и другие форматы присутствия. Однако доверие пользователей вернуть будет непросто, ведь за последнее время было слишком много негативного опыта. Например, мы тоже когда-то пользовались этим маркетом, но потом выяснилось, что на нем продают огромное количество подделок. Подробнее об этом рассказали в этой статье.