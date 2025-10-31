Что за устройство стоит на столе у Артемия Лебедева? Рассказываем, где его купить

В соцсети X (бывший Twitter) разгорелось обсуждение: на столе у Артемия Лебедева заметили странное устройство с дисплеем. Многие задаются вопросом — что это за гаджет? На самом деле все просто: это не какой-то прототип или “вброс”, а вполне себе серийный продукт. А именно, умная колонка VK Капсула Про с голосовым помощником Маруся. Она уже больше года продается в России, но о ней мало кто знает. Мы решили рассказать об устройстве подробнее.

VK Капсула Про — это флагман линейки умных устройств VK, запущенной еще в 2021 году. В отличие от младших моделей, версия Про оснащена не только мощной акустикой, но и полноценным сенсорным экраном. И это не просто декоративный элемент, а удобная панель для отображения времени, уведомлений, погоды, а также для управления умным домом.

Корпус колонки выполнен в необычной форме: цилиндр со срезанной верхушкой, на которой и расположен экран. Такое решение сразу отличает колонку от привычных бочонков и таблеток других брендов.

Что умеет VK Капсула Про

Колонка подключается к интернету через Wi-Fi и поддерживает Bluetooth для воспроизведения музыки со смартфона. На борту есть целый набор встроенных датчиков: температуры, влажности, освещенности и даже движения. Это позволяет использовать устройство в качестве центра для умного дома: например, при снижении освещенности она может включить подсветку, а при обнаружении движения запустит сценарий “ночник”.

Внутри есть помощник Маруся (как Алиса у Яндекса). Она выполняет стандартные команды: включает музыку, сообщает погоду, запускает таймеры, рассказывает сказки детям и управляет совместимыми устройствами. Колонка также поддерживает Zigbee: протокол, который позволяет напрямую подключать умные лампы, розетки и сенсоры без дополнительного оборудования.

Зачем в VK Капсула Про дисплей

Главная особенность Капсулы Pro — круглый сенсорный дисплей. Он не такой крупный, как у Яндекс Станции Дуо с экраном, но его хватает, чтобы управлять музыкой, просматривать данные и менять настройки.

Что касается звука, VK постаралась сделать ставку на качество: в корпусе установлено три динамика, которые обеспечивают плотный и объемный звук. Запас громкости здесь хороший. В обзорах отмечают, что колонка уверенно звучит даже на максимальной громкости, без искажений и с хорошим басом.

Чем VK Капсула отличается от Яндекс Станции

На российском рынке основным конкурентом VK Капсулы остаются умные колонки Яндекса. По мощности и функциям они близки: например, Яндекс Станция Макс тоже поддерживает Zigbee и имеет те же 65 Вт звука. Но у флагмана от Яндекс больше корпус, сразу пять динамиков, а еще раскученная экосистема, так что устройства легко интегрируются с сервисами вроде Музыки, Кинопоиска и системы умного дома.

VK же делает ставку на свою экосистему: здесь тоже есть музыка и голосовой помощник, но все фирменное. В том числе сервисы одноименной социальной сети. Но этот набор пока не так развит, поэтому интерес к устройству остается низким. Наверное, по этой же причине, даже несмотря на интересный дизайн и хорошие характеристики, VK Капсула Про так и не стала хитом. К тому же у нее слабое продвижение, узкая аудитория, ограниченная интеграция с внешними сервисами и, возможно, завышенная цена на старте (около 25 тысяч рублей). Сейчас колонка, кстати, стоит всего 15 тысяч рублей.

История с обсуждением рабочего стола Лебедева показала, что это устройство, в отрыве от бренда, все же способно привлечь внимание. И, похоже, колонка получила свой момент славы, пусть и благодаря случайному кадру в соцсетях. Хотя, кто знает, может быть это и был хитрый маркетинговый ход компании?