Я давно заметил, что самые классные товары с AliExpress — это не дорогущие гаджеты за десятки тысяч, а вещи в диапазоне от тысячи до двух. Именно в этом сегменте прячутся штуки, которые реально меняют бытовой комфорт и при этом не вызывают приступ жадности при оформлении заказа. Я собрал десять товаров, которые купил я или кто-то из членов моей семьи за последний год, — каждый обошёлся дешевле двух тысяч рублей, и ни один не уехал в ящик разочарований. Если ищете, что купить на AliExpress без риска слить бюджет, — вот мой личный список.

Алюминиевая подставка UGREEN — стоит у меня на столе с января

Держать телефон в руках, пока смотришь видео за обедом, — удовольствие сомнительное. Я купил алюминиевую подставку UGREEN в январе и с тех пор она не покидала рабочий стол. Ставлю Samsung или любой другой Android-смартфон — угол наклона регулируется, телефон стоит как влитой даже в массивном чехле.

Корпус сделан из алюминиевого сплава, снизу силиконовые накладки — стол не царапает и не ёрзает. Весит немного, но при этом устойчивая: я несколько раз случайно задевал локтем — ни разу не опрокинулась. За 1 080 рублей вы получаете вещь, которая выглядит и ощущается раза в три дороже. Из минусов — подставка одноцветная, вариантов расцветки нет, но серебристый алюминий вписывается куда угодно.

Цена: 1 080 рублей

Электрическая открывашка для банок — выкинул ручную и не скучаю

Раньше каждый раз, когда я доставал консервы, у меня начиналась борьба с механической открывашкой — то соскальзывает, то крышка гнётся. С автоматической электрической открывашкой всё стало проще: ставите её на банку, нажимаете одну кнопку, и через несколько секунд крышка аккуратно снята. Жена оценила первой — теперь это её территория.

Работает аппарат от встроенного аккумулятора, заряжается по USB. Одного заряда хватает на десятки банок — я не считал точно, но за два месяца не заряжал открывашку (лол, что?) ни разу. Край среза гладкий, без заусенцев, что для меня было главным критерием, потому что в доме ребенок. Конструкция компактная, в ящик с кухонной мелочёвкой помещается без проблем. Честный минус: на совсем маленьких баночках (типа детского питания) может не зацепиться.

Цена: 1 140 рублей

Игровая ретро-приставка как Денди — залипли всей семьёй на выходных

Воткнул в телевизор, подключил питание по USB — и через минуту уже играл в те самые игры из детства. Ретро-приставка в формате HDMI-стика идёт в комплекте с двумя беспроводными геймпадами и содержит около 20 000 игр от Dendy, Sega, SNES и ещё двух десятков эмуляторов. Дочь (ей 11) сначала скептически посмотрела на пиксельную графику, а потом не могла оторваться от Contra.

Меню простое — листаете список, выбираете игру, и она запускается без каких-либо танцев с настройками. Картинка через HDMI выводится чистая, задержки на геймпадах минимальные. Понятно, что из 20 тысяч игр половина — проходные, но золотая классика вся на месте. Геймпады на аккумуляторах, заряжаются по USB-C. Для вечеров, когда хочется отложить смартфон и вспомнить 90-е, — одна из лучших находок с AliExpress в этом ценнике.

Цена: 1 650 рублей

Беспроводная клавиатура UGREEN — превратил планшет в рабочую станцию

С тех пор как я взял прошлой осенью беспроводную клавиатуру UGREEN, планшет на Android перестал быть просто читалкой. Подключается по Bluetooth 5.3 или через комплектный 2.4 ГГц адаптер, переключение между устройствами — одной кнопкой. Раскладка русско-английская, что для товаров с AliExpress далеко не всегда очевидно.

Клавиши с ножничным механизмом, ход тихий и мягкий — печатать можно долго, пальцы не устают. Я иногда подключаю её к Xiaomi Pad и набираю тексты в кафе — ощущение почти как за ноутбуком. Работает от двух батареек AAA, которых хватает на несколько месяцев. Корпус пластиковый, но не скрипит и не прогибается. Единственное — подсветки клавиш нет, так что в темноте придётся печатать вслепую.

Цена: 1 720 рублей

Настольные часы в стиле Macintosh — поставил и залипаю каждый день

Есть вещи, которые покупаешь не за функцию, а за настроение. Настольные часы в форме старого Macintosh — именно из этой категории. Миниатюрный корпус повторяет силуэт легендарного компьютера Apple, на экранчике отображается время. Стоит на рабочем столе и каждый раз вызывает улыбку — особенно если вы застали эпоху, когда компьютеры были бежевыми и квадратными.

