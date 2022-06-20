Что такое exFAT и почему это новая супер функция Android 13

В любой технике есть разные сложные вещи, о которых мало задумываются простые пользователи. Всякие нанометры процессора, апертура камеры, ватты зарядки и тому подобное. Людям важно не знать цифры, а понимать, что они получат. Так получилось и в этот раз, но теперь нововведение, которое нашли в Android 13, касается файловой системы. Для многих это вообще темный лес, да и какая разница, как оно там сохраняется? Главное, чтобы гигабайтов было побольше и файлы не пропадали. Так-то оно так, но сейчас мы имеем дело не только с названием, но и с полноценным нововведением, которые изменит работу памяти Android-телефонов. По крайней мере для некоторых пользователей.

Что такое exFAT

Сначала немного теории, а потом объяснение, в чем преимущества нововведения. exFAT — проприетарная файловая система, предназначенная в основном для флеш-накопителей. Впервые она была представлена Microsoft для встроенных устройств в Windows Embedded CE 6.0. Размер кластера exFAT по умолчанию составляет от 4 КБ до 128 КБ в зависимости от размера тома. А максимальный допустимый по спецификации — 32 МБ.

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Файловая система Android 13

Важно и то, что теоретический максимальный размер файла составляет 16 эксобайт. То есть он почти бесконечен, а уменьшение количества перезаписей одного и того же сектора важно для флеш-накопителей (флешки, карты памяти, встроенная память смартфона), у которых ячейки памяти необратимо изнашиваются после определённого количества операций.

Android 13 впервые предоставит устройству Pixel возможность обрабатывать файлы размером более 4 ГБ в дисковой памяти. Но история о том, как файловая система exFAT стала поддерживаться на Pixel 6, собиралась по частям в течение длительного периода времени.

Мы должны поблагодарить Мишаала Рахмана, технического редактора Esper, за то, что он обнаружил, что поддержка exFAT доступна только на его Pixel 6 Pro после того, как он перешел на бета-версию Android 13.

Поддержка новой файловой системы долгое время не была в почете у производителей смартфонов. Во многом потому, что это было просто не нужно для карманных устройств. Мало кто сохранял в них большие файлы или заставлял систему с ними работать. Но теперь времена меняются, как меняются и потребности пользователей.

Первая распаковка Google Pixel 6a, который еще не вышел.

Как давно существует exFAT

С 2006 года exFAT начала свой путь по внедрению на компьютерах, но только в 2019 году Samsung одной из первых подумала: ”а почему бы и нет”, использовав его в портативных устройств. После того, как Microsoft в 2019 году опубликовала exFAT и поощряла его интеграцию в Linux, сообщество начало работать над тем, как это сделать. Драйвер Samsung exFAT был изменен и в конечном итоге был выбран для включения в Linux 5.7.

Разработчики ядра Android и разработчики ниже по цепочке не любят так быстро переключаться между версиями, предпочитая обеспечивать долгосрочную поддержку любой конкретной версии, чтобы обеспечить большую стабильность платформы. В любом случае технически уже на устройствах Android 12 на базе ядра 5.10 была поддержка exFAT. Но что мешало более ранним устройствам работать с дисками, отформатированными в этой файловой системе?

Оказывается, служба монтирования для exFAT проверяет, есть ли у нее доступ к паре специальных «вспомогательных» двоичных файлов. Если их там нет, служба не проходит проверку и не работает. Похоже, что в сборках Android 12, на которых работал Pixel 6 Pro, не было этих двоичных файлов, потому что они не вызывались из назначенной библиотеки. Теперь ситуация может измениться, и новая версия файловой системы начнет нормально работать с большими файлами. По крайней мере, у нас есть как минимум одно доказательство того, что работа в этом направлении ведется.

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Естественно, если дело будет доведено до конца, только одной поддержкой Pixel дело не ограничится, и система exFAT будет доступна всем пользователям совместимых смартфонов. При этом доступ будет организован непосредственно из AOSP, что облегчит интеграцию.

Google и Huawei

Этот пример показывает, что команда Android в последнее время ищет что-то новое.Так недавно появилась информация о том, что в Android может использоваться файловая система EROFS, которая была разработана Huawei и применяется в ее Harmony OS. Это еще интереснее, учитывая, что Google и Huawei перестали работать друг с другом после наложения санкций на китайскую компанию в 2019 году.