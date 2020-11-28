Что за дичь? Зачем нам складной ноутбук от Lenovo за такие деньги

Иногда смотришь на то, что показывают компании на своих презентациях, и просто диву даешься, как такое вообще можно сделать. Часто это удивление тому, что такое возможно с технологической точки зрения. Иногда просто не понимаешь, для чего это вообще. А время от времени бывает и то, и другое. Так получилось и с представленным вчера Lenovo ThinkPad X1 Fold. Из названия понятно, что это что-то складное и, судя по всему, связанное с ноутбуками. Так оно и есть! Вот только зачем нужен такой ноутбук, лично мне не совсем понятно, особенно за те 300+ тысяч рублей, которые за него просят. Как игрушка и демонстрация технологий, но как реально полезный продукт… Это надо обсудить!

Новый «ноутбук» Lenovo ThinkPad X1 Fold

Для начала давайте просто расскажу, что это за компьютер, что он из себя представляет и почему он вообще складной.

Компания действительно показала то, что в руках некоторых западных блогеров уже несколько раз мелькало, но так и не вызвало большого интереса. Это складной ноутбук с возможностью подключения дополнительной клавиатуры и диагональю экран 13,3 дюйма.

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Размер экрана указывается в разложенном состоянии. Если сложить устройство и поставить перед собой, как ноутбук, то экран, соответственно, станет меньше. В качестве примеров, для чего его надо складывать, компания говорит, что так можно печатать, получив ноутбук. Делать это на сенсорном экране по мне так сомнительное удовольствие. Кроме этого, так можно разделить экран и пользоваться устройством, как книгой, что тоже не очень понятно, зачем нужно.

Характеристики Lenovo ThinkPad X1 Fold

Матрица новинки сделана по технологии OLED, ее диагональ 13,3 дюйма, а разрешение 2048 на 1536 точек. Внутри находится чипсет Intel Core i5 L16G7, 8 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенного хранилища.

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Для того, чтобы все работало быстро и не грелось, инженеры компании придумали новый способ размещения компонентов в корпусе. Все, что отвечает за отвод тепла, расположено вокруг материнской платы. При этом все «железные” компоненты при складывании остаются с одной стороны.

Из особенностей конструкции можно отметить то, что она складывается не до конца. То есть в районе середины экрана, когда он сложен, остается щель. Это позволяет пользоваться компьютером как без клавиатуры, так и с ней. Оригинальный аксессуар крепится на магнитах и не мешает корпусу полностью складываться. Минусом такой конструкции будет то, что без клавиатуры ее нельзя класть, например, в плотно набитый чемодан или как-то по другому сдавливать — может сломаться.

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Снаружи устройство обтянуто кожаной обложкой. Она не снимается, но у нее есть кусок, который можно отогнуть, чтобы использовать в качестве подставки. Так можно посмотреть видео на полностью развернутом экране или подключить клавиатуру и получить более удобное средство для работы.

Складка на складном экране

На мероприятии не говорили о том, что на экране будет оставаться складка, но мы понимаем, что технологии пока не на том уровне, чтобы она не образовывалась. Если верить видео, на которых простые блогеры крутят в руках этот гаджет, складка не просто есть, а очень отчетливо видна.

Зачем нужен складной ноутбук

Мне идея такого компьютера кажется немного сомнительной. Заменить таким устройством ноутбук на данном этапе развития технологий сложно. Оно довольно сложное технически, хрупкое при неаккуратном обращении, дорогое и у него есть складка.

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Если постараться, то можно придумать сценарии использования, но для большинства пользователей это просто не нужно. В ролике показано, как им пользуется девушка-космонавт и те, кто занимается подготовкой ее к полету. Даже в такой рекламе ”зашито”, что устройство слишком специфическое и довольно сложно придумать более земной сценарий.

Единственный плюс, который я вижу, это использование Lenovo ThinkPad X1 Fold в качестве планшета с большой диагональю экрана. Вот только такой планшет нельзя положить в компактную сумку, а новый гаджет Lenovo можно. Правда, он займет весь ее объем своей толщиной. В этом плане гаджет действительно огромный. Огромные у него и рамки по бокам экрана. Понятно, почему так сделано, но удобства использования это точно не добавляет.

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В итоге мы получили очередной гаджет ради гаджета. Все ради того, чтобы сказать:”Мы сделали первый складной ноутбук”. Не хочу принижать заслуги Lenovo, ведь у нее действительно крутые ноутбуки, и даже ThinkPad X1 Fold технически гениален для своего времени, но пока пользоваться такими устройствами на постоянной основе просто не хочется. Особенно, при цене в 329 000 рублей.