Качество исполнения приятно удивляет: детализация корпуса высокая, пластик не выглядит дёшево, кнопки на месте. Работает от батарейки, настраивается парой нажатий. Как подарок для любого, кто неравнодушен к истории техники, — вариант беспроигрышный. Размер компактный, занимает места не больше кружки. Тут главное — не ждать от него функций умных часов: это декор с часовым механизмом, и в этой роли он идеален.

Цена: 1 789 рублей

Карбоновый чехол с MagSafe — ношу четвёртый месяц вместо Pitaka

Чехлы Pitaka с карбоновым плетением выглядят шикарно, но стоят от шести-семи тысяч. Я взял в марте карбоновый чехол с поддержкой MagSafe за четверть этой суммы и до сих пор не могу найти существенных отличий. Рисунок плетения идентичный, вырезы под камеру и порты подогнаны точно, магниты держат зарядку и аксессуары уверенно.

Чехол тонкий — около 0,7 мм — телефон в кармане почти не прибавляет в объёме. Модели есть под iPhone 14, 15, 16 и даже 17 серию. За четыре месяца ежедневной эксплуатации ни одной потёртости, углы не пожелтели. Если вам нравится эстетика карбона, но переплачивать за бренд нет желания, — это одна из тех покупок, о которых просто не жалеешь. Рейтинг у продавца высокий, отзывов тысячи — я проверял перед заказом.

Цена: 1 800 рублей

Рюкзак Xiaomi на каждый день — таскаю с прошлого лета

Я взял рюкзак Xiaomi прошлым летом, когда старый буквально расползся по швам, — и с тех пор он со мной каждый день. Объём 17 литров — как раз хватает на ноутбук до 15 дюймов, зарядку, бутылку воды и всякую мелочёвку. Ткань плотная, водоотталкивающая, молнии за год ни разу не заели.

Дизайн минималистичный, без логотипов на пол-спины — маленький шильдик Xiaomi и всё. Лямки мягкие, спинка с вентиляцией, при этом рюкзак сам по себе очень лёгкий. Выглядит дороже своих 1 915 рублей раза в три — я видел похожие по конструкции модели в московских магазинах за 5–6 тысяч. Из минусов: боковые карманы мелковаты, полулитровая бутылка торчит наполовину. Но для города и коротких поездок — одна из лучших находок с AliExpress в своём ценнике.

Цена: 1 915 рублей

Наушники Baseus BH1 Air — взял из-за цвета, оставил из-за звука

Признаюсь честно: я заказал Baseus BH1 Air в первую очередь из-за сходства с Маршаллами — уж очень они выделяются на фоне бесконечных чёрных и белых TWS-наушников. Но остался я с ними не поэтому. Звук для своей цены чистый, с внятными средними и вполне приличным басом. Подключаются к любому Android-смартфону по Bluetooth мгновенно.

Посадка лёгкая, вкладыши не давят даже после пары часов. Кейс компактный, помещается в карман джинсов. Автономность — около 5–6 часов на одном заряде, с кейсом суммарно больше суток. Другое дело, что активного шумоподавления тут нет — в метро будете слышать окружение. Но за 1 937 рублей требовать ANC было бы странно. Если ищете что купить на AliExpress из наушников без переплаты за маркетинг — Baseus в этом ценнике мало кто бьёт.

Цена: 1 937 рублей

Bluetooth-колонка с магнитным креплением — прилепил к телефону и забыл

Идея простая: Bluetooth-колонка с MagSafe-креплением примагничивается к задней крышке телефона и одновременно служит подставкой. Звучит как гаджет ради гаджета, но на практике оказалась на удивление удобной. Утром на кухне ставлю телефон, включаю подкаст — звук громче и чище, чем из встроенного динамика, а руки свободны.

Работает не только с iPhone: если на вашем Android-смартфоне есть MagSafe-совместимый чехол или магнитное кольцо, колонка держится так же уверенно. Bluetooth-подключение стабильное, задержки при просмотре видео я не заметил. Аккумулятора хватает на несколько часов воспроизведения. Заряжается по USB-C. Именно поэтому она не уехала в ящик, как я изначально боялся, — лежит на кухне у розетки и используется каждый день.

Цена: 1 961 рублей

