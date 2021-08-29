Что такое телефобия и как с ней бороться

Смарфтоны меняют наши привычки, особенно это касается способов общения. С появлением SMS мы стали все чаще выбирать текстовые сообщения, отодвинув голосовые звонки на задний план. Тем привычнее видеть людей, которые вообще ими не пользуются, ссылаясь на то, что текстом ответить проще, а для звонка нужен какой-то повод. К счастью, операторы связи по-прежнему дают огромные запасы минут для звонков. Тем обиднее то, что никто этого не ценит и пользуется очень редко, предпочитая текстовые сообщения. Можно удивляться или смеяться над этим, но дело серьезное — это психическое расстройство, которое является следствием прогресса и развития технологий, новых способов общения. Что это, как с этим бороться?

Что такое телефобия

Телефобия — это страх перед совершением или приемом телефонного звонка. Одна из современных болезней наряду с номофобией (боязнью остаться без телефона). В большей степени такое расстройство возникло из-за того, что мессенджеры заменили нам реальное общение, в результате чего возник страх перед звонками. Согласитесь, узнать что-то плохое, получив уведомление из WhatsApp или из нашего Telegram-чата не так страшно, как услышать лично от человека и прямо сейчас. В конце концов, в WhatsApp вы можете отсрочить свой ответ, отключив отчет о прочтении, чего не сделать при личной беседе. Жаль, что времена поменялись: теперь мы держим в голове только негативный сценарий, исключая то, что, возможно, нам звонят по хорошему поводу. Еще боязнь телефонных звонков объясняется профессиональной деформацией: допустим, что работа связана с огромным количеством звонков — в свободное время от них попросту хочется отдохнуть, прямо как и от переписок в чатах.

Почему люди боятся говорить по телефону

Я давно заметил, что среди моих знакомых очень много людей, которые категорически избегают разговоров по телефону. Во время входящего вызова ребята долго вглядываются в экран, трижды подумают, но все-таки дожидаются сброса. Вы скажете, что в этом нет ничего страшного, просто не хочется говорить и все. Но ведь такие люди и сами стараются не звонить, об этом мы уже рассказывали в нашем Яндекс.Дзен: максимум, на что они способны — это голосовое сообщение. Подобная фобия мешает не только ответить на любой телефонный звонок — страх исходит из ожидания услышать что-то негативное, ведь в наше время без повода редко звонят. К этому добавим и то, что огромная доля входящих звонков — это бесконечный спам от операторов, магазинов, клиник и всяческих опросов. В общем, понять, почему не хочется брать трубку, тоже можно.

Боязнь телефонных звонков можно сравнить со страхом публичных выступлений, только в этом случае все гораздо проще — берешь телефон и набираешь номер. За тобой не будут наблюдать зрители, да и нервничать разрешается — этого все равно никто не увидит. Но страх присутствует. Через это проходят те, кто начинает работать оператором или, скажем, менеджером по продажам: по своему опыту могу сказать, что звонить малознакомому человеку, чтобы узнать его мнение о качестве предоставляемых услуг, гораздо страшнее, нежели спросить у него лично — кто его знает, как он отнесется к внезапному звонку? Вдруг еще ругаться начнет, а потом будет косо смотреть на тебя.

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Как бороться с телефобией

Это одна из проблем, с которой нужно бороться только с помощью собственных усилий. Но нет ничего невозможного — телефонные звонки по-прежнему являются неотъемлемой частью нашей жизни, избавимся от них еще не скоро.

Определите для себя, что вас именно пугает, когда вы пытаетесь кому-нибудь позвонить

Разберитесь с тем, какой урон вы получите, если разговор будет проходить в негативном ключе: нет ничего страшного в том, если вам начнут хамить — увы, такое бывает

Если знакомы с человеком, то старайтесь вести себя так, как вы обычно общаетесь с ним при личной встрече

Для делового разговора не бойтесь использовать скрипты — да, иногда они работают и очень выручают в непредвиденных ситуациях

Держите под рукой листок бумаги и карандаш — черкать или рисовать очень полезно, когда испытываешь волнение, весь стресс остается на бумаге

Не бойтесь во время разговора отключать микрофон, чтобы как-то отреагировать на негатив

Старайтесь разговаривать в тот момент, когда вас ничто не отвлекает. Есть во время разговора или просто пить кофе не только неприлично, но и не очень удобно.

Почему лучше звонить, чем писать

Допустим, вы уже готовы нажать «Отправить» в мессенджере. Задумайтесь: нет ничего страшного в том, чтобы переговорить лично, если ситуация позволяет. Со стороны ваш текст может казаться нешуточным, серьезным, возможно, даже угрожающим. Представьте, с какой интонацией прочтет это ваш получатель. Во-первых, ответ может не поступать очень долго. Во-вторых, текстовые сообщения безлики — даже простое «Привет» без эмодзи может выглядеть жутковато. Все зависит от того, как вы общаетесь лично. К тому же, даже телефонный звонок без повода поможет не только решить вопрос оперативнее, но и интересно провести время.

С развитием технологий в полку фобий прибыло: телефобия — неприятная вещь, но с ней можно бороться. В телефонных звонках нет ничего страшного. Достаточно перестать думать, что в 2021 году — это экзотика. Не бойтесь звонить — услышать близкого всегда приятнее, чем получить безликий текст в мессенджере.